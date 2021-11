به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اکسپرس، در پاییز و زمستان احتمال بیماری افراد افزایش می‌یابد. هم اینک در میانه یکی از مرگبارترین همه گیری‌های تاریخ بشریت به نام همه گیری کرونا قرار داریم که تاکنون بیش از ۵ میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است. از همین روی، توجه به سلامتی بدن بسیار اهمیت دارد.

یکی از موثرترین اقدامات برای حفظ سلامتی، تقویت سیستم ایمنی بدن است. دکتر پام مانسون، یک متخصص تغذیه انگلیسی می‌گوید: تحقیقات گسترده نشان داده است ساده‌ترین راهکار برای تقویت سیستم ایمنی داشتن یک رژیم غذایی مناسب است. تغذیه تاثیر مستقیمی بر کارکرد سیستم ایمنی دارد.

او افزود: یافته‌های دانشمندان نشان می‌دهد بدن افرادی که از رژیم غذایی غنی و مناسب برخوردارند، بهتر می‌تواند در برابر عوامل بیماری زا و عفونت‌های ویروسی از خود محافظت کند. رژیم غذایی فرآیند ریکاوری پس از بیماری را تسریع کرده و مانع از ابتلا به بیماری‌های شدید می‌شود.

بهترین رژیم غذایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن به شرح زیر است:

۱- ویتامین A: این ویتامین از ورود عوامل ویروسی به بدن جلوگیری می‌کند. ویتامین A همچنین یک آنتی اکسیدان محسوب می‌شود که می‌تواند باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن غیرویروسی در بدن شود.

۲- ویتامین C: متاسفانه گرچه بسیاری از مردم بر تاثیر مثبت ویتامین C بر سلامتی بدن آگاهی دارند، اما به میزان کافی از این ویتامین استفاده نمی‌کنند. افراد بزرگسال باید روزانه ۶۵ تا ۹۰ میلی گرم ویتامین C مصرف کنند تا سیستم ایمنی بدنشان تقویت شود. این ویتامین همچنین به گلبول‌های سفید برای شناسایی و از بین بردن عوامل بیماری زا کمک می‌کند.

۳- ویتامین D: گرچه پوست توانایی ساخت ویتامین D را در برابر نور خورشید دارد اما متاسفانه به دلیل کوتاهی طول روز و کاهش تابش آفتاب، افراد بهتر است از مکمل‌های این دارو در فصل پاییز و زمستان استفاده کنند.

۴- ویتامین E: این ویتامین یکی دیگر از اندام‌های بدن برای مقابله با بیماری‌ها را تقویت می‌کند؛ پوست! پوست به عنوان یک لایه خارجی مانع از ورود عوامل بیماری زا به بدن می‌شود و تقویت پوست به طور مستقیم به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.

۵- ویتامین خانواده B: خانواده ویتامین B شامل چند ویتامین مختلف می‌شود که برای حفظ سلامتی بدن مفید هستند. برای مثال، ویتامین B۶ باعث تولید قاتلان طبیعی پاتوژن می‌شود و ویتامین B۱۲ در ساخت سلول‌های T کشنده نقش دارند.

۶- آهن: این عنصر به روش‌های مختلف در بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، آهن در ساخت سلول‌های نوتروفیل نقش دارند. نوتروفیل‌ها در بدن گردش گرده و عوامل عفونی را خنثی می‌کنند.

۷- روی: این عنصر علاوه بر تقویت پوست به عنوان نخستین لایه محافظتی، در ساخت فاگوسیت‌ها هم نقش دارد. فاگوسیت‌ها با مشاهده عوامل بیماری زا، به آن حمله و آن‌ها را می‌بلعند.

۸- سلنیوم: این ماده معدنی یک آنتی اکسیدان قوی است. سلنیوم به تولید آنتی بادی‌های جدید کمک می‌کند.

۹- مس: این عنصر در تولید سلول‌های T کشنده نقش دارد.

۱۰- اسید چرب امگا ۳: این اسید یک آنتی اکسیدان قوی محسوب می‌شود. اسید چرب امگا ۳ به ویژه از بروز التهابات در بیماران مبتلا به آرتروز در طول ابتلا به عفونت می‌کاهد.

