ویژگی های کاربردی اینستاگرام که شاید ندانید

اپلیکیشن اینستاگرام کار خود را به عنوان یک برنامه اشتراک تصاویر آغاز کرد، اما اکنون به یک برنامه کاربردی تبدیل شده است. در طی سال‌ها ویژگی‌ها و امکانات جدیدی به این برنامه مثل استوری و IGTV و ارسال پیام اضافه شد تا در یک زمان از چندین ویژگی متفاوت استفاده کنید.

در حالی که به این برنامه ویژگی‌های زیادی اضافه شده، اما اغلب اوقات امکانات و بروزرسانی‌های کوچکتر توسط کاربران نادیده گرفته می‌شوند و کمتر کسی از آن‌ها اطلاع دارد. به همین بهانه برخی از ویژگی‌ها و امکانات این برنامه را در ادامه به شما معرفی می‌کنیم که احتمالا از آن‌ها بی خبرید.

اضافه کردن لینک به استوری‌های اینستاگرام

این ویژگی در ابتدا برای کسانی فعال شد که تعداد دنبال کننده‌های آن‌ها بالاتر از ۱۰ هزار نفر بود، اما این ویژگی برای عموم کاربران عرضه شده و اکنون هرکسی می‌تواند با اضافه کردن یک استیکر به استوری خود از این ویژگی استفاده کند. برای استفاده از این ویژگی کافی است روی تصویر استیکر کلیک و سپس گزینه «Link» را انتخاب کنید. سپس با اضافه کردن لینک مورد نظر روی گزینه «Done» ضربه بزنید.

پنهان کردن تعداد لایک و بازدید‌های پست

اگر تمایل دارید که میزان لایک‌ها و بازدید‌های پست‌های شما نمایان نشود به راحتی می‌توانید این کار را در تنظیمات اینستاگرام انجام دهید. کافیست پروفایل و صفحه اصلی خود را باز کنید و سپس در قسمت منو روی Setting ضربه بزنید. در قسمت تنظیمات به ترتیب مراحل Privacy > Posts > Hide Like and View Counts را طی کنید. پس از این خواهید دید که شمارنده تعداد لایک حذف شده است.

پاک کردن تاریخچه جستجو

در برنامه اینستاگرام در بخش جستجو می‌توان با زدن دکمه ضربدر به طور خاص یک تاریخچه جستجو را حذف کرد، اما اگر می‌خواهید به طور کلی تمامی تاریخچه جستجوی خود را پاک کنید باید به مسیر Settings > Security > Clear Search History > Clear All بروید.

خاموش کردن فیلتر محتوای آزاردهنده

در حالت پیشفرض، اینستاگرام برخی از محتوا‌ها را فیلتر می‌کند. اگر تاکنون با این موضوع برخورد کرده باشید، خواهید دید که یک کاور محو کننده روی پست شما دیده می‌شود. این موضوع باعث می‌شود پست شما در بخش Explore نیز دیده نشود. برای غیر فعال کردن این فیلتر کافی است به بخش Settings > Account > Sensitive Content Control > Allow بروید. البته این ویژگی تنها در برخی کشور‌ها در دسترس است.

بازیابی پست‌های حذف شده

اینستاگرام نحوه پاک کردن پست‌ها را تغییر داده است. درست مثل گوشی‌های هوشمند تصاویری که از گوشی پاک می‌شوند، به مدت ۳۰ روز در گوشی شما باقی خواهند بود و در این بازه زمانی هر موقع که بخواهید می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید. برای انجام این کار باید به بخش Settings > Account > Recently Deleted بروید. از این بخش می‌توانید با زدن سه نقطه و کلیک بر روی گزینه «Restore» پست‌های حذف شده خود را بازیابی کنید.

دیدن استوری‌های قدیمی

آیا به دنبال دیدن تصاویر قدیمی هستید که مدت‌ها پیش در استوری اینستاگرام به اشتراک گذاشته اید؟ خوشخبتانه اینستاگرام این ویژگی را در دسترس قرار داده و آن‌ها را به ترتیب زمان انتشار و لوکیشن تفکیک کرده است. با رفتن به بخش منو و کلیک بر روی گزینه «Archive» می‌توانید استوری‌های قدیمی خود را ببینید.

ورود دو مرحله‌ای

اینستاگرام یک برنامه شخصی است و از این جهت حفظ آن برای کابران اهمیت زیادی دارد. با استفاده از گزینه ورود دو مرحله‌ای می‌توانید امنیت حساب خود را بالا ببرید. با این روش تنها راه ورود به حساب شما کد ۶ رقمی است که به تلفن شما ارسال می‌شود. برای فعالسازی این ویژگی باید مراحل Settings > Security > Two-Factor Authentication را طی کنید.

غیر فعال کردن بخش نظرات

برخی تمایل دارند بخش نظرات پست‌های خود را ببندند و اینستاگرام این ویژگی را فراهم کرده است. برای این کار باید روی گزینه سه نقطه در بالای پست مورد نظر خود کلیک کند و سپس گزینه Turn off Commenting را انتخاب کنید. هر زمان که بخواهید می‌توانید بخش نظرات هر پست را دوباره فعال کنید.

غیر فعال کردن اضافه شدن به گروه یا محدود کردن پیامرسانی

اگر دوست ندارید افراد غریبه به شما پیام دهند یا شما را در گروه‌ها اضافه کنند این ویژگی به کارتان خواهد آمد. برای این کار به بخش Settings > Privacy > Messages بروید. گزینه Your Followers on Instagram را انتخاب کنید و آن را به Don’t receive requests تغییر دهید. بعد از این گزینه Others on Instagram را انتخاب کرده و همین تغییرات را برای آن اعمال کنید.

محدود کردن افراد به جای مسدود کردن

اگر ترجیح می‌دهید کسی را مسدود نکنید و در عوض فعالیت آن‌ها در اینستاگرام را هم نبینید می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید. برای این کار باید در تنظیمات پروفایل شخص مورد نظر روی گزینه «Restrict» کلیک کنید. با انتخاب این گزینه این افراد می‌توانند به شما پیام دهند، اما پیام‌های آن‌ها برای شما نمایش داده نخواهد شد. همچنین این افراد می‌تواند برای شما نظراتی بگذارند، اما فقط خودشان می‌توانند آن را ببیند و برای شما آزار دهنده نخواهند بود.

