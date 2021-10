آموزش محافظت از حریم خصوصی با پنهان کردن موقعیت مکانی

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از usatoday، ما قبلاً برنامه‌ها را دانلود می‌کردیم، مجوز‌ها را فعال می‌کردیم و داده‌ها را به اشتراک می‌گذاشتیم، اما این روز‌ها، اکثر مردم می‌خواهند کنترل بیشتری بر اطلاعات خود داشته باشند.

غول‌های فناوری از همه کار‌هایی که شما می‌کنید اطلاع دارند. جالب است بدانید شرکت گوگل تمام اطلاعات ما شامل، نام کامل، جنسیت و تاریخ تولد، شماره موبایل شخصی، آخرین جستجو‌ها در گوگل، تمام وبسایت‌های مراجعه شده، آخرین باری که چراغ اتاق خواب تان را روشن کردید، مکان‌هایی که طی چند سال اخیر در آن‌ها حضور داشتید، غذا، ورزش، بازی و حتی آهنگ‌های مورد علاقه تان، محل کار و سکونت و ویدیو‌های مشاهده شده ما را می داند و حتی صدای مان را هم می شناسد.

انجام کار‌های آنلاین بدون اطلاع غول های فناوری از جمله گوگل و فیسبوک دشوار است. آن‌ها اکنون می‌دانند که در گوشی هوشمند شما چه خبر است و حتی می‌فهمند که دقیقاً کجا هستید. البته خبر خوب این است که ردیابی موقعیت مکانی را می توان متوقف کرد.

محافظت از موقعیت مکانی

برخی از برنامه‌ها باید بدانند شما کجا هستید تا درست کار کنند، اما برخی دیگر از اپلیکیشن‌ها به این اطلاعات نیازی ندارند و درخواست مجوز و دسترسی می‌کنند که احتمالاً هنگام نصب مجوز داده اید. برای تغییر اولویت ردیابی کلی، در iPhone یا iPad خود این مراحل را دنبال کنید:

روی تنظیمات ضربه بزنید، به حریم خصوصی بروید و روی خدمات موقعیت مکانی ضربه بزنید.

بروید و روی خدمات ضربه بزنید. اگر اولین نوار کشویی روشن باشد، به این معنی است که برنامه‌ها می‌توانند شما را ردیابی کنند.

اگر می‌خواهید دستگاه خود را از استفاده از خدمات موقعیت مکانی منع کنید، آن را خاموش کنید.

برنامه‌های نمایش داده شده در زیر خدمات موقعیت مکانی، به مکان شما و تعداد دفعات استفاده از آن دسترسی دارند. اگر می‌خواهید تنظیمات را تغییر دهید، روی یک برنامه ضربه بزنید. می‌توانید Never (هیچوقت)، Ask Next Time (سوال کردن در استفاده بعدی) یا Always (همیشه) را انتخاب کنید.

برای استفاده از شفافیت ردیابی برنامه‌های اپل، تنظیمات آن را با ضربه زدن روی تنظیمات، سپس حریم خصوصی، انتخاب ردیابی و تغییر حالت Allow Apps to Request to Track off تغییر دهید.

در اندروید، ابتدا بررسی کنید که کدام برنامه‌ها به موقعیت مکانی شما دسترسی دارند:

نوار بالای صفحه را به پایین بکشید و مکان را انتخاب کنید یا از طریق منوی تنظیمات مکان را پیدا کنید.

روی App permission ضربه بزنید. فهرستی از برنامه‌هایی را مشاهده خواهید کرد که به سه دسته تقسیم می‌شوند که یا می‌توانند در هر زمانی به مکان شما دسترسی داشته باشند، یا فقط زمانی که در حال استفاده هستند یا فقط وقتی که شما مجوز می‌دهید.‌

می‌توانید مجوز‌های برنامه را با این مراحل تغییر دهید:

در صفحه اصلی خود، نماد برنامه‌ای را که می‌خواهید دسترسی به مکان آن را تغییر دهید لمس کرده و نگه دارید.

روی نماد اطلاعات> مجوزها> مکان، ضربه بزنید.

انتخاب خود را از بین همیشه، فقط هنگام استفاده از برنامه، هر دفعه سوال کردن یا رد کردن انتخاب کنید.

مواردی که باید در نظر داشته باشید

خاموش کردن خدمات مکان یابی، تلفن هوشمند شما را از ردیابی مکان شما منع می‌کند، اما معایبی نیز دارد. واضح‌ترین آن این است که برنامه‌هایی مانند نقشه‌ها و برنامه‌های آب و هوا نمی‌توانند مکان دقیق شما را تعیین کنند.

برای حل این مشکل، می‌توانید تنظیمات را طوری تغییر دهید که برنامه‌ها هنگام استفاده از آنها موقعیت مکانی شما را استفاده کنند یا به صورت دستی آن را در صورت نیاز روشن یا خاموش کنند. همچنین اندروید و iOS گزینه‌هایی را برای به حداقل رساندن و محدود کردن ردیابی آگهی ارائه می‌دهند.

ردیابی آگهی را نیز متوقف کنید

تغییر در ردیابی آگهی، شرکت‌ها را از پیگیری فعالیت‌های تلفن شما منع نمی‌کند. همچنین تعداد آگهی‌هایی را که مشاهده می‌کنید را نیز محدود نمی‌کند، اما به شما این امکان را می‌دهد که شناسه تبلیغاتی خود را بازنشانی کرده و دسترسی هرگونه پروفایل تبلیغاتی هدفمند مرتبط با دستگاه شما را قطع می‌کند. این کار باعث می‌شود تبلیغ کنندگان ندانند شما در اینترنت چه کار می‌کنید و ترجیحات و علایق شما چیست. برای خاموش کردن ردیابی آگهی مراحل زیر را دنبال کنید.

در آیفون، آیپد یا iPod Touch:

به تنظیمات و سپس حریم خصوصی بروید.

روی Apple Advertising ضربه بزنید. گزینه Personalized Ads را در حالت خاموش قرار دهید.

در اندروید:

به تنظیمات بروید و روی گوگل ضربه بزنید.

روی تبلیغات (Ads) ضربه بزنید. غیرفعال کردن شخصی سازی آگهی‌ها را فعال کنید.

ما گجت‌های خود را به عنوان ابزار‌های مفیدی در نظر می‌گیریم که زندگی را آسان‌تر می‌کنند، اما می‌توانند علیه ما نیز عمل کنند. اطلاعاتی که دستگاه‌های هوشمند ما جمع آوری می‌کنند آنقدر ارزشمند است که می‌تواند در دادگاه کیفری علیه ما مورد استفاده قرار گیرد یا حتی توسط دولت از طریق یک واسطه داده خریداری شود.

