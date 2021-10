جاذبه‌ گردشگری با حقیقتی نهفته در روسیه / چگونه از خودمان در اینترنت محافظت کنیم؟ / باز کردن درب با چیپ در دست

پربازدید‌های فضای مجازی؛

این زن با چیپِ داخل دستش، درب را باز می کند!

یک زن برای بازکردن آسان درب خانه اش اقدام به کاشت چیپ در داخل دستش کرد.

آیا مصریان باستان فست فود می خوردند؟

به تازگی تحقیقاتی صورت گرفته که نشان می دهد مصریان باستان به بیماری قلبی دچار بودند و غذاهای چرب می خوردند.

زیباترین پیامک ها به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع)

مجموعه ای از زیباترین پیامک ها به مناسبت شهادت امام حسن عکسری (ع) را در این خبر گردآوری کرده ایم.

ساحل شیشه‌ای روسیه/ جاذبه‌ای که یک حقیقت عجیب در آن نهفته است!

ساحلی در خلیج اوسوری در برابر آسیب های صنعتی که به آن وارد شده، قامت راست کرده و صحنه ای زیبا را خلق کرده که مقصد گردشگران سراسر دنیا است.

تصاویری عجیب و دیوانه کننده که با دیدنشان هوش از سرتان می پرد

روزانه اتفاقات عجیب و صحنه هایی جالب در پیرامون ما بوجود می آیند که در این خبر برخی از آنها را مشاهده می کنید.

لحظه هیجان انگیز رویارویی کوسه و تمساح

رویارویی کوسه و تمساح صحنه ای وحشتناک را در ساحل دریا برای گردشگران رقم زد.

دانلود اپلیکیشن انجام وظایف TickTick: To Do List 6.1.3.2

با نرم افزار TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner PRO کارهای روزانه خود را به بهترین وجه ممکن برنامه ریزی کنید.

دانلود اسکنر گوشی CamScanner 6.2.0.2110102000

نسخه جدید برنامه اسکنر قدرتمند CamScanner برای اندروید را از اینجا دانلود کنید.

۵ نکته مهم برای محافظت از خود در اینترنت

برای محافظت از خود در اینترنت در مقابل مجرمان سایبری باید بسیار مراقب باشید تا هک نشوید.

شکار توپ بیسبال با پای مصنوعی + فیلم

ویدئویی که یک تماشاگر زن با پای مصنوعی خود توپ سرگردان بیسبال را که به سمت سکو شلیک شده بود می گیرد مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

