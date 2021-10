مقایسه آکورا TLX با لکسوس IS: کدام سدان لوکس ژاپنی مناسب است؟

مقایسه خودرو؛

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از خودروهای سدان هستند که در بازار خواهان زیادی دارند، از جمله این خودروها می توان به آکورا TLX و لکسوس IS اشاره کرد که طرفداران خاص خود را دارد.

لکسوس IS بیست سالی است که به عنوان یک خودرو واقعی از سری ۳ بی ام و معرفی شد که دارای شش پیشرانه خطی و دیفرانسیل عقب مشابه بود. در سال ۲۰۲۱، لکسوس به طور قابل توجهی سدان اسپرت خود را طراحی کرد. این خودرو همچنان با دیفرانسیل عقب به همراه چهار چرخ محرک و فضای داخلی مدرن و ظاهری جدید همراه است.

آکورا اولین نسل TLX را برای سال ۲۰۲۱ نیز معرفی کرد. آخرین تحول خودرویی که قبلاً TL نامیده می‌شد، TLX اکنون در بالای خط تولید سدان آکورا قرار دارد، زیرا RLX مورد علاقه سال گذشته ناپدید شد. Acura که بزرگتر از Lexus است، نوید تمرکز مجدد بر قدرت پویا را می‌دهد، مخصوصاً با نوع S متولد شده.

TLX: TLX دارای طراحی داشبورد بسیار سبک است، با تمرکز بر روی انتخاب حالت چرخشی بزرگ در وسط. Acura دارای دکمه دکمه‌ای نیز می‌باشد که درست در زیر آن انتخاب کننده قرار دارد. کنسول مرکزی تا حد زیادی به کنترل‌های اطلاعات سرگرمی اختصاص داده شده است، که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.



IS: در مقایسه، Lexus بسیار محافظه کارتر است، حتی اگر هر دو قسمت داخلی به رنگ قرمز روشن باشد. برای مثال یک ساعت آنالوگ درست در داشبورد وجود دارد. درست در زیر زمان شمار مدرسه قدیمی دکمه‌های مختلفی برای کنترل آب و هوا و صدا وجود دارد-و بله، این دستگاه پخش کننده سی دی است.

خط پایانی: علی رغم بزرگتر بودن خودرو، TLX مزیت روشنی نسبت به IS کوچکتر ندارد. لکسوس فضای بیشتری برای سر دارد، دو فضای متوسط ​​برای پا، و آکورا دارای فضای شانه اضافی است. ما همیشه توصیه می‌کنیم در هر صندلی در هر اتومبیلی که در نظر دارید بنشینید، و به ویژه در اینجا یافتن شگفتی‌های غیر منتظره صادق است.



TLX: هر نسخه از TLX به صورت استاندارد با صفحه نمایش اطلاعات سرگرمی ۱۰.۲ اینچی عرضه می‌شود. توجه داشته باشید که ما آن را صفحه لمسی نمی‌نامیم، زیرا یکی نیست. Acura به سیستم ترک پد کنسول مرکزی خود متصل شده است، که حرکت در حین حرکت حتی برای مسافران نیز دشوار است. ناوبری منو نیز ساده‌ترین نیست. این سیستم دارای پاسخ‌های سریع است، و (سیمی) Apple CarPlay و Android Auto هر دو گنجانده شده است.

TLX شامل کنترل خودکار آب و هوای دو ناحیه در سراسر صفحه و صندلی‌های جلو با قابلیت تنظیم قدرت با عملکرد حافظه راننده است. گرمایش نیز استاندارد است، اگرچه برای تهویه باید به A-Spec بروید و برای عقب گرم شده Advance (نخبگان پلاتینی در کانادا). از A-Spec به بعد، کنترل آب و هوا را می‌توان به GPS متصل کرد.

تریم فناوری سیستم صوتی ELS Studio با ۱۳ بلندگو را معرفی می‌کند. به سمت A-Spec یا بالاتر حرکت کنید و با مجموعه چهارگانه اضافی بلندگو‌ها به تنظیمات ELS Studio ۳D تبدیل شود. در یک کلام فوق العاده است. شارژ بی سیم در A-Spec و بالاتر نیز نشان داده می‌شود-اگرچه جالب است که صفحه نمایش پیش فرض فقط در Advance در دسترس است، نه نوع S. ناوبری بومی در همه مدل‌ها بدون TLX پایه مجهز شده است.

IS: مدل اصلی IS با صفحه نمایش ۸.۰ اینچی کار می‌کند، اما از سال ۲۰۲۱ اکنون یک صفحه لمسی است. سپاس خداوند را! صفحه نمایش بزرگتر ۱۰.۳ اینچی بخشی از بسته ناوبری است-در IS ۳۰۰ AWD در کانادا اختیاری است و استاندارد IS ۳۵۰ AWD در آنجا استاندارد است). هر دو Android Auto و Apple CarPlay استاندارد هستند، مانند Amazon Alexa و SiriusXM. اما در IS فقط دو پورت USB پیدا خواهید کرد.

کنترل آب و هوای دو ناحیه‌ای در همه مدل‌ها استاندارد است و پایه‌های هشت جهت قابل تنظیم در ردیف جلو. شما همچنین می‌توانید پشتیبانی از قدرت کمری را در ۳۵۰ مدل اضافه کنید. صندلی‌های جلو مجهز به سیستم گرمایش و تهویه، تنظیمات مشابهی دارند: در ۳۰۰s اختیاری، در ۳۵۰s استاندارد.

این یک لکسوس است، البته یک سیستم صوتی مارک لوینسون در لیست گزینه‌ها وجود دارد. این دستگاه دارای یک بلندگوی ۱۷ مگاپیکسلی با توان ۱۸۰۰ وات است که مطمئناً بهترین مجموعه موسیقی را به ارمغان می‌آورد. ما باید به Queen's A Night at the Opera در هر دو گوش دهیم تا واقعاً بدانیم کدام سیستم بهترین است.

نتیجه: سیستم اطلاعات سرگرمی لکسوس به زیبایی آکورا نیست، اما بازگشت به صفحه لمسی استفاده از آن را برای مسافران بسیار آسان می‌کند؛ و اگر ترجیح می‌دهید در حین رانندگی به صفحه نمایش ضربه نزنید، هنوز صفحه ترک صفحه وجود دارد. با این حال، صفحه اصلی موجود در Acura از دست می‌رود.

هر دو خودرو دارای سیستم‌های صوتی اختیاری فوق العاده‌ای هستند، بنابراین شنوندگان صدا در هر یک خوشحال خواهند شد.

بر اساس سهولت استفاده به تنهایی، لکسوس در اینجا تکان می‌دهد.

TLX: هر دوی این خودرو‌ها با موتور ۲.۰ لیتری توربوشارژ چهار سیلندر شروع به کار می‌کنند. آکورا دارای قدرت اولیه ۲۷۲ اسب بخار و ۲۸۰ پوند فوت است. یک اتوماتیک ۱۰ سرعته وظیفه تعویض دنده را بر عهده دارد، نیرو را به چرخ‌های جلو یا از طریق سیستم اختیاری سوپر هندلینگ تمام چرخ (SH-AWD) منتقل می‌کند.

Acura همچنین تریم Type S را با جدیدترین TLX معرفی کرد. تنها با SH-AWD موجود است، از یک V۶، ۳.۰ لیتری توربوشارژ منحصر به فرد استفاده می‌کند و ۳۵۵ اسب بخار قدرت و ۳۵۴ پوند فوت گشتاور تولید می‌کند.

IS: همانطور که اشاره کردیم، ترکیب IS با توربو چهار نیز شروع می‌شود. IS ۳۰۰ RWD ۲۴۱ اسب بخار قدرت دارد، در حالی که گشتاور آن به ۲۵۸ پوند فوت می‌رسد. با وجود کسری برق، هنوز به سوخت ممتاز نیاز دارد. با این حال IS ۳۰۰AWD را انتخاب کنید و تویوتا در نسخه منفجر شده ۳.۵ لیتری V۶ خود تعویض می‌کند. قدرت تا ۲۶۰ اسب بخار است، اما گشتاور به ۲۳۶ پوند فوت می‌رسد و بعداً در محدوده دور به حداکثر می‌رسد.

IS ۳۵۰ از V۶ با قدرت کامل: ۳۱۱ اسب بخار و گشتاور ۲۸۰ پوند فوت (در دور بسیار بالاتر از ۴۸۰۰ دور در دقیقه) از TLX استفاده می‌کند.

با انتخاب ۳۰۰ یا ۳۵۰ مدل عقب، از گیربکس هشت سرعته اتوماتیک استفاده می‌شود، در حالی که AWD با یک خودروی شش سرعته قدیمی‌تر مجهز شده است.

بعداً در سال ۲۰۲۱، لکسوس IS ۵۰۰ F Sport Performance را رونمایی می‌کند. این سدان وحشی قدرت موتور ۵.۰ لیتری V۸ این شرکت ۴۷۲ اسب بخار را در بر خواهد گرفت و TLX Type S را تقریباً ۱۲۰ اسب بخار عقب می‌اندازد. این خودرو تنها دارای قابلیت حرکت عقب است و همان اتوماتیک هشت سرعته بقیه محصولات را دارد.

نتیجه: توربو-چهار آکورا از لکسوس معادل قوی‌تر است، بنابراین به آن توجه کنید. از طرف دیگر، اگر V۶ تنفس طبیعی می‌خواهید، لکسوس انتخاب است، نه تنها در این رو در رو، بلکه در کل بخش. در مورد مدل‌های هاله‌ای با عملکرد بالا، IS ۵۰۰ دارای بر روی کاغذ نسبت به TLX Type S. دارای برتری روی کاغذ است. لکسوس گزینه‌های بیشتری دارد، بنابراین برنده می‌شود.

