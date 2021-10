پاسخ به ۸ سوال مهم و بی جواب بینندگان در مورد اتفاقات پایان سریال Squid Game

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، Squid Game سریال کره‌ای خشن و تکان دهنده اما پرطرفدار در مورد تورنمنتی مرگبار از بازی‌های کودکانه است که این رقابت در نهایت به پایانی خونین می‌رسد، اما این بدان معنا نیست که تمام سوالات ما، پاسخ خود را در پایان سریال دریافت کرده اند. در ادامه می‌خواهیم پاسخ ۸ سوال مهم و اساسی که بعد از تماشای فصل اول Squid Game دارید را بدهیم. پیش از آن به شما هشدار می‌دهیم که این مطلب می‌تواند بخش‌هایی از داستان را اسپویل کند.

۱- سریال Squid Game چه زمانی منتشر شد؟

این سریال دارای ۹ اپیزود است که در ۱۷ سپتامبر جاری به طور کامل توسط نتفلیکس منتشر شد.

۲- آیا فصل دوم سریال Squid Game در کار خواهد بود؟

اگر تمام سریال را تماشا کرده اید می‌دانید که بازی در واقع با اپیزود نهم به پایان نمی‌رسد. این بازی ادامه دارد و آینده شخصیت «برنده» سئونگ گی-هون بدون نتیجه گیری باقی می‌ماند. آیا می‌دانیم که بعد از پیاده شدنش از هواپیما چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ این است، شاید. هوانگ دونگ-هیوک کارگردان و نویسنده این سریال به ورایتی گفته است که شاید پیش از فکر کردن به فصل دوم سریال Squid Game به دنبال ساخت فیلم‌های سینمایی بزرگ برود. وی در این باره گفته است: «هنوز برنامه‌های کاملاً مشخصی برای Squid Game ۲ ندارم. حتی فکر کردن به آن هم خسته کننده است، اما اگر قرار باشد این کار را بکنم، قطعاً ترجیح میدهم این کار را به تنهایی نکنم. استفاده از تیم نویسندگان را مد نظر قرار داده و کارگردان‌هایی با تجربیات متنوع را ترجیح خواهم داد». موفقیت سریال Squid Game آنقدر بالا بوده که مدیران اجرایی نتفلیکس خواهان ادامه آن باشند، اما هنوز نمی‌دانیم که می‌توانند خالق این سریال کره‌ای را برای فصول بیشتر متقاعد کنند یا خیر.

۳- آیا Squid Game بر اساس یک کتاب ساخته شده است؟

به نظر می‌رسد که Squid Game می‌تواند یک رمان یا کتاب تصویری خارق العاده باشد، اما در حال حاضر، نمی‌توانید به کتابفروشی محلتان بروید و کتاب Squid Game را برای خواندن خریداری کنید. بر اساس ادعا‌های سایت کره‌ای Soompi که در زمیه فرهنگ پاپ کشور فعالیت می‌کند، هوانگ دونگ هیوک کارگردان این سریال گفته است که ایده ساخت سریال Squid Game را در سال ۲۰۰۸ از یک کتاب کمیک در مورد افرادی که یک بازی خطرناک را بازی می‌کردند گرفته است، اما نام این کتاب را ذکر نکرده است. حتی شاید یک کتاب کمیک نیز نباشد، زیرا این کارگردان در مصاحبه با کوریا هرالد گفته است که کتاب‌های کمیک زیادی خوانده و از بازی‌هایی که در مورد بقا هستند به شدت خوشش می‌آید. از این رو، تا زمانی که هوانگ پیشقدم شده و برخی از این کتاب‌های کمیک را نام ببرد، حدس زدن و گمانه زنی تنها کاری است که در این زمینه از ما بر می‌آید.

اما با توجه به موفقیت نسخه سریالی، به نظر می‌رسد بزودی شاهد تبدیل شدن Squid Game به یک کتاب باشیم. برخی نیز مدعی هستند که سریال Squid Game بسیار شبیه فیلم ژاپنی As The Gods Will ساخته تاکاشی میکه در سال ۲۰۱۴ است. آن فیلم خود بر اساس یک مانگای ژاپنی ساخته شده و آن هم بر اساس یک تورنمنت مرگ با استفاده از بازی‌های کودکانه است که سکانس‌های بسیار مشابهی دارد، از جمله عروسکی که چرخیده و سعی می‌کند بازیکنانی که تکان می‌خورند را شناسایی کند. کارگردان سریال Squid Game در کنفرانسی خبری گفته است که تنها بازی اول سریالش با این فیلم ژاپنی شباهت دارد و اینکه او سال‌ها قبل از ساخت فیلم As The Gods Will در سال ۲۰۱۴، روی ایده خود کار کرده است.

۴- آیا بازی مرکب یک بازی واقعی است؟

به وضوح می‌توان گفت که هیچ تورنمنت مرگبار بازی مرکبی وجود ندارد، جایی که مردم با شرکت در بازی‌های بی خطر کودکانه کشته می‌شوند. اما عنوان سریال Squid Game به یک بازی خاص اشاره دارد که نامش را از شکل میدانی مبهم خود که شبیه ماهی مرکب است گرفته است. شخصیت اصلی سریال که سئونگ گی-هون نام دارد طوری صحبت می‌کند که بازی مرکب مختص شهر محل تولد او بوده که در یک زمین مسابقه به شکل ماهی مرکب بازی می‌شده است. به منظور برنده شدن، تیم مهاجم که تنها اجازه پرش تا زمانی را دارند که از کمر زمین مرکب عبور می‌کنند، باید با پاهایشان روی سر ماهی مرکب ضربه بزنند. هوانگ، کارگردان سریال، گفته است که این بازی محبوب او در دوران کودکی بوده و بدین ترتیب یک بازی واقعی است.

دیگر بازی‌هایی که در سریال وجود دارند نیز اغلب واقعی هستند، از جمله تیله بازی، طناب کشی یا چراغ قرمز، چراغ سبز. اما تنها یک بازی در سریال وجود دارد که غیرواقعی است و آن زمانی است که بازیکنان مجبور می‌شوند از روی یک پل شیشه‌ای عبور کنند در حالی که برخی شیشه‌های زیر پایشان خرد می‌شوند. بازی دیگری که بازیکنان باید یک شکل خاص را از درون یک آبنبات صاف بیرون بیاورند نیز یک بازی کودکانه محبوب در کره جنوبی است هر چند در صورت شکست خوردن در این کار خبری از کشته شدن نبوده است.

۵- آیا بازی چراغ قرمز، چراغ سبز واقعی است؟

اولین بازی که بازیکنان در سریال بازی می‌کنند، بازی چراغ قرمز، چراغ سبز است، اما به جای اینکه در جریان قرمز شدن چراغ، افراد برگشته و سعی کنند یک نفر دیگر را بگیرند، یک عروسک رباتیک غول پیکر که شبیه یک دختر مدرسه‌ای است، خاطیان را شناسایی و دستور قتلشان را صادر می‌کند. برخی رسانه‌ها در کره جنوبی مدعی شده اند که این عروسک برای سریال Squid Game درست نشده است بلکه از قبل در موزه روستایی به نام چانگ چئونگ بوک-دو در فاصله چند ساعته شهر سئول وجود داشته و اکنون به موزه بازگردانده شده است، اما یکی از دست هایش را از دست داده است. برخی از ساکنان فیلیپین نیز در توییتر مدعی شده اند که یک نسخه از این عروسک در نمایشگاه نتفلیکس در مرکز فروشی در این کشور به نمایش گذاشته شده که سر آن رو به عقب است.

۶- کارت تجاری بازی مرکب

کسانی که برای بازی مرکب انتخاب می‌شوند یک کارت تجاری قهوه‌ای روشن که یک طرف آن حاوی نماد بازی است دریافت می‌کنند که شامل یک دایره، یک مثلث و یک مربع بوده و روی دیگر آن یک شماره تلفن نوشته شده است. این اشکال در واقع حروف کره‌ای هستند. جاسمین لونگ نویسنده کره‌ای در این باره می‌گوید: «دایره در واقع حرف اُ است، مثلث بخشی از حرف جی و مربع نیز حرف ام است. پس وقتی کنار هم قرار می‌گیرند می‌شوند اُ جی ام که سرواژه‌های عبارت squid game در زبان کره‌ای هستند که به شکل اوجینگئو گیم (오징어게임) تلفط می‌شود». این طرف از کارت تجاری مشکلی ندارد، اما آن طرف آن که یک شماره تلفن را نشان می‌دهد دردسرساز شده است. ظاهراً زنی با این شماره به خاطر دریافت تماس‌ها و پیامک‌های بی پایان از نتفلیکس شکایت کرده است.

۷- تئوری در مورد نگهبانان در سریال Squid Game

نگهبانان در سریال Squid Game لباس‌های قرمز به تن دارند و هنگامی که صورتش دیده می‌شود به یک سرباز ساده بی تجربه شبیه است. یک تئوری آنلاین سعی دارد نحوه اجیر کردن این نگهبانان را تشریح کند. شخصیت اصلی سئونگ گی-هون یک بازی به نام داکجی را با کسی که بازیگران را انتخاب می‌کند انجام می‌دهد که یک بازی سنتی کره‌ای است و با دو صفحه کاغذی آبی و قرمز بازی می‌شود. گی هون کاغذ آبی را انتخاب می‌کند که اتفاقی تصادفی به نظر می‌رسد، اما یک تئوری مدعی است این انتخاب تصادفی نیست. در واقع او هنگامی که وارد بازی می‌شود نیز با لباسی به رنگ آبی دیده می‌شود و این شاید بدین معنا باشد که اگر او و دیگر بازیکنان کارت قرمز را انتخاب می‌کردند، کارگران یا نگهبانان سریال می‌شدند. هیچ مدرکی دال بر درست بودن این تئوری وجود ندارد و شاید فصل دوم سریال Squid Game به این سوال نیز پاسخ دهد.

۸- پایان سریال Squid Game

اکنون زمان اسپویلر اصلی این مطلب فرا رسیده است، زیرا می‌خواهیم در مورد پایان سریال صحبت کنیم. در پایان، سئونگ گی-هون برنده می‌شود و شخص اصلی گرداننده بازی را نیز پیدا می‌کند که برخی بینندگان باهوش آن را حدس زده بودند، زیرا مرگ او در جریان داستان به شکل واضح نشان داده نمی‌شود، اما داستانی بسیار پیچیده دارد که در اینجا آن را اسپویل نمی‌کنیم. بعد از تصفیه کردن حسابش با مغز متفکر این بازی مرگبار، گی-هون موهایش را به رنگ قرمز روشن درآورده که شبیه رنگ لباس‌های نگهبانان بازی بوده، اما احتمالاً هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد. سپس می‌خواهد سوار هواپیمایی به مقصد لس آنجلس شود تا دخترش را ببیند، اما ناگهان همان مردی که در ابتدای سریال او را وارد بازی کرد را می‌بیند که در حال ترغیب کردن یک نفر دیگر برای بازی کردن در بازی مرگ است.

گی-هون کارت تجاری مخصوص بازی را از این مرد می‌گیرد و قبل از اینکه سوار هواپیما شود، با شماره روی کارت تماس گرفته و به کسی که جواب می‌دهد می‌گوید که او را پیدا خواهد کرد. این به معنای فراهم شدن همه چیز برای یک دنباله است و حتی اگر خالق سریال برای ساخت فصل دوم سریال Squid Game عجله‌ای نداشته باشد نیز وی برای ادامه داستان کار دشواری در پیش نخواهد داشت. یکی دیگر از نکات مبهم سریال مربوط به پلیسی به نام هوانگ جون-هو است که مخفیانه وارد محل بازی شد و به دنبال برادر گمشده اش می‌گردد و توسط مدیر اصلی بازی که در واقع همان برادرش است، در ظاهر کشته می‌شود.

تلاش‌های این مامور پلیس نشان می‌دهد که برادرش در سال ۲۰۱۵ برنده بازی مرکب شده است و سرنوشت نامعلوم آن‌ها در پایان فصل اول نشان می‌دهد که می‌توانند در فصل دوم Squid Game نیز حضور یابند. جون هو قبل از افتادن از روی یک صخره به درون آب، از ناحیه شانه مورد اصابت گلوله برادر خود قرار می‌گیرد و بدین ترتیب امکان زنده ماندنش زیاد است اگر چه به نظر نمی‌رسد توانسته باشد مدارکی که جمع آوری کرده بود را بدست دوستان پلیسش برساند موضوعی که با ادامه یافتن بازی نیز تایید می‌شود.

منبع: روزیاتو

