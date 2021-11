دانلود اپلیکیشن انجام وظایف TickTick: To Do List 6.1.5.1

به گزارش خبرنگار فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ برنامه ریزی روزانه یک امر مسلم برای افراد موفق است، اگر می‌خواهید شما نیز به یک انسان موفق تبدیل شوید، می‌بایست برنامه ریزی روزانه مناسب داشته باشید. برای انجام برنامه ریزی مناسب و دقیق، ما پرطرفدارترین نرم افزار برنامه ریزی یعنی TickTick: To Do List with Reminder را پیشنهاد می‌کنیم.

با این برنامه کاربران می‌توانند به راحتی برنامه‌های خود را طبق تاریخ و اولویت‌هایشان زمان‌بندی کنند و هیچ‌زمان آن‌ها را فراموش نکنند. نرم افزار TickTick همچنین شامل ویجت‌های کارآمدی است که بازدهی کاربران را افزایش می‌دهد بیشتر بخوانید دانلود اپلیکیشن مدیریت وظایف روزانه Todoist 8586 برای اندروید دیگر قابلیت‌های این نرم افزار:

امکان همگام سازی تمام وظایف ایجاد شده شما با دستگاه‌های مختلف

دارا بودن ویجت اختصاصی برای مدیریت آسان وظایف ایجاد شده

امکان مرتب سازی وظایف بر اساس پارامتر‌های تاریخ، نام و ...

امکان اضافه کردن یادداشت‌های مورد نظر به وظایف ایجاد شده

امکان مرتب سازی وظایف و کار‌های ایجاد شده با درگ کردن (کشیدن)

امکان ایجاد وظایف تکرارشونده و یا زیر شاخه برای وظایف شما

دارا بودن توابع کاربردی دسته بندی وظایف، جستجو بین وظایف، ویرایش دسته‌ای وظایف، یادآور زمان و مکان و ...

تصاویری از محیط برنامه









• دانلود و مشخصات فایل



پسورد: yjc.ir حجم: 18 مگابايت

نسخه: 6.1.5.1

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk

اندروید مورد نیاز : 4.1 و بالاتر

