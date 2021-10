به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ازدواج یکی از The most sensitive stages of life حساس‌ترین مراحل زندگی همه افراد است؛ بنابراین با توجه به پیشرفت علم روانشناختی و روانشناسی می‌توان گفت امروزه تمام جوانان قبل از پیمان بستن برای یک Living together زندگی مشترک با تست‌های روانشناسی شخصیت طرف مقابلشان را آنالیز می‌کنند.

در ادامه تست شخصیت شناسی ویژه ازدواج را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم. با ما همراه باشید.

۱. اگر قرار باشید پرنده باشید دوست دارید چه نوع پرنده‌ای باشید؟

الف = شباهنگ

ب = جغد

ج = عقاب

د = فلامینگو

ه = پنگوئن

۲. دوست داشتید کدام ساز را می‌نواختید یا داشتید؟

الف = پیانو

ب = ویولن

ج = سازدهنی

د = گیتار

ه = دف

۳. فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از the face صورت او هستید؟

الف = چین و چروک

ب = لکه

ج = خال زیبایی

د = کک و مک

ه = لبخند

۴. کدام برنامه‌های تلویزیون را می‌پسندید؟

الف = اخبار و برنامه های مستند

ب = فیلم های درام و زندگینامه

ج = هیجانی و پلیسی

د = عشقی و ماجرایی

ه = کمدی و کارتون

۵. اگر به شهر بازی بروید کدام یک از بازی های شهر بازی را بازی خواهید کرد؟

الف = ترن های هوایی سریع السیر

ب = قطار یا قایق

ج = نمایش و اجرای کمدی

د = چرخ و فلک و وسایلی که سریع می‌چرخند

ه = هیچ کدام، من از شهربازی متنفرم

۶. آیا شما به اشتباهات خودتان می‌خندید؟

الف = هرگز

ب = بندرت

ج = برخی مواقع

د = طبق معمول

ه = همیشه

۷. اگر دوست شما سر به سرتان گذاشت، چه عکس العملی نشان می‌دهید؟

الف = خشمگین می‌شوید

ب = ناراحت می‌شوید

ج = برایتان جالب است

د = تلافی می‌کنید

ه = چندین برابر تلافی می‌کنید

۸. نخستین چیزی که صبح موقع بیدار شدن به فکرتان خطور میکند، چیست؟

الف = کار یا تحصیل

ب = مشکلات زندگی

ج = صبحانه

د = روزی که در پیش دارید

ه = کاری که تا شب انجام خواهید داد

۹. در زندگی‌تان چه شعاری دارید؟

الف = وقت طلاست

ب = سحرخیز باش تا کامروا باشی

ج = آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم بپسند

د = زندگی کن و به دیگران هم اجازه زندگی کردن بده

ه = بی خیال باش، هرچه باداباد

۱۰. آیا به حیوانات و پرندگان علاقه مندید؟

الف = اصلا

ب = تعداد کمی از حیوانات

ج = عده‌ای از حیوانات

د = بیشتر حیوانات

ه = تمام حیوانات

۱۱. شما همیشه لبخند میزنید؟

الف = هرگز

ب = بندرت

ج = گاهی اوقات

د = اغلب

ه = آن قدر زیاد که برخی فکر می‌کنند دیوانه هستم

۱۲. نظر دیگران راجع بشما اغلب کدام مورد است؟

الف = بی رحم

ب = سرد و بی احساس

ج = زیبا

د = دوست داشتنی

ه = خوشگذران

۱۳. شما احساس عشق و قدردانی خودرا نشان می‌دهید؟

الف = هرگز

ب = بندرت

ج = گاهی

د = اغلب

ه = حداکثر تا جاییکه امکان دارد

حال امتیازات کنار گزینه‌هایی راکه انتخاب کرده اید، جمع کنید.

گزینه الف ۱ امتیار، گزینه ب ۲ امتیاز، گزینه ج ۳ امتیاز، گزینه د ۴ امتیاز و گزینه ه ۵ امتیاز دارد. سپس امتیازات خودتان از ۱۵ سوال تست را مطابق با متن های زیر مقایسه کنید.

اگر امتیاز شما بین یک تا ۲۱ باشد:

بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید. مردم شما رابه خاطر پشتکارتان، ازجان و دل مایه گذاشتن تان و موفقیت هایتان تقدیر می‌کنند. اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است.

احتمالا فرزند اول خانواده هستید. احساستان را بسختی ابراز می‌کنید. یکی از مهم‌ترین نگرانی های شما این است که چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید. اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینی است. اعتماد به نفس دارید، ولی در باطن گاهی بخود اعتماد ندارید.

اگر امتیاز شما بین ۲۱ تا ۵۴ باشد:

بدین معنی است که شما یک گل رز هستید. کمی تیغ دارید، ولی زیبایی های بسیاری دارید. حس شوخ طبعی دارید، ولی از شنیدن جوک لذت میبرید. احتمالا فرزند وسط خانواده هستید. مردم دوست دارند دوروبر شما باشند.

خونگرم هستید. دوستان صمیمی بسیاری دارید. زندگی را با دید واقع بینانه می‌نگرید. آگاهید که زندگی از خوبی‌ها و بدی‌ها تشکیل شده است. قادرید شانس خودتان رابا توجه به سرمایه‌هایی که دارید، امتحان کنید. سختکوش هستید و به اهدافتان پایبندید.

دوست دارید خودتان باشید و این مساله بشما اعتماد به نفس می‌دهد. مشکل‌ترین مساله در زندگی‌تان یکنواخت بودن مسائل است. یکنواختی در هر مساله‌ای شما را اذیت می‌دهد و باعث کسل شدن روحیه شما می‌شود.

اگر امتیاز شما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد:

بدین معنی است که شما یک گل آفتابگردان هستید در بستری از گل های رز. یک ویژگی بارز در شما وجوددارد که باعث گرمادهی به دیگران و جلوه گری شما می‌شود. ممکن است شما کوچک‌ترین فرزند خانواده یا تنها فرزند باشید.

در وقت لازم جدی هستید، ولی دوستانتان شما را بعنوان یک شخص شوخ طبع می‌شناسند. از گفتن جوک لذت میبرید. گاهی شیطنت می‌کنید. مایلید که با افراد جدید و جالبی در زندگی‌تان آشنا شوید.

با افرادی که هیچوقت نمی‌خندند، آسان نیستید. دید مثبتی به زندگی دارید. در همه‌ی چیز به دنبال خوبی‌ها هستید. بیدی نیستید که با هر بادی بلرزید. گرم، دوست داشتنی، باوفا و اجتماعی هستید و هر کدام از این صفات می‌تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد. انرژی نامحدودی دارید، ولی انگیزه تان کم است.

