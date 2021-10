سیب بزرگ لقب کدام شهر است؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بیگ اپل (به معنای سیب بزرگ)، یک نام خودمانی یا نام مستعار برای شهر نیویورک است. این نام مستعار، نخستین بار از سوی نویسنده‌ای به نام ادوارد مارتین (Edward S. Martin) در سال ۱۹۰۹ در کتابی به نام The Wayfarer in New York (رهرو یا مسافر در نیویورک) ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. رواج و متداول شدن آن، نخستین بار، در دههٔ ۱۹۲۰ توسط نویسندهٔ ورزشی جان فیتزجرالد (John J. Fitz Gerald) انجام گرفت. رواج، شهرت و محبوبیت این نام مستعار، از دههٔ ۱۹۷۰ تاکنون، تا حدی به دلیل کارزار‌های تبلیغاتی مقامات و مسئولین امور گردشگری شهر نیویورک بوده‌است.

این شهر که یکی از زیباترین شهر‌های آمریکا شناخته شده است حدود ۳۰۵ مایل مربع وسعت دارد و تقریباً ۸.۶ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند. چه کسانی که آن را از نزدیک دیده‌اند و چه کسانی که هرگز به آن پا نگذاشته‌اند به آن علاقه‌مند هستند. نیویورک شهر عجایب مدرن است و به‌جرئت می‌توان گفت از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن پیدا می‌شود. این شهر چندملیتی که با القابی، چون «امپایر استیت» و یا «سیب بزرگ» نیز از آن یاد می‌شود سالانه پذیرای گردشگران زیادی است. شهر نیویورک از پنج شهرک منهتن، برانکس، کویینز، بروکلین و جزیره استیتن تشکیل شده است. در این شهر حقایق جالبی وجود دارد که شاید شنیدن آن خالی از لطف نباشد ازاین‌رو در این مقاله قصد داریم جالب‌ترین حقایق مربوط به این شهر را مرور کنیم.

چرا نیویورک به سیب بزرگ شهرت یافت؟

لقب سیب بزرگ اولین بار توسط جان فیتز جرالد در روزنامه نیویورک مورنینگ تلگراف بر سر زبان‌های افتاد. او سفر خود به نیویورک را با عنوان سفر به سیب بزرگ بیان کرد، اما دلیل اصلی این نام‌گذاری چیست؟ در دانشگاه علوم و تکنولوژی میزوری، محققان به این نتیجه رسیده بودند که اسب‌ها به سیب علاقه زیادی دارند، به این دلیل میدان‌های بزرگ اسب‌دوانی در نیویورک به سیب بزرگ معروف شدند.

نیویورک قبل از کشف به چه شکل بوده است؟

نیویورک یکی از زیباترین شهر‌های آمریکا است که هر ساله توریست‌های زیادی را به خود جذب می‌کند. هادسون دریانورد اکتشافات زیادی را در قاره آمریکای شمالی داشت که یکی از آن‌ها شهر نیویورک کنونی است.

نیویورک اکنون پرجمعیت‌ترین شهر ایالات متحده آمریکا است.

در نیویورک بیش از ۸۰۰ زبان صحبت می‌کنند

با توجه به این‌که ۳۷ درصد از جمعیت نیویورک اهل کشور‌های دیگر هستند، شاید چندان غافلگیرکننده نباشد که در آن به زبان‌های زیادی صحبت شود. بیشترین جمعیت لهستانی بعد از ورشو در نیویورک ساکن هستند. همچنین بیشترین مهاجران چینی و یهودی در این شهر زندگی می‌کنند. بعضی از کارشناسان می‌گویند در این شهر به بیش از ۸۰۰ زبان صحبت می‌شود، این آمار فوق‌العاده است و همین نشان می‌دهد که نیویورک یک شهر چند فرهنگی و چند ملیتی است.

نیویورک شهر میلیونر‌ها

نیویورک بعد از توکیو خانه‌ی بیش‌ترین تعداد میلیونر در جهان است. شاید تعجب کنید بشنوید که از هر ۲۱ نفر در نیویورک یک نفر میلیونر است. بیش از ۳۸۰۰۰۰ میلیونر ساکن این شهر هستند.

هلندی‌ها اولین ساکنین اروپایی نیویورک

تا سال ۱۸۹۸، نیویورک با نام نیو آمستردام (پایتخت هلند) شناخته می‌شد تا این‌که این شهر به مناسبت تولد ۱۸ سالگی “دوک یورک”، به او هدیه داده شد. سپس او تصمیم گرفت نام شهر را به نیویورک تغییر دهد و این نام از آن زمان باقی مانده است.

حقایق جالب و خواندنی درباره شهر نیویورک

۱. در سال ۱۷۸۹، نیویورک به عنوان اولین پایتخت رسمی آمریکا معرفی شد، ولی تنها یک سال در این جایگاه باقی ماند. با این وجود بسیاری هنوز به اشتباه فکر می‌کنند پایتخت آمریکا نیویورک است.

۲. حالا علت لقب سیب بزرگ را توضیح می‌دهیم. این نام توسط جان فیتز جرالد (John J. Fitz Gerald) در روزنامه نیویورک مورنینگ تلگراف (New York Morning Telegraph) بر سر زبان‌ها افتاد. او واژه سفر به سیب بزرگ را برای سفرش به نیویورک به کار برده بود. داستان آن به این شرح است که محققان مختلف در دانشگاه علوم و تکنولوژی میزوری (Missouri University of Science and Technology) به این نتیجه رسیده بودند که اسب‌ها به سیب علاقه زیادی دارند و احتمالا به همین دلیل میدان‌های بزرگ اسب دوانی در نیویورک نیز به سیب معروف هستند و میدان‌های کوچک نیز به صحنه‌های گاوبازی شهرت دارند.

۳. نیویورک یکی از متنوع‌ترین شهر‌های دنیا از لحاظ نژاد و زبان است. مردم این شهر به ۸۰۰ زبان مختلف صحبت می‌کنند.

۴. ساختمان امپایر استیت (The Empire State Building) دارای کد پستی اختصاصی است. همچنین ساختمان امپایر استیت یکی از اصلی‌ترین نماد‌های نیویورک بشمار می‌رود که ۴۴۳ متر ارتفاع دارد و تا پیش از ساخت مرکز تجارت جهانی به عنوان بلندترین ساختمان دنیا شناخته میشد.

۵. یکی از معروف‌ترین پارک‌های آمریکا و جهان یعنی سنترال پارک در نیویورک واقع شده است. جالب است بدانید سالانه ۴۲ میلیون نفر از سنترال پارک نیویورک دیدن می‌کنند. البته سنترال پارک به تنهایی حقایق جالب بسیاری را در دل خود جای داده است که پیشنهاد می‌دهیم آن را در مطلب دانستنی‌های جالب در مورد سنترال پارک نیویورک مطالعه کنید.

۶. چشم‌های آلبرت انیشتین در مکانی از این شهر، در یک گاو صندوق نگهداری می‌شوند. مالک این گاوصندق فردی به نام هنری آبرامز است، او از سال ۱۹۳۹ دکتر انیشتین بود. البته مغز انیشتین هم در موزه ماتر ایالت فیلادلفیا نگهداری می‌شود.

۷. از هر ۲۱ نفر در نیویورک، یک نفر میلیونر است. تعجب کردید؟ در واقع هیچ شهری در دنیا همانند نیویورک سیتی میزبان افراد میلیونر نیست. پس از نیویورک جایگاه دوم و سوم ثروتمندترین شهر‌های جهان به توکیو و نیویورک می‌رسد.

۸. نیویورک، بعد از ورشو (Warsaw)، بیشترین جمعیت از لهستانی‌ها را دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل شهرت نیویورک در همین تنوع نژادی بالای آن خلاصه می‌شود.

۹. جمعیت چینی‌های این شهر، از هر شهری در دنیا (البته به غیر از شهر‌های کشور چین) بیشتر است. ۶ درصد از جمعیت ساکنین نیویورک سیتی را چینی‌ها تشکیل می‌دهند.

۱۰. ۲۵ درصد شمش‌های طلای دنیا در مخازن وال استریت (Wall Street) ذخیره شده‌اند. این محل بانک «فدرال رزرو» کشور آمریکا است.

۱۱. نیویورک صاحب اولین پارک زیرزمینی دنیا است. این پارک زیرزمینی در شرق محله منهتن نیویورک سیتی قرار دارد و از فناوری خورشیدی ویژه‌ای برای تامین نور گیاهان خود بهره می‌برد.

۱۲. در کتابخانه عمومی نیویورک (New York Public Libary) بیش از ۵۰ میلیون کتاب وجود دارد! شاید فکر کنید که این کتابخانه بزرگ‌ترین کتابخانه آمریکا باشد. اما کتابخانه کنگره آمریکا در واشنگتن با داشتن ۱۲۰ میلیون کتاب نه تنها در آمریکا بلکه بزرگترین کتابخانه در جهان است.

۱۳. هنگامی که صحبت از نیویورک آمریکا می‌شود، اکثر فکر‌ها به سمت شهر پیشرفته‌ای می‌رود که ساکنان آن از نوین‌ترین تکنولوژی‌های دنیا پیروی می‌کنند. اما بد نیست بدانید در ۸۰ کیلومتری نیویورک منطقه‌ای به نام برودرهف وجود دارد که ساکنین آن بدون استفاده از هیچ فناوری حتی تلفن و برق در حال زندگی کردن هستند. اگر علاقه‌مند هستید درباره این چهره از نیویورک بیشتر بدانید، می‌توانید قسمت سفر به نیویورک، سرزمین انسان‌های اولیه از پادکست رادیو ماجرا را گوش دهید.

نتیجه گیری

امروزه هر کسی می‌داند که نیویورک کجاست و چه ویژگی‌هایی دارد، اما در این مطلب به ۱۳ حقیقت جالب از نیویورک آمریکا پرداختیم که مطمئنا هر کسی از تمامی آن‌ها آگاه نیست. به طور کلی نیویورک سیتی یکی از محبوب‌ترین شهر‌های جهان است که بسیاری از آدم‌ها علاقه‌مند به سفر و زندگی در آن هستند. در آخر اگر شما هم نکته‌ای جالب درباره این شهر پرجمعیت و مشهور می‌دانید یا تجربه سفر داشته‌اید، خوشحال می‌شویم آن را در کامنت‌ها عنوان کنید تا دیگران اطلاعات بیشتری درباره پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا کسب کنند.

منبع: تابناک با تو

انتهای پیام/