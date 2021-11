به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که فین ولفهارد به تازگی در فیلم «شکارچیان روح: بعد از زندگی» (Ghostbusters: Afterlife) نقش‌آفرینی کرده است، خبر‌ها نشان می‌دهد که به زودی قرار است پشت دوربین هم دیده شود. ولفهارد با درخشیدن در نقش ویلر در سریال پلتفرم اینترنتی نتفلیکس به نام «چیز‌های عجیب» (Stranger Things) توانست خودش را ثابت کند و در دنیای فیلم و سریال جا بیندازد.

این بازیگر با استعداد برای اولین بار با بازی در نقش ریچی توزیر در فیلمی اقتباسی از نوشته‌های استیون کینگ به نام «آن» (It) محصول سال ۲۰۱۷ پا به دنیای سینما گذاشت که از همان زمان، طرفداران و منتقدان او را ستودند و او توانست همه را مجذوب خود کند. بعد از درخشیدن در این فیلم، او بار دیگر با فیلم‌های «خانواده آدامز» (The Addams Family) و «آن فصل دو» (It Chapter Two) روی پرده نقره‌ای سینما‌ها دیده شد.

او به زودی در فیلم «شکارچیان روح: بعد از زندگی» نقش تروُر را بازی خواهد کرد و اخبار سینما حاکی از آن است که قرار است در فیلم لایو اکشن «پینوکیو» ساخته گیرمو دل‌تورو صداپیشگی نقش لامپویک (Lampwick) را انجام دهد. برنامه کاری وُلفهارد ثابت می‌کند که او همانگونه که جلوی دوربین مشغله بالایی دارد، پشت دوربین هم قرار است فعالیت کند.

این ستاره نوجوان سینما و تلویزیون آمریکا در مصاحبه اخیر خود با NME اعلام کرد که در حال کارگردانی اولین فیلم بلند خود است. این بازیگر ۱۸ ساله پیش از این، یک فیلم کوتاه به نام «شیفت‌های شبانه» (Night Shifts) را کارگردانی کرده است؛ هرچند قرار است یک فیلم کمدی-ترسناک هم به کارنامه کارگردانی خود اضافه کند.

وُلفهارد با نقش‌آفرینی درخشان خود و نشان دادن استعداد ذاتی‌اش در سریال «چیز‌های عجیب» و فیلم «شکارچیان روح: بعد از زندگی» توانست خودش را ثابت کند و ممکن است بتواند کارگردان خوبی هم باشد و با وجود اینکه، اطلاعات زیادی درباره فیلم در حال ساخت او وجود ندارد، خیلی از هواداران منتظر نشسته‌اند تا خبر‌های تازه‌ای درباره آن بشنوند.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/