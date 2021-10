چگونه تلفن گم شده را پیدا کنیم؟ / در صورت اضطرار از راه دور آن را قفل کنید

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر تلفنتان گم شده نگران نباشید. هر دو Android و iPhone دارای ابزار‌هایی هستند که به شما امکان می‌دهد تلفن خود را پیدا کنید. با این وجود اگر تلفن شما خاموش است کار کمی پیچیده است، مخصوصاً برای کسانی که تلفن اندرویدی دارند.

چگونه آیفون گم شده را پیدا کنیم

ابزار Find My iPhone بهترین و ساده‌ترین راه برای یافتن iPhone شما است. برای دسترسی به ابزار باید به Find My iPhone در iCloud.com بروید. پس از ورود به سیستم، روی " All Devices" کلیک کنید. سپس، تلفن گم شده خود را از لیست انتخاب کنید. مشاهده خواهید کرد که نقشه‌ای با محل تلفن شما روی صفحه ظاهر می‌شود.

چگونه گوشی اندروید گمشده را پیدا کنیم

یک تلفن Android را می‌توانید از طریق مدیریت دستگاه Android پیدا کنید. برای پیدا کردن تلفن خود، کافی است به سایت Find My Device بروید و با استفاده از حساب Google مربوط به تلفن خود وارد سیستم شوید. اگر بیش از یک تلفن دارید، تلفن گم شده را در منوی بالای صفحه انتخاب کنید. سپس، محل تلفن شما روی نقشه ظاهر می‌شود.

اگر نقشه نشان می‌دهد که تلفن شما در این نزدیکی هست، روی " Play Sound" کلیک کنید. دستگاه تا ۵ دقیقه آینده، حتی اگر روی حالت بی صدا باشد، شروع به زنگ زدن می‌کند.

آیا می‌توانید تلفن را در صورت خاموش بودن پیدا کنید؟

حتی زمانی که تلفن شما خاموش است هنوز می‌توانید آیفون پیدا کنید. اگر از مراحل مکان بالا استفاده می‌کنید و تلفن شما آفلاین است، نقشه آخرین مکانی را که تلفن قبل از آفلاین شدن نشان می‌دهد نشان می‌دهد. در صورت روشن شدن مجدد تلفن، این سایت برای شما ایمیل ارسال می‌کند. فقط کافی است گزینه Notify me when found روی صفحه را انتخاب کنید.

متأسفانه، تلفن‌های Android باید برای روشن شدن با استفاده از مراحل بالا روشن باشند.

چگونه می‌توانم تلفن گم شده خود را قفل کنم؟

اریک فلورانس، تحلیلگر امنیت سایبری SecurityTech توصیه می‌کند که صفحه قفل روی گوشی شما یکی از بهترین راه‌ها برای محافظت از اطلاعات تلفن شما است. حالت گمشده iPhone و Lock my Phone در مدیریت دستگاه اندروید می‌تواند تلفن شما را قفل کند تا افراد مزاحم یا سارقان نتوانند به عکس‌های خصوصی، برنامه‌های بانکی یا سایر اطلاعات مهم شما دسترسی پیدا کنند.

اگر تلفن iPhone شما گم شده می‌توانید صفحه خود را از راه دور قفل کنید حتی اگر رمز عبور تنظیم نشده باشید. در ادامه آن را توضیح خواهیم داد:

به Find iPhone من بروید.

Log in کنید.

روی منوی دستگاه در بالای صفحه کلیک کنید.

آیفون گم شده خود را انتخاب کنید.

روی " Lost Mode" کلیک کنید.

شماره تماس را انتخاب کنید.

روی "next" کلیک کنید.

پیامی را تایپ کنید که می‌خواهید هرکس تلفن شما را پیدا کرد، ببیند.

روی "done" کلیک کنید.

برای تلفن‌های Android، ابزار Find My Device تلفن شما را قفل می‌کند و درصورت نداشتن گذرواژه، می‌توانید گذرواژه، PIN یا الگو را تنظیم کنید. مراحل آن به صورت زیر است:

به قسمت Find My Device بروید.

با استفاده از حساب Google مرتبط با تلفن خود وارد سیستم شوید.

اگر بیش از یک تلفن دارید، آن را در منوی بالای صفحه انتخاب کنید.

روی Secure Device کلیک کنید.

یک پیام و شماره تلفن تماس بنویسید که در صورت یافتن تلفن شما، فردی می‌تواند با شما تماس بگیرد.

روی Secure Device کلیک کنید.

