به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، بر پایه ویرایش ۲۰۲۲ رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» که در سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده است، ۴۴ موسسه ایرانی در میان موسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.

«روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامی»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی اصفهان»، و «صنعتی امیرکبیر» پنج مؤسسۀ برتر ایرانی در این سیاهه هستند. افزون بر این، پنج دانشگاه «تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته»، «لرستان»، «پیام نور»، «صنعتی ارومیه»، و «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان» نیز اگرچه از دیدگاه ارزیابی فراگیر در میان ۱۷۵۰ موسسه برتر جهان نیستند، ولی در یکی از زمینه‌های علمی «یو. اس. نیوز» جایگاه جهانی دارند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان برای فهم بهتر مقایسه مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی که در پی ادامۀ تحصیل در کشور‌های خارجی هستند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که آوازه و پژوهش‌های علمی موسسه‌ها را در بر دارد، می‌تواند به آن‌ها در گزینش موسسه‌ها یاری رساند. این نظام به رتبه‌بندی پیرامون ۱۷۵۰ موسسه برتر از ۹۰ کشور پرداخته است.

تنها موسسه‌هایی در این نظام ارزیابی می‌شوند که دست‌کم ۱۲۵۰ مقاله در پنج سال گذشته (از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی) در نمایه‌نامه «وب آو ساینس» داشته باشند. مؤسسۀ «یو. اس. نیوز» از ۱۳ سنجۀ کلیدی (آوازة جهانی پژوهشی، آوازة منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تاثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار همة استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی [نسب به کشور]، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه‌های «وب آو ساینس» و «اینسایتس») گردآوری می‌شوند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی، منطقه‌ای (در آسیا)، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبۀ آن‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

بر پایه ویرایش ۲۰۲۲ نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام جهان است و سپس، دانشگاه‌های «Massachusetts Institute of Technology»، «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «University of Washington»، «University of Cambridge»، «California Institute of Technology»، و «Johns Hopkins University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

