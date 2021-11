به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، وین دیزل از دواین جانسون خواست که صلح کند و به فرانچایز «سریع و خشن» (Fast & Furious) بازگردد.

این دو بازیگر سینمای هالیوود در سال ۲۰۱۶ ، سر صحنه فیلمبرداری «سرنوشت خشن» (The Fate of the Furious) با هم درگیر شدند. این دو برای اولین بار با هم در «۵ سریع» (Fast Five) در سال ۲۰۱۱ بازی کردند. از زمانی که جانسون در سال ۲۰۱۶ پستی در اینستاگرام منتشر کرد و در آن به دیزل اشاره کرد و حرفه‌ای بودن او را زیر سؤال برد، آن‌ها در رسانه‌ها با هم درگیری پیدا کردند.

با این حال، به نظر می‌رسد دیزل آماده است تا این قهر و ناراحتی را پشت سر بگذارد.

دیزل در پست اینستاگرامی خود نوشت:

برادر کوچک من، دواین… وقتش فرارسیده. دنیا منتظر قسمت پایانی «سریع و خشن» است. همانگونه که می‌دانی، بچه‌هایم تو را در خانه عمو دواین صدا می‌زنند. هیچ تعطیلاتی نمی‌گذرد که آن‌ها به تو تبریک نگویند…، اما وقتش فرارسیده. میراث در انتظار است. سال‌ها قبل به تو گفتم که می‌خواهم به عهدی که با پابلو بستم عمل کنم. سوگند یاد کردم که بهترین «سریع و خشن» را با قسمت پایانی که قسمت دهم است، بسازم! از روی عشق و علاقه می‌گویم… باید پیدایت شود، الگوی چندگانه که تأثیر مهمی در شکل‌گیری‌اش داشتی را رها نکن. هابز را هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند بازی کند. امیدوارم که واکنش بهتری نشان دهی و سرنوشت خودت را رقم بزنی.

این پست هنوز هیچ واکنشی از سوی دواین جانسون به دنبال نداشته است. اختلاف این دو بازیگر مدت زیادی است که نقل رسانه‌هاست و هر دو بازیگر در مورد اختلاف خود مصاحبه‌های زیادی داشته‌اند که در آخرین اظهارنظر در مورد این اختلاف دواین جانسون ادعا کرده است که شوخی با این اختلاف در فیلم‌های هالیوود ایده او نیست، اما به نظر می‌رسد مخاطبان این شوخی‌ها را دوست دارند چراکه به تازگی بسیاری از فیلم‌های کمدی اختلاف بین وین دیزل و دواین جانسون را به صورت طنز نشان داده‌اند.

