به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، جدیدترین فیلم مارول، «Venom: Let There Be Carnage» توانست «تل ماسه» را که در آمریکا قوی آغاز کرده بود، در کره جنوبی با شکست مواجه کند و رتبه اول را برای خود نگه دارد.

«تل ماسه» موفق شد در اکران روز‌های جمعه تا یکشنبه خود، ۲.۴۵ میلیون دلار بفروشد که این میزان برابر بود با ۳۹ درصد کل فروش فیلم‌ها در کره جنوبی و در طول پنج روزی که این فیلم روی پرده‌های سینما به نمایش گذاشته شده است، درآمد ۳.۴۷ میلیون دلاری را کسب کرده است.

«ونوم 2» که از هفته قبل پا به سینما‌های کره گذاشته بود، در هفته اول اکران ۶.۷۱ میلیون دلار فروش داشت، اما این هفته به میزان ۵۶ درصد افت داشت و با این حال، ۴۶ درصد از بازار سینمای کره جنوبی را به خود اختصاص داد چراکه توانست ۲.۹۸ میلیون دلار فروش داشته باشد.

همزمان با عقب‌نشینی «ونوم 2»، باکس‌آفیس این کشور هم در میزان فروش افت داشت. درآمد باکس‌آفیس کره جنوبی از ۸.۱۷ میلیون دلار در دو هفته گذشته، در این هفته به ۶.۵۱ میلیون لار رسیده است.

این فیلم توانسته است در طول ۱۲ روز اکران خود در کره جنوبی با مجموع فروش ۱۴.۱ میلیون دلاری، تبدیل به هشتمین فیلم پرفروش کره جنوبی شده است و در بین دیگر فیلم‌های هالیوود از جمله «شانگ-چی و افسانه ده حلقه» با فروش ۱۵.۱ میلیون دلار، «کروئلا» با فروش ۱۶.۴ میلیون دلاری و «روح» در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است. در این فهرست، فیلم‌هایی از جمله انیمیشن ژاپنی «شیطان‌کش» با فروش ۱۷.۶ میلیون دلار، «گودال» با فروش ۱۸.۲ میلیون دلاری و «سریع و خشن ۹» با فروش ۱۸.۸ میلیون دلاری دیده می‌شوند.

پس از این دو فیلم که در صدر باکس‌آفیس کره قرار گرفتند، فیلم «زمانی برای مردن» در رده سوم دیده می‌شود که این هفته تنها ۱۹۶ هزار دلار فروش داشت و از تاریخ اکران آن یعنی ۲۹ سپتامبر ۹.۹۶ میلیون دلار فروخته است.

«آخرین دوئل» هم در رده چهارم فیلم‌های پرفروش کره جنوبی در هفته گذشته جای گرفت که توانست در آخر هفته ۱۸۰ هزار دلار فروش داشته باشد و در ۵ روز گذشته از اکران خود مجموعا فروش ۲۷۵ هزار دلاری را ثبت کرده است.

فیلم فانتزی «روی خط»، اثر کره نیز موفق شد در این هفته ۱۴۵ هزار دلار فروش داشته باشد تا از ۱۵ سپتامبر تا کنون مجمو درآمد ۱۱.۶ میلیون دلار را ثبت کرده باشد.

