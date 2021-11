فوت ۱۲ نفر در اثر گازگرفتگی در اصفهان/ با سردشدن هوا رعایت اصول ایمنی ضروری است

به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن اعلام ۵۵ مورد حادثه گازگرفتگی از ابتدای سال تاکنون به دلیل استفاده غیرایمن از لوازم گرما زا، گفت: ۴۳ مورد از گازگرفتگی به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند و ۱۲ نفر هم فوت شدند.

وی افزود: با توجه به سرد شدن هوا، مسمومیت با گاز مونوکسید کربن باعث مسمومیت و تلفات می‌شود؛ اگر چه وسایل گرمازا، گرمابخش محیط زندگی هستند، اما رعایت نشدن اصول ایمنی در کاربرد آن‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

خطر مسمومیت با مونوکسید کربن بالاست

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه گاز مونوکسید کربن یک گاز بی‌رنگ و بی‌بو است و همین ویژگی به نام‌گذاری آن به عنوان «قاتل پنهان» منجر شده است، تصریح کرد: این گاز از اجاق‌ها، وسایل گازی پخت‌وپز، دستگاه‌های حرارتی و هنگام سوزاندن چوب و زغال متصاعد می‌شود؛ اگر این گاز سمی در یک فضای بسته و بدون تهویه جمع شود، بسیار خطرناک است.

وی اضافه کرد: گاز مونوکسید کربن سبک‌تر از هواست و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است و به همین دلیل در تمامی نقاط فضا به سرعت متراکم شده و، چون هموگلوبین خون میل ترکیبی زیادی با این گاز دارد، بنابراین مانع رسیدن اکسیژن به بافت‌های بدن شده و به سرعت موجب مسمومیت می‌شود.

شناخت نشانه‌های وجود گاز مونوکسید کربن بهترین راه فرار از این قاتل نامرئی است

شیشه‌فروش گفت: شناخت نشانه‌های وجود گاز CO در منزل یا محیط کار، بهترین راه برای فرار از دست این قاتل نامریی و بی‌رحم است. شاید مهم‌ترین علت بروز گازگرفتگی ناآگاهی و غفلت باشد؛ هنوز بسیاری از مردم کشنده بودن این گاز را باور ندارند و توصیه‌های ایمنی را جدی نمی‌گیرند، گاز CO قربانیان خود را در محیط‌های بسته و بدون تهویه مناسب به دام می‌اندازد و آرام و بی‌صدا فرد را می‌کشد.

نشانه‌های اولیه گازگرفتگی مشابه با آنفلوانزاست

وی با اشاره به اینکه نشانه‌های اولیه ناشی از این گاز تا حدی شبیه به آنفلوانزاست، بیان کرد: تفاوت گازگرفتگی با آنفلوانزا این است که فرد دچار علامت تب نمی‌شود و با علائمی نظیر خواب‌آلودگی و خمیازه کشیدن بیش از حد، گیجی، ضعف و بی‌حالی، امکان بروز سردرد شدید، گاهی تهوع و استفراغ، پرش‌های عضلانی و اختلال حرکتی، احساس نبض پر و صدادار در ناحیه شقیقه، افزایش فشار خون، گشاد شدن مردمک چشم و کاهش دید، رنگ تیره پوست، رنگ‌پریدگی دور لب‌ها و یا صورتی شدن آن، گاهی سفتی عضلات به‌ویژه عضلات فک، قطع تنفس، تشنج، اغما و مرگ از جمله اثر‌هایی است که در مسمومیت با گاز CO همراه است.

شیشه‌فروش تصریح کرد: زمانی که فردی بر اثر گاز CO مسموم می‌شود به‌سرعت این گاز با گلبول‌های قرمز خون ترکیب می‌شود، زیرا میل ترکیبی گاز CO با هموگلوبین خون ۲۵۰ برابر بیشتر از میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین خون است، به همین دلیل جایگزین اکسیژن بافت شده و در نهایت منجر به خفگی در کل بافته‌ای بدن می‌شود. در ضمن غلظت گاز CO در فضا در ایجاد مسمومیت بسیار مؤثر است.

چگونگی برخورد با مسمومیت ناشی از گاز CO

وی گفت: به‌سرعت از هوای آزاد تنفس کرده و در‌ها و پنجره‌ها را باز کنیم و وسایل گرمازا مانند اجاق‌گاز و بخاری را خاموش کنیم. یقه پیراهن، کمربند و لباس‌های تنگ را باز کنیم. در صورت امکان عملیات اکسیژن دهی به فرد مسموم را با نهایت دقت شروع کنیم و باز نگه‌داشتن راه‌های هوایی را باز نگه داریم و با اورژانس تماس بگیریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: به یاد داشته باشیم که خارج کردن افراد مصدوم از محیط آلوده و قرار دادن آن‌ها در محیط باز از مهم‌ترین اقدامات محسوب می‌شود.

وی گفت: در استان اصفهان با همکاری تیمی از اداره گاز و آتش نشانی، ۲۰۰ اداره ممیز انرژی دایر شده است تا اماکن آسیب پذیر شناسایی شود و پیشگیری‌های لازم به عمل آید.

انتهای پیام/ص