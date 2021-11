به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دنیای سینما سعی دارد یک برداشت و کپی قابل قبول و شبه واقعی از زندگی واقعی باشد و به همین دلیل در کنار شخصیت‌های مثبت، از شخصیت‌های شرور و منفی نیز استفاده می‌کند. اگر چه شخصیت‌های شرور برخلاف قهرمانان داستان، شخصیت‌هایی منفور بوده اند که مرگ و شکست آن‌ها ما را خوشحال می‌سازد، اما بسیاری از این شخصیت‌ها در تاریخ سینما جاودانه شده و حتی برخی از آن‌ها به محبوبیت قابل توجهی نیز دست یافته اند. در این میان نقش برخی از این شخصیت‌های شرور را بازیگران محبوب بازی کرده اند که در دنیای واقعی تفاوتی فاحش با تصویر خود در نقش آن شخصیت منفی دارند.

۱-لیندا بلر در فیلم The Exorcist

در سن ۱۴ سالگی، لیندا بلر با بازی در فیلم The Exorcist بازی کرده و بینندگان فیلم را در ترس و وحشتی بی سابقه فرو برد، شخصیتی که به کمک گریم ترسناک دیک اسمیت به یک شیطان کابوس وار تبدیل شده بود. ریک بیکر، دستیار اسمیت در فیلم The Exorcist می‌گوید که وی با گریم خاص شخصیت بلر در این فیلم، انقلابی بی سابقه در جلوه‌های ویژه سینما ایجاد کرد: «دیک نشان داد که میکاپ تنها انجام دادن کاری برای ترسناک یا پیر به نظر رسیدن افراد نیست بلکه کاربرد‌های بسیاری دارد. او راه‌هایی برای نشان دادن ورم کردن شکم لیندا، چرخیدن سر او و سکانس‌های استفراغ او پیدا کرد». بلر تنها کسی نیست که به خلاقیت و هنرمندی اسمیت اشاره می‌کند و این هنرمند کهنه کار در سال ۲۰۱۱ جایزه اسکار افتخاری را به خاطر فعالیت‌های خلاقانه اش دریافت کرد.

۲- رالف فاینس در فیلم‌های Harry Potter

رالف فاینس در فیلم‌های Harry Potter نقش شخصیت منفی وولدرمورت را بازی می‌کرد. این شخصیت چنان ترسناک بود که از او با نام «کسی که نباید نامش برده شود» یاد می‌شد و سازندگان فیلم‌های Harry Potter تمام تلاش خود را برای ارائه تصویری به شدت ترسناک از وی انجام دادند. برخلاف برخی دیگر از فیلم‌های این فهرست، تیم گریم این فیلم‌ها با مشکلات مالی مواجه نبودند، اما زمان مهم‌ترین چالش آن‌ها بود. کودک بازیگران هر روز برای مدت زمان خاصی می‌توانستند در محل فیلمبرداری حاضر شوند و بدین ترتیب دیگر عوامل ساخت فیلم باید برنامه خود را با آن‌ها تنظیم می‌کردند. با داشتن تنها دو ساعت وقت برای گریم سنگین فاینس، مارک کولیر گریمور فیلم‌های هری پاتر که دو جایزه اسکار در کارنامه دارد، برای حل مشکل زمان دست به کار‌های خلاقانه‌ای زده بود. وی در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۶ در این باره گفته است: «بینی کار دیجیتالی بود. گره‌های ابرو را خودمان انجام دادیم… برای اینکه در یک مدت زمان کوتاه بتوانیم به کار ادامه دهیم، رگ‌ها را به تمامی در کامپیوتر رنگ کردم، سپس آن‌ها را به مانند تتو‌های موقتی انتقال دادم. خیلی خوب از کار درآمد و در مدت حدود ۱۰ دقیقه تمام سر او را با رگ‌ها پوشاندیم».

۳- رابرت انگلاند در A Nightmare on Elm Street

رابرت انگلاند در اولین فیلم A Nightmare on Elm Street در نقش فردی کروگر ظاهر شود، روح انتقام جوی یک قاتل سریالی که با دستکش‌هایی تیغ دار، قربانیانش را تکه تکه می‌کرد. انگلاند در چندین دنباله و اسپین آف این نقش را تکرار کرد و فردی کروگر را به یک شخصیت شرور مشهور در ژانر وحشت تبدیل ساخت. در بازسازی این فیلم در سال ۲۰۱۰، اما جکی ارل جایگزین انگلاند شد. انگلاند در سال ۲۰۲۰ در مورد بازگشت به نقش کروگر گفت: «فکر نمی‌کنم که دیگر هیچوقت آن گریم را انجام دهم. برای این کار کمی پیر شده ام. اکنون برای بازی در نقش فردی دیگر کمی پیر شده ام».

۴- واکین فینیکس در Joker

واکین فینیکس در سال ۲۰۱۹ در فیلم Joker نقش شخصیت شرور مشهور جوکر را بازی کرد و سال بعد جایزه اسکار را به خاطر بازی بی نقص خود دریافت نمود. شخصیت منفی دنیای بتمن یک ظاهر به یاد ماندنی دارد، پیچشی تاریک در گریم یک دلقک با لبخندی گشاد که روی صورتش نقاشی شده است. اما تبدیل شدن فینیکس به این شخصیت تنها روی صندلی گریم انجام نشد بلکه وی حدود ۲۴ کیلوگرم از وزن خود را برای ایفای این نقش نیز کاست. در سال ۲۰۱۹، فینیکس در مورد تجربه کاهش وزن خود برای این نقش به جیمی کیمل گفت: «در ابتدا، احساس درماندگی می‌کنید… باید با خود صحبت کنید و بگویید: می‌توانم این کار را بکنم، می‌دانم که می‌توانم این کار را بکنم».

۵- داگ بردلی در Hellraiser

داگ بردلی در فیلم Hellraiser ساخته کلایو بارکر در سال ۱۹۸۷ نقش شخصیت سر سوزنی را بازی می‌کرد، شخصیت شروری که رهبری گروهی خطرناک به نام سینوبایت‌ها را بر عهده داشت. باب کین متخصص گریم و تیمش با همکاری هم یکی از ماندگارترین شخصیت‌های منفی ژانر اکشن را ساختند، اما به دلیل محدودیت‌های مالی، رسیدن به این ایده آسان نبود. کین در سال ۲۰۱۷ در مورد این فرآیند گفته است: «در ابتدا، صورت سوزنی اصلاً شبیه چیزی که الان می‌شناسیم نبود. بیشتر شبیه شخصیت شونا ساسی در Nightbreed بود… به این موضوع فکر کردم و گفتم کلایو، نمی‌توانیم با این بودجه این کار را بکنیم».

۶- اد گیل در Child’s Play

اگر چه صداپیشگی این عروسک ترسناک چاکی را برد دوریف بر عهده داشت، اما این اد گیل بود که نقش عروسک ترسناک فیلم Child’s Play در سال ۱۹۸۸ و دنباله‌های آن را بازی کرد. قد گیل حدود ۱۰۰ سانتیمتر و ۱۰ سانتیمتر بلندتر از قد عروسک چاکی بود. برای حل مشکل این تفاوت قد، تیم جلوه‌های ویژه تصمیم گرفت تا کپی‌های بزرگی از دکور را بسازد تا سکانس‌های مربوط به چاکی به خوبی هماهنگ شوند. گیل که در Child’s Play ۳ در سال ۱۹۹۱ حضور نداشت، در مورد اهمیت این شخصیت و نقص این فیلم گفته است: «چاکی نمی‌توانست آزادانه حرکت کند. آن‌ها باید دوربین را تکان می‌دادند انگار که چاکی حرکت می‌کند. به همین خاطر این ضعیف‌ترین فیلم این فرانچایز بود».

۷- بانی آرونز در The Conjuring ۲ و The Nun

بسیاری از ما بانی آرونز را با نقش بارونس جوی وون تروکن در نمایش The Princess Diaries می‌شناسیم، اما او در فیلم‌های The Conjuring ۲ و The Nun دیگر نقشی شاهانه ندارد. با چشم‌های فرو رفته و دندان‌های تیز، شخصیت آرونز در این فیلم‌ها به شدت ترسناک است. بازی او در این نقش علاوه بر بینندگان این فیلم ها، عوامل فیلم را نیز در وحشت فرو برده بود. تیسا فارمیگا بازیگر The Nun در سال ۲۰۱۸ در مورد گریم آرونز در این فیلم گفته است: «باید اعتراف کنم که یک یا دو بار در حال فیلمبرداری در قلعه‌های تاریک بودیم که بانی با ردا، مو و گریم به یک شیطان کامل تبدیل شده بود و از او خواستم که برای لحظه‌ای از من فاصله بگیرد».

۸- تام هاردی در Venom

برخی بینندگان در مورد ضد قهرمانی یا شخصیت شرور بودن شخصیت ونوم در فیلم Venom با هم درگیری دارند، اما تام هاردی که سابقه بازی در فیلم‌های موفق و مشهوری مانند The Dark Knight Rises و Mad Max: Fury Road را دارد، نقش شخصیت ونوم را بازی می‌کند. در سال ۲۰۱۸، انترتینمنت دیلی گزارش داد که پسر تام هاردی یکی از طرفداران این شخصیت شرور کمیک بوکی است که باعث شده هاردی بیش از پیش متمایل به پذیرفتن این نقش شود.

۹- گونار هانسن در The Texas Chainsaw Massacre

گونار هانسن در فیلم The Texas Chainsaw Massacre در سال ۱۹۷۴ نقش شخصیت صورت چرمی را بازی می‌کرد. شاید ترسناک از ماسک چرمی هولناکی که به صورت دارد، این اسلحه اوست که مخاطبان را می‌ترساند: اره برقی. هانسن در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۵ گفته است که تا پیش از این فیلم هیچگاه به اره برقی دست هم نزده بود: «یک اره واقعی بود. در جریان سکانس تعقیب شبانه، سکندری خوردم و با اره برقی که کاملاً روشن بود افتادم… بدتر اینکه ماسکی روی صورت داشتم که به سختی می‌توانستم چیزی ببینم. به همین خاطر خوش شانس بودم، زیرا اره برقی درست کنارم افتاد.

۱۰- نیک کسل در Halloween

مایکل مایرز که با عنوان «The Shape» به معنای شکل نیز شناخته می‌شود، شخصیت منفی ترسناک فرانچایز Halloween است. اگر چه نیک کسل در بسیاری از فیلم‌های این فرانچایز نقش این قاتل سریالی را بازی می‌کند، برخی دیگر نیز این نقش را ایفا کرده اند. در مصاحبه‌ای با ونیتی فر در سال ۲۰۱۸، راب زامبی که بازسازی این فیلم کلاسیک در سال ۲۰۰۷ را بر عهده داشت، گفته است که مایکل شخصیتی است که صورتش را نمی‌بینید و صدایش را نمی‌شنوید. وی همچنین گفته است: «نکته جالب در مورد آن ماسک این است که آنچنان ساده است که هر کسی هر آنچه که می‌خواهد را زیر آن می‌بیند».

۱۱- اندری سرکیس در The Lord of the Rings

اندی سرکیس شخصیت گولوم را در فیلم‌های The Lord of the Rings بازی می‌کرد. اما در The Hobbit: An Unexpected Journey بود که این شخصیت ظاهری انسانی‌تر نسبت به قبل داشت. در اولین فیلم از مجموعه هابیت ها، سرکیس نقش گولوم را با تکنولوژی پیشرفته تری در زمینه موشن کپچر بازی کرد. او با پوشیدن یک لباس خاص و نقطه‌هایی روی صورتش نقش این شخصیت را بازی کرده و تیم ساخت فیلم حرکات و حالت چهره او را روی شخصیت گولوم قرار می‌دادند. سرکیس در پاسخ به کسانی که این سبک بازی را بازی واقعی نمی‌دانستند گفته است: «بازی بازی است. اینکه چگونه یک شخصیت لباس پوشیده و گریم می‌شود بسیار اهمیت دارد».

۱۲- بیل اسکارشکارد در It

بیل اسکارشگارد در بازسازی فیلم It در سال ۲۰۱۷ و قسمت دوم آن نقش شخصیت پنی وایز، دلقک ترسناک، را بازی می‌کرد. هر دوی این فیلم‌ها بر اساس رمانی از استفن کینگ به همین نام ساخته شده بود. پیاده کردن گریم پنی وایز روی صورت و بدن اسکارشگارد دو ساعت و نیم زمان می‌برد، اما بازی او در نقش این دلقک ترسناک هم از لحاظ فیزیکی و هم روانی دردناک و سنگین بود. با دندان‌های تیز، سری بزرگ و گریم دلفک، اسکارشگارد به سختی در این نقش قابل تشخیص است. وی در سال ۲۰۱۷ در مصاحبه با نیویورک تایمز در این باره گفته است: «نمی خواهم تنها با یک شخصیت شناخته شوم، زیرا می‌خواهم بتوانم نقش‌های متفاوتی را بازی کنم»

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/