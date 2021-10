به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،ورزش چیزی است که بسیار پیش آمده است که باعث تعجب ما شده است و در وفور هیجان و حیرت، این سطح از پشت کار و استعداد ورزشکاران را تحسین کرده ایم، اما برخی از آن‌ها در این میان به نوعی جادو میکنند؛ و رکوردی را ثبت میکنند، که در تاریخ ثبت میشود و به حدی عجیب است، که همه باور میکنند که این رکورد هیچ وقت قرار نیست بشکند!

۱۰- مایکل فلیپیس

معمولا به او به عنوان بزرگترین ورزشکار المپیک اشاره میکنند! یعنی به نوعی بزرگترین قهرمان بزرگ‌ترین مسابقات! المپیک مسابقاتی که است که یک ورزشکار کسب یک مدال در آن را پیروزی بزرگ میداند. این در حالی است که مایکل فیلیپس چندین سال پشت سر هم برنده‌ی مدال طلا شد. تا این که کلکسیونی از ۱۸ مدال طلا برنده شد. این در حالی است که رتبه‌ی دوم این رکورد، برنده‌ی ۹ مدال شده است! برای همین به نوعی غیر ممکن است که یک ورزشکار برنده‌ی ۱۸ مدال شود؛ و در نتیجه مایکل فلیپس رکورد دار بیشترین تعداد مدال طلا المپیک است.

۹- golden state warriors

این تیم بسکتبال رکوردار بیشترین تعداد پیروزی در یک فصل از nba است. یعنی رقم شگفت انگیز ۷۳ عدد پیروزی در یک فصل. این رکورد ابتدا در دست la lakers به تعداد ۷۲ پیروزی بود! رکوردی که خیلی‌ها باور نداشتند یک روز شکسته شود، اما این اتفاق توسط تیم golden state warriors اتفاق افتاد، تیمی که هیچ کس باور نداشت، یک روز به چنین موفقیتی برسد.

۸- استفی گراف

در رتبه‌ی هشتم عجیب‌ترین رکورد‌های ورزشی جهان، استفی گراف قرار دارد. این ت نیس باز افسانه‌ای به مدت ۱۸۶ هفته متمادی عنوان برترین تنیس باز زن جهان را برای خود نگه داشت. رتبه‌ی دوم این رکورد شگفت انگیز ۸۰ هفته است! برای همین همگان باور دارند، این رکوردی است ه حالا الا‌ها امکان ندارد، کسی موفق به شکستن آن شود.

۷- کریم عبدالجبار

کریم عبدالجبار رکورد دار کسب بیشترین تعداد امتیاز در تاریخ nba است. رقم باور نکردنی ۳۸، ۳۸۷؟! حتی مایکل جردن نیز به گرد این رکورد نمیرسد (۶۰۰۰ ا-متیاز کسب کرده است.) او بیشتر در mw bucks و la lakers بازی کرده بود و به جز این دو رکورد دیگر (بیشترین تایم بازی در زمین و بیشترین تعداد گل) را هم کسب کرده بود؛ که با وجود این که این رکورد‌ها بعد‌ها شکسته شد، اما هنوز پس از بیش از ۳۰ سال هنوز این رکورد نشکسته است.

۶- طولانی‌ترین مسابقه تنیس

این نبرد میان جان ایزمای آمریکایی و نیکلاس ماهوت فرانسوی رخ داد. ابتدا این مسابقه به روز بعد موکول شد، چرا که آن قدر طول کشید که خورشید غروب کرده و نور کم شده بود! و حتی روز بعد هم باز همین اتفاق افتاد! تا این که روز سوم بالاخره جان ایزنا پیروز این نبرد طولانی شد. این مسابقه حدودا ۱۱ ساعت و پنج دقیقه به طول انجامید. انقدر زمان مسابه طولانی شد، که تابلوی امتیازات مسابقه خراب شد، چرا که برای نمایش چنین زمانی برنامه ریزی نشده بود!

۵- پائولا رادکلیف

پیروزی در سریع‌ترین ماراتن بانوان لندن، رکورد این ورزشکار انگلیسی است. ماراتنی که تنها دو ساعت و ۱۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه به طول انجامید؟! جالب اینجاست که رکورد قبلی هم متعلق به او بود، و او توانست با دوو دقیقه اختلاف رکورد سابق خود را بشکند. در کل حتی توصر پیمودن ۲۶.۲ مایل در این مدت، به خودی خود غیر قابل باور است. چه برسد به این که کسی بتواند زود‌تر از این مدت، این مسیر را طی کند!

۴- یوسین بولت

در رتبه‌ی چهارم عجیب‌ترین رکورد‌های ورزشی جهان، یوسین بولت قرار دارد. خلاصه بخواهیم بگوییم، همان طور که از اسم او پیدا است، سریع‌ترین مرد جهان است. او صد متر را، تنها در زمان شگفت انگیز، ۹.۵۸ ثانیه طی میکند! و به نظر میرسد که فقط او میتوان رکورد خود را بشکند؟! چرا که به جز او هیچ کس دیگری نتوانسته به این رکورد نزدیک شود! دانشمندان اندازه گرفتند، در ایده آل‌ترین حالت از بدن انسان بر می‌آید که فقط کمی سریع‌تر باشد، یعنی رکورد ۹.۴۴ آخرین حالتی است، که از بدن انسان بر می‌آید، که تا به حال هیچ کس به این سرعت نرسیده است.

۳- سای یانگ

بیشترین پیروزی در بیس بال، متعلق به این اسطوره‌ی تاریخ بیس بال است. تعداد شگفت انگیز ۵۱۱ پیروزی! رتبه‌ی دوم این رکورد حدودا ۴۰۰ پیروزی بوده است، این در حالی است که کمتر ورزشکاری پیدا میشود، که بیش از ۱۰۰ پیروزی را تجربه کند.

۲- ویلت چمبرلین

رکوردی تکرار نشدنی دیگر در تاریخ nba یعنی بیشترین تعداد امتیاز در یک بازی. ویلت چمبرلین ابدتدا این رکورد را با ۷۸ امتیاز زد؛ و تقریبا همه در عجب بودند که دیگر نمیتوان بالای ۸۰ امتیاز د یک بازی کسب کرد؛ و خود ویلت سال‌ها بعد رکورد خود را زد و به همه ثابت کرد اشتباه میکنند. ویلت در بازی philadelphia warriors در برابر new york knicks ۱۰۰ امتیاز کسب کرد؟! متاسفانه تصویری از آن بازی ثبت نشده است، اما صدای گزارشگر رادیو، یکی از مستندات باور نکردنی این رکورد است.

۱- وین گرتسکی

به او به عنوان the great one اشاره میکنند! رکورد عجیب ۲,۸۵۷ عدد امتیاز در طی ۲۰ سال فعالیت متعلق به این ورزشکار است. تقریبا ۱۰۰۰ تا بیشترا ز رتبه‌ی دوم این رکورد! حدودا یک هاکی باز حرفه‌ای، در یک فصل ۱۰۰ امتیاز کسب میکند، و اگر او خود را نابود کند، و ۱۴۰ امتیاز در هر فصل کسب کند؛ و این موفقیت را ۲۰ سال پی در پی تکرار کند، باز هم موفق نخواهد شد که روزی رکورد “the gret one ” را بزند! به همین علت هست که همه باور دارند، این رکورد دیگر هرگز نخواهد شکست.

