به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، «زمانی برای مردن نیست» (No Time to Die)، سری جدید جیمز باند و آخرین نقش‌آفرینی دنیل کریگ در این نقش، در دومین هفته فروش خود و سینما‌های چین ۱۱.۴ میلیون دلار فروخت. بر اساس این آمار این فیلم، ۶۰ درصد از اولین هفته خود کمتر فروخته است. این فیلم در اولین آخر هفته اکران در چین، ۲۸.۲ میلیون دلار فروخته بود.

این فیلم پرطرفدار در اپلیکیشن Maoyan در چین، ۴۹.۲ میلیون دلار فروش داشت که همین مسئله فروش کلی فیلم را در چین به ۶۵ میلیون دلار رساند. به این ترتیب، چین بعد از انگلستان، آمریکا و آلمان به چهارمین بازار بزرگ برای فیلم جیمز باند تبدیل شد. البته، این میزان فروش «زمانی برای مردن نیست» نتوانست فیلم «شبح» را با فروش ۸۳.۵ میلیون دلاری در چین شکست دهد.

اوج گرفتن دوباره کرونا در چین باعث شده است تا میزان فروش فیلم‌ها در این کشور کاهش یابد؛ چرا که در چند روز گذشته نزدیک هزار و ۷۵۰ سالن سینما در حدود ۵۰ شهر از چین تعطیل شدند و این میزان ۱۵ درصد از کل سینما‌های این کشور را در بر می‌گیرد.

با این وجود، تعطیلی سینما‌ها نمی‌تواند عملکرد ضعیف «چشمان مار» (Snake Eyes)، اسپین‌آف سری فیلم‌های G.I. Joe را توجیه کند. این فیلم در اولین هفته فروش خود تنها ۱.۵ میلیون دلار فروش داشت و حتی نتوانست در جمع ۵ فیلم پرفروش این کشور قرار گیرد. ناگفته نماند که این فیلم در ماه آگوست به صورت دیجیتال در آمریکا به نمایش گذاشته شد، اما به نظر می‌رسد طرفداران زیاد از این فیلم راضی نیستند.

فیلم «چشمان مار» در اپلیکیشن Maoyan امتیاز ۵.۸ و در اپلیکیشن Douban امتیاز ۴.۳ را دریافت کرد تا پایین‌ترین نمره را از بین فیلم‌های هالیوودی اکران شده در چین از ابتدای دوران کرونا دریافت کرده باشد.

«نبرد در دریاچه چانگ‌جین» (The Battle at the Lake Changjin) همچنان فروش بالایی در سینما‌های کشور خود، چین دارد و این هفته که ششمین هفته اکران خود را پشت سر می‌گذاشت، بر اساس اطلاعات خبرگزاری Artisan Gateway ۸.۷ میلیون دلار فروش داشت. این فیلم از اول تا به حال ۸۷۴.۱ میلیون دلار فروش داشته است و امسال یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های جهان بوده است.

فیلم «تل ماسه» (Dune) در سومین هفته فروش خود با فروش ۲.۱ میلیون دلاری، به رتبه پنجم نزول کرد. این فیلم علمی-تخیلی به کارگردانی دنیس ویلنوو در چین ۳۶.۹ میلیون دلار فروخت و پیش‌بینی می‌شود با ۴۰ میلیون دلار فروش به کار خود پایان دهد.

بازار سینمای چین روز جمعه این هفته به سینمای هالیوود واکنش اصلی خود را نشان خواهد داد چراکه قرار است در این روز «گشت و گذار در جنگل» (Jungle Cruise) با بازی بازیگر محبوب چینی‌ها، دوین جانسون به اکران گذاشته شود.

