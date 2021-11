به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، در این نمایشگاه ۲۰ اثر در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی‌متری از این هنرمند موفق گیلانی به‌نمایش عموم در خواهد آمد.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس (اشعار سکوت) روز شنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۱ (۱۳ آذر ۱۴۰۰) از ساعت ۱۷ تا ۲۱ با حضور (مصطفی نوده) برگزار می‌شود و این نمایشگاه به مدت هفت روز در گالری آرت کالچر شهر بوردو فرانسه برپا خواهد بود.

مصطفی نوده، متولد ۱۳۵۹ شهرستان رودبار، هنرمند و عکاس خودآموخته ایرانی مقیم گیلان است.

او به‌خاطر عکس‌های منظره مینیمالیستی جذابش در سیاه و سفید، که با الهام از عکاسی مفهومی، به‌شدت ریشه در مضامین، ایده‌ها و نمادگرایی دارد، شناخته شده است. ویژگی اصلی آثار او، مینیمالیسم، سادگی و روانی تصاویر است که زیبایی‌شناسی منحصر به فردی را دارا است.

نوده که تا کنون جوایز و افتخارات جهانی متعددی را از آن خود کرده است، عضو انجمن عکاسان ایران، عضو فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی (FIAP) و عضو باشگاه عکاسان جوان می‌باشد.

دریافت مدال طلا psa در جشنواره فیاپ، نشان افتخار در جشنواره nd award لندن، دیپلم افتخار جشنواره apa انگلیس، اثر چاپ شده بر روی جلد کتاب جشنواره award fine art ۳۵ روسیه، اثر راه یافته به فینال جشنواره lensculture، انتخاب اثر جز سه عکس برتر جشنواره award fine art ۳۵ روسیه و دریافت دیپلم افتخار جشنواره VIPA AWARD فرانسه از جمله افتخارات اوست.

همچنین چاپ کتاب (ما هیچ، ما نگاه)، (us nil, us a look) در اروپا، انتشار ۵۰ اثر در گالری جهانی ۱x و آثار متعدد در مجله‌های معتبر bnwminimalism لندن، zh کالیفرنیا، photographize واشنگتن دی سی امریکا، chiiz هندوستان، academy اروپا، glamouraffair ایتالیا، insomnia ا لندن، uncoated آلمان، articulate دانمارک، مصاحبه با مجله Shades of Grey فرانسه، اثر رایافته در نمایشگاه گروهی به نام (چند روزی در میان) به‌یاد کیارستمی در ایران و کانادا و برپایی نمایشگاه انفرادی (ما هیچ، ما نگاه) در تهران نیز در رزومه هنری این عکاس گیلانی به چشم می‌خورد.



