افزایش مصرف کنندگان در لوازم جانبی و سخت افزار های بازی ‌های ویدئویی

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش‌ها حاکی از آن است که سپتامبر ۲۰۲۱ هزینه مصرف کننده در سخت افزار، محتوا و لوازم جانبی بازی‌های ویدئویی در مقایسه با سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته و به رکورد ۴.۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین فروش سخت افزار و بازی‌های ویدئویی در این ماه نسبت به 1 سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته و به ۴۱۲ میلیون دلار رسید.

گفته شده، پلی استیشن ۵ پرفروش‌ترین پلتفرم سخت افزاری ماه سپتامبر در دو واحد بود، در حالی که نینتندو سوییچ در واحد‌ها پیشتاز است. سپتامبر ۲۰۲۱ نیتندو باعث با افزایش ۳۳ در بازار پرفروش شد. نوامبر ۲۰۱۸ آخرین ماه بود که پلتفرمی غیر از نینتندو سوییچ بازار فروش واحد (پلی استیشن ۴) را رهبری کرد.

طبق گزارشات Madden NFL ۲۲ به عنوان پرفروش‌ترین بازی ماه شد. گفته شده این بازی بر روی پلی استیشن و ایکس باکس قابل اجرا و در دسترس کاربران است.



شایان ذکر است، Tales of Arise یک رکورد فروش ماهانه برای هرگونه انتشار فرانچایز Tales Of به ثبت رساند. Tales of Arise به عنوان چهارمین بازی پرفروش سپتامبر ۲۰۲۱ رتبه بندی شد. گفته می‌شود sensor Tower US Mobile عملکرد قوی ماه سپتامبر برای بازار کلی بازی‌های موبایل ایالات متحده با دومین عنوان پردرآمد، Genshin Impact MiHoYo، تقویت شد که سالگرد راه اندازی یکساله آن را با صرف تقریباً ۱۲۰ درصد ماهانه در ماه، جشن گرفت.

طبق اسناد منتتشر شده در توئیتر یکی از ده بازی پرفروش Life is Strange: True Colors بود که در ماه سپتامبر معرفی شد. Life is Strange: True Colors در رقابت با رقیبان خود توانست رنبه اول پرفروش‌ها را از آن خود کرده و رضایت کاربران را جلب کند.

