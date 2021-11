فروش منزل مسکونی با مدارک جعلی و به قیمت ۱۶۵ هزار دلار در انگلیس

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ۲۴.ae، مردی بریتانیایی به نام مایک هال در شمال ولز حضور داشت که همسایه‌هایش با او تماس گرفتند و حضور یک شخص ناشناس در خانه‌اش در لوتون را به او اطلاع دادند. صبح روز بعد وقتی که وی به خانه خود بازگشت با صحنه بسیار عجیبی رو به رو شد. منزل مسکونی او صاحب جدیدی پیدا کرده است، وی متوجه شد که کلید‌ها، ملافه‌ها و پرده‌ها عوض شده‌اند. مایک با پلیس تماس گرفت و کارگر ساختمانی که در حال کار در خانه بود با پدر صاحب جدید منزل که ادعا می‌کرد آن را در ماه ژوئیه خریده است، بازگشت. او به هال گفت که خانه اکنون مال من است و تو داری به حریم خصوص من وارد می‌شوی.

هال به منابع خبری گفته بود که وقتی به سمت درب خانه رفته، کلید کار نکرده و ناگهان یک کارگر ساختمانی در را برای او باز کرده است. او واقعاً نمی‌دانست که آن جا چه خبر است؟ طبق گزارش برنامه BBC You and Yours از گواهینامه رانندگی و حساب بانکی جعلی به نام هال برای فروش خانه به صاحب جدید به قیمت ۱۶۵ هزار دلار استفاده شده است. این مرد می‌گوید اسناد نشان می‌دهد خریدار جدید به شکل قانونی مالک خانه است. وکلای دخیل در فروش این منزل گفتند تحقیقات پلیس در این زمینه در حال انجام است و آن‌ها نمی‌توانند اظهار نظر کنند.

