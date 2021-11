غیرمعمولی ترین بسته های پستی/ از دریافت مرسولاتی با این محتواها حتما شوکه می شوید

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از abunawaf، در دنیای فناوری‌های مدرن مانند اسنپ چت، واتساپ، اسکایپ و مسنجر، پست معمولی دیگر اهمیت چندانی ندارد. البته گاهی از صندوق پستی برای رد و بدل کردن چیز‌های عجیب و غریب استفاده می‌شود که تا به حال حتی به ذهنتان هم خطور نکرده است! در ادامه برخی از عجیب‌ترین افراد، اشیا یا اجسام ارسال شده با پست آورده شده است.

تنه درخت

بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، مسابقه Ripley's Believe It or Not برای شناسایی عجیب‌ترین موارد ارسالی از طریق پست برگزار شد. برنده مسابقه یک شرکت کننده از کارولینای شمالی بود که یک کنده درخت را پست کرده بود.

سیب زمینی

بسیاری از دفاتر پست منحصر به فرد در دنیا برای افراد سیب زمینی ارسال می‌کنند، مانند Mailaspud.com که این سرویس را ارائه می‌دهد، اما توصیه می‌کند سیب زمینی ارسال شده تا حد امکان مصرف نشود. این دفاتر خدمات دیگری از جمله ارسال لیمو و نارگیل را نیز انجام می‌دهند.

برف

اگر دوستی دارید که در منطقه‌ای بدون برف زندگی می‌کند می‌توانید با ارسال یک جعبه برف او را غافلگیر کنید. بسیاری از دفاتر پستی این خدمات را ارائه می‌دهند که معروف‌ترین آن‌ها Ship Snow, Yo در ایالات متحده آمریکا است. این سرویس برف واقعی را با خنک کننده پلی استایرن محصور می‌کند و به مقصد می‌فرستد. برف از مکان‌هایی مانند کلرادو، ماساچوست و ورمونت تامین می‌شود.

عقرب‌

اگر هدف از انجام مطالعات بر روی سموم استخراج شده از عقرب‌ها و انجام تحقیقات پزشکی باشد، می‌توان آنها را از طریق پست ارسال کرد. جالب اینجاست که این عقرب‌ها هنگام حمل و نقل زنده می‌مانند.

گربه‌

در سال ۱۸۹۷، یک گربه سیاه از طریق پست USPS و سیستم لوله پنوماتیک به شهر نیویورک فرستاده شد. این سیستمی است که در همان سال راه اندازی و این گربه برای اطمینان از کارکرد آن ارسال شد.

زنبور‌

زنبور‌ها با استفاده از حمل‌ و نقل هوایی با قرار گرفتن در محفظه‌های ایمن و کم لرزش به مکان‌هایی که از کمبود عسل رنج می‌برند، فرستاده می‌شوند.

جوجه‌های مرغ

بسیاری از طیور و پرندگان مانند بلدرچین، مرغ، اردک، بوقلمون و غاز‌ها را می‌توان پست کرد، اما حمل و نقل آن‌ها شرایط خاصی دارد. هنگام ارسال، جوجه‌های جوان باید حداکثر تا ۲۴ ساعت از تخم بیرون بیایند و پس از ارسال در عرض ۷۲ ساعت به مقصد برسند.

کودکان

اگرچه قانونی نیست، اما در سال ۱۹۱۳، زمانی که خدمات پستی برای اولین بار شروع به کار کردند، مردم مناطق روستایی فرزندان خود را به مناطق دیگر پست می‌کردند تا اقوامشان در دیگر نقاط دنیا آنها را ببینند.

