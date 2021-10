به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم «Venom: Let There Be Carnage» با فروش ۶.۶۶ میلیون دلاری تنها در سه روز، تکان زیادی به گیشه کره جنوبی داد. این در حالی است که دیگر فیلم‌ها در این کشور با مشکل مواجه شدند.

بر اساس داده‌های Kobis (سرویس شورای فیلم کره) فیلم ونوم در روز‌های جمعه تا یکشنبه تقریباً در ۲ هزار سینما در کره جنوبی به نمایش درآمد و ۸۱ درصد از گیشه‌های سراسر این کشور را به خود اختصاص داده است.

این فیلم در مجموع ۵ روزی که در سینما‌های کره به نمایش گذاشته شده، ۹.۲۶ میلیون دلار فروش داشته است. فیلم «Venom: Let There Be Carnage» بر خلاف «زمانی برای مردن نیست» در کره عملکرد خوبی از خود نشان داده است.

آخرین فیلم جیمز باند در کره تنها دو هفته در صدر پرفروش‌ترین فیلم‌ها بود؛ اما در هفته اخیر تنها ۵۵۱ هزار دلار فروخته است و در رتبه دوم باکس‌آفیس این کشور قرار گرفته است.

در هفته اخیر «روی خط» با فروش ۲۹۳ هزار دلاری آخر هفته و مجموع ۱۱.۳ میلیون دلاری در رتبه سوم و «معجزه» با فروش ۱۵۵ هزار دلاری آخر هفته و مجموع فروش ۵.۲۱ میلیون دلاری رتبه چهارم را به دست آورده است.

