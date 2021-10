به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محققان کلم قمری را سبزی مناسب برای رژیم کاهش وزن نامیدند. چون کالری کم و فیبر بالایی دارد و حاوی مواد مغذی مفید است. کلم قمری یا کلم سنگ، یک سبزی مقاوم و سالانه است که عمدتاً در کشور‌های اروپایی مصرف می‌شود، اگرچه در سال‌های اخیر به سبزیجات اصلی در شمال هند نیز تبدیل شده است. فواید کلم قمری شامل: کمک به دفع سنگ کلیه، توانایی آن در بهبود فرآیند‌های گوارشی، کمک به اهداف کاهش وزن، کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن، افزایش گردش خون، تقویت استخوان ها، بهبود سلامت چشم و کمک به محافظت از عملکرد ماهیچه‌ها و اعصاب است.

درباره مواد مغذی کلم قمری

کلم قمری در کشور‌ها و غذا‌های سراسر جهان نه تنها به دلیل تنوع در کاربرد‌های آشپزی، بلکه به دلیل اینکه مملو از مواد مغذی و مواد معدنی است، بسیار ارزشمند است. با توجه به پایگاه تغذیه ملی USDA، این نوع کلم شامل: کلسیم، پتاسیم، منیزیم، آهن و کلسیم و همچنین ویتامین‌های ث، B-کمپلکس، A و K است، علاوه بر این، سرشار از فیبر غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی است. مانند مواد شیمیایی گیاهی و کاروتن‌های مختلف.

فواید و خواص کلم قمری برای سلامتی و درمان بیماری‌ها

۱. خواص کلم قمری برای یبوست

کلم سنگ ممکن است گوارش را بهبود بخشد. درست مانند بیشتر سبزیجات چلیپایی، کلم قمری ممکن است منبع خوبی از فیبر غذایی باشد که می‌تواند سلامت گوارش را به طور جدی بهبود بخشد. فیبر به حرکت روده‌ها کمک می‌کند، یبوست، گرفتگی و نفخ را کاهش می‌دهد و به طور کلی کیفیت دستگاه گوارش را بهبود می‌بخشد و در عین حال بازدهی جذب مواد مغذی شما را نیز به حداکثر می‌رساند.

۲. خواص کلم قمری برای لاغری و کاهش وزن

کلم سنگ، ممکن است در کاهش وزن کمک کند. در گزارشی که در مجله Integrative Medicine منتشر شد، محققان کلم قمری را سبزی مناسب برای رژیم کاهش وزن نامیدند. چرا؟ ممکن است کالری کمی داشته باشد، فیبر بالایی داشته باشد و حاوی مواد مغذی مفید باشد. فیبر به ما احساس سیری می‌دهد، بنابراین حتی اگر حجم غذای مصرفی زیاد نباشد، به احتمال زیاد بین وعده‌های غذایی میان وعده می‌خوریم یا پرخوری می‌کنیم.

۳. فواید کلم قمری برای افزایش انرژی و تناسب اندام

کلم قمری ممکن است سرشار از پتاسیم باشد و اگرچه این ویژگی پتاسیم زیاد مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما یکی از عوامل کلیدی در رفتار ماهیچه‌ها و اعصاب بدن است. این به ما کمک می‌کند تا هر روز حرکت، تنفس، واکنش و عملکرد را انجام دهیم. به این ترتیب، مقادیر کافی از این ماده معدنی - و میزان بالای پتاسیم، همانطور که گفته شد، در این سبزیجات می‌تواند به رژیم غذایی شما کمک کند تا هوشیار، پرانرژی و خوش فرم باشید!

۴. خواص کلم قمری برای فشار خون

دکتر جیانگ هی از دانشگاه هاروارد در مطالعه‌ای نشان داد که پتاسیم علاوه بر تأثیر بر سطح انرژی، به عنوان یک گشاد کننده عروق نیز عمل می‌کند و با کاهش تنش عروق، فشار بر سیستم قلبی عروقی را کاهش می‌دهد. این می‌تواند گردش خون را در بدن افزایش دهد، مناطق کلیدی را اکسیژن دهد و خطر حملات قلبی عروقی مانند سکته مغزی یا سکته قلبی را کاهش دهد. پتاسیم همچنین بخش مهمی از تنظیم مایعات در بدن است، زیرا با سدیم حرکت مایعات بین سلول‌ها را تنظیم می‌کند.

۵. خواص کلم قمری برای کم خونی و فقر آهن

علاوه بر پتاسیم، کلم قمری همچنین از آهن تشکیل شده است. سطح قابل توجهی از آهن موجود در آن با محتوای پتاسیم همراه است. آهن به افزایش گلبول‌های قرمز خون (RBC) در بدن کمک می‌کند، که برای جلوگیری از کم خونی (فقر آهن) ضروری است. این کمبود با ضعف، خستگی، سردرد، اختلالات معده، تغییر جهت و نارسایی عمومی سیستم ایمنی مشخص می‌شود. کلسیم موجود در کلم قمری نیز ممکن است به بهبود جذب آهن در بدن کمک کند، بنابراین یک تقویت کننده همه جانبه برای سیستم ایمنی و قلب و عروق است.

۶. خاصیت کلم قمری برای استحکام استخوان

با افزایش سن، استخوان‌های ما به ناچار ضعیف می‌شوند، اما یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری یا کند کردن این روند خوردن غذا‌های غنی از مواد معدنی است. برخی از این غذا‌ها شامل سبزیجاتی مانند: کلم قمری است که ممکن است حاوی مقدار زیادی منگنز، آهن و کلسیم باشد. در بین این مواد معدنی کلسیم ضروری‌ترین ماده معدنی برای رشد و حفظ استحکام استخوان‌ها محسوب می‌شود. در صورتی که در برنامه رژیم غذایی تان به میزان کافی کلسیم وجود ندارد یا بدن شما به حد کافی کلسیم را جذب نمی‌کند، استخوان‌های شما ضعیف می‌شوند یا به خوبی رشد نمی‌کنند.

۷. خواص کلم قمری برای کمک به سلامت چشم

گزارش ۲۰۱۳ منتشر شده در مجله Clinical Interventions in Aging نشان می‌دهد که کلم قمری ممکن است منبع غنی از کاروتن ها، از جمله بتاکاروتن باشد، که به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی در بدن، به ویژه در ناحیه چشم عمل می‌کند. ویتامین A می‌تواند از دژنراسیون ماکولا جلوگیری کرده و ظهور آب مروارید را کند یا از بین ببرد. این کار با خنثی سازی رادیکال‌های آزاد در چشم و جلوگیری از استرس اکسیداتیو انجام می‌شود. کلم قمری با تأمین مواد مغذی ضروری مثل ویتامین C به حفظ سلامت چشم‌های شما کمک می‌کند. افرادی که ویتامین C زیادی دریافت می‌کنند کمتر از ۲۰ درصد احتمال ابتلا به آب مروارید دارند.

۸. کلم قمری ممکن است خواص ضد سرطانی داشته باشد

بر اساس مطالعه‌ای در مجله Preventive Nutrition and Food Science، خوردن کلم قمری ممکن است به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک کند. زیرا حاوی مواد شیمیایی گیاهی قوی از جمله ایزوتیوسیانات ها، سولفورافان و ایندول-۳-کاربینول است. احتیاط: جدا از یک مورد بسیار نادر آلرژی غذایی، منبع هیچ گونه آلرژن شناخته شده‌ای نیست و اکثریت قریب به اتفاق مردم می‌توانند بدون نگرانی از آن استفاده کنند - مخصوصاً برای کسانی که به دنبال شکل سالم تری از کلم هستند!

۹. کلم قمری می‌تواند خطر ابتلا به سرطان پروستات را کاهش دهد

کلم قمری حاوی ترکیب طبیعی به نام فنتیل ایزوتیوسیانات (PEITC) است. بررسی که در دانشگاه ایالتی نیوجرسی صورت گرفت، مشخص کرد. مصرف غذا‌هایی که دارای ترکیب فنتیل ایزوتیوسیانات (PEITC) هستند، برای درمان سرطان‌های پروستاتی که تشخیص داده شدند تاثیرگذار هستند.

۱۰. کلم قمری می‌تواند خطر ابتلا به بیماری پارکینسون را کاهش دهد

پارکینسون یک اختلال پیشرونده است که بر اثر تحلیل سلول‌های عصبی در قسمتی از مغز به نام جسم سیاه که نقش کنترل عملکرد بدن را بر عهده دارد، ایجاد می‌شود. در اثر این اختلال سلول‌های عصبی که دچار تحلیل شده اند از بین می‌روند یا آسیب می‌بینند و توانایی تولید ماده شیمیایی ضروری به نام دوپامین را از دست می‌دهند. مطالعات اپیدمیولوژیک مشخص کرد که مصرف مقدار زیاد سبزیجاتی مانند کلم قمری با خطر بروز بیماری پارکینسون رابطه معکوس داشته است. کلم قمری همچنین منبع غنی آنتی اکسیدانی است و در بررسی‌های زیادی مشخص شد که مصرف غذا‌هایی که سرشار از آنتی اکسیدان هستند می‌تواند مانع از بروز بیماری پارکینسون شوند.

۱۱. کلم قمری به داشتن عمر طولانی تری کمک می‌کند

مصرف روزانه سبزیجاتی مانند کلم قمری می‌تواند به شما کمک کند تا طول عمر بیشتری داشته باشید. طبق گزارشی که در مجله بین المللی اپیدمیولوژی منتشر شد، برآورد شد که اگر افراد روزانه ۱۰ وعده میوه و سبزیجاتی مصرف کنند، این کار سالانه مانع از مرگ زودهنگام ۷.۸ میلیون نفر در جهان می‌شود. در تحقیقات مشخص شد افرادی که سبزیجات بیشتری مصرف می‌کردند در مقایسه با افرادی که کمترین میزان مصرف سبزیجات را داشتند از نظر سن مغزی ۱۱ سال جوانتر بودند.

۱۲. کلم قمری می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به آلزایمر کمک کند

مصرف سبزیجات سبز رنگی مانند کلم قمری می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر مفید باشد. طبق بررسی که با کمک ۹۶۰ نفر در حدود پنج سال صورت گرفت، این افراد فقط از سبزیجات سبز رنگ و برگدار مانند اسفناج پخته، کلم پیچ، کلم برگ سبز، سالاد کاهو و کلم قمری تغذیه کردند.

۱۳. خواص کلم قمری برای دیابت و کنترل قند خون

یکی از خواص کلم قمری، پایین بودن کربوهیدرات آن است. از آنجایی که سلول‌های خونی با شکستن کربوهیدرات باعث بروز قند خون می‌شوند، مصرف منظم فیبر سبب جذب مواد مغذی توسط سلول‌های خون و اندام‌های بدن شده و از تجمع قند در خون جلوگیری می‌شود. سطح مناسب قند خون، به حفظ سلامتی و کاهش خطر سنگ صفرا و نارسایی کلیوی کمک می‌کند.

۱۴. خواص کلم قمری برای سنگ کلیه و کلیه در طب سنتی

یکی از خواص کلم قمری کمک به دفع سنگ کلیه است؛ و این کار را با تحریک مجاری ادراری انجام می‌دهد و باعث دفع سریعتر سنگ کلیه می‌شود. در طب سنتی به افرادی که کلیه سنگ ساز دارند، نوشیدن آب کلم قمری به صورت روزانه برای پاکسازی کلیه و مجازی ادراری توصیه می‌شود.

خواص کلم قمری برای پوست و مو

۱۵. کلم قمری می‌تواند به سفت شدن پوست شما کمک کند

کلم قمری حاوی مقدار زیادی ویتامین C حدود ۶۲ میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم است، میزان ویتامین C که برای بزرگسالان توصیه شده است بین ۶۵ تا ۹۰ میلی گرم در روز می‌باشد. ویتامین C با فراهم کردن پروتئین بسیار مهمی به نام کلاژن و کمک به محافظت آنتی اکسیدانی در برابر آسیب‌های ناشی از اشعه ماوراء بنفش، نقش مهمی در سفت شدن پوست شما بر عهده دارد.

۱۶. کلم قمری خطر سرطان پوست را کاهش می‌دهد

در بررسی‌ها مشخص شد که آنتی اکسیدان‌ها می‌توانند خطر ابتلا به سرطان پوست را کاهش دهند. سبزیجات سبز سرشار از ویتامین C، آنتی اکسیدان قوی هستند که می‌تواند از سلول‌ها در مقابل آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت کند. در برنامه رژیم غذایی خود سبزیجاتی مانند کلم قمری، اسفناج، کلم پیچ، کلم برگ سبز، کلم بروکلی، فلفل دلمه‌ای و جوانه بروکسل را بگنجانید، چون این سبزیجات برگ سبز منبع عالی برای ویتامین C محسوب می‌شوند.

۱۷. کلم قمری به رفع خشکی پوست کمک می‌کند

مزایای دیگر ویتامین C این است که این ویتامین به سنتز پروتئین کلاژن کمک می‌کند، چون کلاژن برای داشتن پوستی سالم و جوان ضروری است. این پروتئین ضروری همچنین خاصیت ارتجاعی را هم برای پوست فراهم می‌کند و به پوست تان برای حفظ ظاهر جوانتر و سالم‌تر کمک می‌کند. اما وقتی پا به سن می‌گذارید و تولید کلاژن کاهش پیدا می‌کند ممکن است خطوط ریز و خشکی پوست ایجاد شود.

۱۸. فواید و خواص کلم قمری برای مو‌ها

در برنامه رژیم غذایی خود مقدار زیادی سبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج، کلم بروکلی و کلم قمری قرار دهید. همه این سبزیجاتی که برگ سبز تیره‌ای دارند. منبع عالی از ویتامین‌ها از جمله ویتامین C هستند. ویتامین C به تشکیل سبوم یا چربی طبیعی پوست، که یک نرم کننده طبیعی برای مو است، کمک می‌کند از این رو پوست و کف سر شما را مرطوب نگه می‌دارد.

عوارض و مضرات کلم قمری

حساسیت به کلم قمری

گزارشاتی ناشی از حساسیت غذایی برای مصرف کلم قمری وجود دارد. حساسیت غذایی ممکن است علائمی مانند: علائم سندرم آلرژی دهانی در فرد ایجاد کند که شامل خارش شدید، اگزما، بثورات، علائم گوارشی، التهاب مخاط بینی، مشکلات تنفسی و واکنش تماسی آلرژیک هستند.

کلم قمری برای دوران بارداری و شیردهی

به دلیل اینکه هنوز تحقیقی درباره تاثیر کلم قمری برای بارداری و شیردهی انجام نشده، بهتر است که خانم ها در بارداری و شیردهی از مصرف کلم قمری خودداری کنند.

مضرات کلم قمری برای تیروئید

طبق تحقیقات کلم قمری و انواع کلم ها در دسته غذاهای گواتروژن هستند و به همین دلیل قدرت تیروئید برای به کار بردن ید که عنصری ضروری برای عملکرد آن است ، کاهش می دهد و این باعث بروز کم کاری تیروئید می شود.

منبع: جام جم

