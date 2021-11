جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم پالم اسپرینگز به جین کمپیون رسید

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم «قدرت سگ» (The Pwer of the Dog) به کارگردانی جین کمپیون توانست این کارگردان را به جایزه برساند.

این فیلمساز آمریکایی در جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز به عنوان کارگردان سال انتخاب شد و قرار است در تاریخ ۶ ژانویه در اختتامیه جشنواره، این جایزه به وی اهدا شود. پنه‌لوپه کروز به عنوان بهترین بازیگر بین‌المللی و کریستن استوارت نیز به عنوان فرد ویژه در این جشنواره جایزه دریافت خواهند کرد.

هارولد متزنر، مدیر این جشنواره درباره انتخاب جین کمپیون گفت: جین کمپیون بار دیگر با جدیدترین فیلمش «قدرت سگ» شاهکاری سینمایی خلق کرد. این درام روان‌شناختی که در پس‌زمینه‌ای وسترن اتفاق می‌افتد، رمان توماس ساویج را با آثار خیره‌کننده گروهی از بازیگران به رهبری بندیکت کامبربچ زنده می‌کند.

بندیکت کامبربچ در فیلم «قدرت سگ» نقش یک دامدار به نام فیل بربنک را بازی می‌کند. تنش‌ها زمانی بالا می‌گیرند که برادرش همسر و فرزند همسرش را با خود به خانه می‌آورد. این فیلم توسط جین کمپیون نوشته، تهیه و کارگردانی شده است. این فیلمساز در جشنواره ونیز جایزه شیر نقره‌ای را به خاطر این فیلم دریافت کرد.

فیلم «قدرت سگ» در حال حاضر در سینما‌های آمریکا اکران می‌شود و قرار است از تاریه یکم دسامبر روی پلتفرم اینترنتی نتفلیکس بارگذاری شود.

