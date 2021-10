به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، برگ‌های نارنجی درختان در حال ریختن هستند؛ هوا در حال خنک شدن است و هوای پاییز حال انسان‌ها را هم دگرگون کرده است و این یعنی زمان مناسبی برای نوشیدنی گرم و یک پتو در شب‌های سردی است که دیدن یک فیلم با آن‌ها احساس خوبی به دنبال دارد.

حال که به این فصل رسیده‌ایم، بهتر است با برخی از فیلم‌هایی آشنا شویم که می‌توانند حس پاییز را به خانه و دل بینندگانش بیاورند و از همه مهم‌تر در فضایی پاییزی تهیه شده‌اند. در ادامه بهترین فیلم‌هایی که شما را یاد پاییز می‌اندازند، بشناسید.

چاقو‌ها بیرون (Knives Out)

فیلم «چاقو‌ها بیرون» ساخته رایان جانسون یک کمدی جنایی با مجموعه‌ای از بازیگران بزرگ سینماست که علاوه بر حس پاییزی، خنده را به لب بینندگانش نشانده است. این فیلم در سال ۲۰۱۹ مورد توجه بسیاری از منتقدان قرار گرفت و فیلمنامه آن در جشنواره اسکار مورد تقدیر قرار گرفت.

خانواده هارلان ترومبی، نویسنده اسرارآمیز ثروتمند در جشن تولد ۸۵ سالگی‌اش در عمارت ماساچوست شرکت می‌کنند، اما شب قبل او به طرز عجیبی به قتل رسیده است و حالا کارآگاه داستان باید قاتل را که ممکن است یکی از اعضای خانواده ترومبی باشد، پیدا کند. قرار است به زودی ادامه‌ای برای این فیلم ساخته شود.

وقتی هری سالی را دید (When Harry Met Sally)

بی‌شک فیلم «وقتی هری سالی را دید» یکی از دوست‌داشتنی‌ترین کمدی‌های رمانتیک قرن ۲۱ به حساب می‌آید. بیلی کریستال و مگ رایان در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند که چندین سال توانسته‌اند مخاطبان خود را با کار‌های خود در سینما بخندانند.

مؤسسه فیلم آمریکا این فیلم به کارگردانی راب رینر را در رتبه بیست و سومین فیلم کمدی تاریخ قرار داده است و در زمان خود، مخاطبان زیادی کسب کرده بود. در سال ۱۹۷۷، هری برنز و سالی آلبرایت از دانشگاه شیکاگو فارغ التحصیل و راهی شهر نیویورک می‌شوند؛ جایی که سالی مدرسه روزنامه نگاری را و هری کار خود را آغاز می‌کند.

ماجرا‌های وینی پو (The Many Adventures of Winnie the Pooh)

کمتر کسی در جهان وجود دارد که وینی پو را نشناسد و ماجرا‌های او با کریستوفر رابین را نداند. پو خرس تنبلی است که علاقه‌ای به انجام کاری ندارد و فقط به فکر خوردن و جمع کردن عسل است، اما دست به هر کاری می‌زند منجر به ماجرا‌های عجیبی برای دوستانش می‌شود.

«ماجرا‌های وینی پو» که یادآور خاطرات زیادی است، نظر منتقدان سراسر جهان را از سال ۱۹۷۷ به خود جلب کرده است و این شاهکار دیزنی در آن سال توانست نمره ۱۰۰ را از منتقدان بگیرد.

آسمان اکتبر (October Sky)

جیک جیلنهال، لارا درن و کریس کوپر در فیلم درام جو جانستون هنرنمایی می‌کنند. فیلم «آسمان اکتبر» درباره هومر هیکام، مهندس ناساست که زندگی او را در وریجینیای غربی به نمایش گذاشته و یک فیلم الهام‌بخش برای همه اعضای خانواده است.

در اکتبر ۱۹۵۷، خبر راه اندازی اسپوتنیک ۱ توسط اتحاد جماهیر شوروی به شهر Coalwood، ویرجینیای غربی رسید؛ جایی که اکثر ساکنان مرد در معادن زغال سنگ کار می‌کنند و همانطور که مردم شهر بیرون جمع می‌شوند تا مدار ماهواره را در آسمان ببینند، هومر هیکام الهام می‌گیرد که موشک‌های خود را بسازد تا از شهر خود فرار کند.

ویل هانتینگ نابغه (Good Will Hunting)

«ویل هانتینگ نابغه» فیلمی بود که در بین بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای آمریکا قرار دارد و مسیر بازیگری مت دیمون و بن افلک را به طور کامل تغییر داد. این فیلمنامه برنده جایزه اسکار بر روی یک نابغه ریاضیات تمرکز دارد که با مسائل مربوط به سلامت روانی دست و پنجه نرم می‌کند.

این فیلم توانست ۲۰ برابر بودجه خود درآمد داشته باشد و زنده‌یاد رابین ویلیامز به خاطر بازی در این فیلم موفق به دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد در نقش مکمل شد.

