شناسایی ژن عامل مقاومت بدن در برابر داروی سرطان

به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مدیکال اکسپرس، یک محقق در دانشکده پزشکی دانشگاه میزوری آنزیمی را کشف کرده است که نقش مهمی در مقاومت سلول‌های سرطانی در برابر درمان دارویی ایفا می‌کند.

دارو‌های تنظیم کننده سیستم ایمنی مانند تالیدومید، لنالیدومید و پومالیدومید، درمان بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما و دیگر سرطان‌های خون را بهبود بخشیده است، اما تقریبا همه بیماران سرانجام در برابر این درمان‌ها مقاومت نشان می‌دهند.

نگوین، محقق اصلی این مطالعه کشف کرد پروتئینی به نام USP۱۵ در سلول‌های سرطانی که در برابر دارو‌های استاندارد ایمنی تعدیل کننده مقاوم هستند به شدت بیان می‌شود.

نگوین گفت: این پروتئین USP۱۵ با از بین بردن برچسب‌های ubiquitin که توسط دارو‌های تنظیم کننده سیستم ایمنی روی سلول‌ها قرار می‌گیرد، سلول‌های سرطانی را از تخریب محافظت می‌کند. این برچسب‌ها روند تخریب سلولی را آغاز می‌کنند. اما اگر این برچسب‌ها با USP۱۵ حذف شوند، سلول‌های سرطانی به رشد و تکثیر خود ادامه می‌دهند.

نگوین معتقد است آزمایش بیماران مبتلا به میلوم متعدد برای USP۱۵ به تعیین اینکه آیا بیمار در برابر درمان دارویی تنظیم کننده سیستم ایمنی مقاوم است یا خیر، کمک می‌کند. این دانش می‌تواند به درمان دقیق‌تر و سفارشی‌تری منجر شود.

نگوین گفت: این کار می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که آیا یک مهار کننده USP۱۵ در ترکیب با سایر دارو‌ها در درمان سرطان‌ها موثرتر خواهد بود یا خیر. مطالعات بیشتری برای تعیین بهترین ترکیب برای بهبود نتایج بالینی بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما و سایر انواع سرطان مورد نیاز است.

مطالعه نگوین در مجله Proceedings of the National Academy of Science of United States of America منتشر شد.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/