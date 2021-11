به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،اگر از آن‌دسته از علاقمندان سینما باشید که حواشی ساخت فیلم‌ها را دنبال می‌کنید، حتما آگاه هستید که در جریان ساخت بسیاری از فیلم‌ها اتفاق‌های عجیب و بعضا باورنکردنی می‌افتد. داستانِ این مقاله همین اتفاقاتِ پیش‌بینی نشده است که برای بازیگران یا عوامل و در حین ساخت این فیلم‌ها افتاده است.

با هم ۶ اتفاق عجیب که در جریان ساخت ۶ فیلم مشهور و محبوب افتاده است را مرور می‌کنیم.

جیم کری و آموزش دیدن برای تحمل شکنجه

این داستان عجیب از این قرار است که جیم کری در فیلم How the Grinch Stole Christmas گریم پیچیده‌ای داشت و به گفته عوامل این فیلم این بازیگر باید هر روز ۸ ساعت روی صندلی گریمور می‌نشست تا آماده بازی در این فیلم در نقش گرینچ شود. به خاطر راحت‌تر شدن تحمل این زمان طولانیِ هر روزه، ظاهرا عوامل فیلم از یک مامور سازمان CIA خواستند تا به جیم کری نحوه دوام آوردن زیر شکنجه را آموزش دهد. همه مامورانِ عملیاتی در این سازمان باید این دوره را بگذرانند.

خود این بازیگر درباره این گریم سنگین در برنامه نورتون می‌گوید:" وقتی هر روز روی صندلی گریم می‌نشستم و کار آغاز می‌شد، حس فردی را داشتم که زنده زیر خاک دفن شده است. یادم هست روز اول نیمه‌های کار به تریلرم برگشتم و پایم را به دیوار تریلر کوبیدم و بعد به کارگردان گفتم به خاطر مصدومیت نمی‌توانم کار را ادامه دهم. "

جنگ ستارگان یا جنگ بین تونس و لیبی

جرج لوکاس تعریف می‌کند زمانی‌که برای ساخت فیلم Star Wars: A New Hope در کشور تونس حضور داشته، پیام جالبی از جانب مقامات رسمی این کشور دریافت می‌کند. مقامات دفاعی تونس به لوکاس اطلاع می‌دهند که مجبور است سازه‌ای که در فیلم جنگ ستارگان تحت عنوان سندکراولر (Sandcrawler) شناخته می‌شود را از نزدیکی مرز این کشور با کشور لیبی به مکان دیگری، دور از مرز انتقال بدهد.

قضیه از این قرار است که ماموران مرزی لیبی پس از مشاهده این وسیله به سرعت به مقامات تونس هشدار می‌دهند چرا که گمان می‌کردند این سازه سینمایی یک جور ماشینِ مدرن جنگی است. نکته جالب در مورد این اتفاق این است که سندکراولر‌ها در خود فیلم جنگ ستارگان هم وسیله‌ای جنگی محسوب نمی‌شوند.

ایسلا فیشر و غرق شدن حین شعبده‌بازی

خود ایسلا فیشر در برنامه چلسی لِیتلی این ماجرا را این‌گونه تعریف می‌کند:" من به شدت مشغول دست و پا زدن بودم تا بلکه بتوانم خودم را نجات دهم و واقعا فکر می‌کردم دارم غرق می‌شوم. نکته جالب ماجرا این‌جا بود که تمام عوامل با خیالِ اینکه من مشغول نقش بازی کردن هستم، من را و بازیِ خوبم را حسابی تشویق می‌کردند. "

فیلم بن‌هور و یکی از عوامل که به رنگ آبی درآمد

ظاهرا در یکی از صحنه‌های فیلم بن‌هور که قرار بود نبردی در دریا بازسازی شود، عواملِ سازنده از رنگ آبِ برکه‌ای که می‌خواستند نبرد را آن‌جا فیلم‌برداری کنند راضی نبودند. به همین علت مقدار زیادی رنگِ آبی به آبِ این برکه اضافه شد تا رنگش از قهوه‌ای به آبی تغییر کند. در حین ضبط این صحنه یکی از عواملِ بدشانسِ این فیلم از روی کشتی درون برکه می‌افتد و بعد از نجات کاملا آبی‌رنگ می‌شود.

در نهایت البته برای این فرد مشکل خاصی پیش نیامد و کمپانی مترو گولدوین مایر (MGM) که تهیه کننده بن‌هور بود، حقوقِ فردِ آبی رنگ را تا زمانِ پاک شدن کاملِ رنگ‌ها قطع نمی‌کند.

بندیکت کامبربچ و گروگان‌گیری

این اتفاق عجیب و باورنکردنی زمانی برای این بازیگر معروف افتاد که او مشغول بازی در فیلم To the Ends of the Earth بود. بر اساس صحبت‌های خود این بازیگر در یکی از روز‌های ساخت این فیلم بندیکت به همراه چند نفر از دوستانش در شهر خوش می‌گذرانند و وقتی در مسیر برگشت به مکان فیلم‌برداری بودند، اتفاق ناگواری رخ می‌دهد. ظاهرا چند فرد مسلح این بازیگر را به همراه دوستانش تهدید به مرگ می‌کنند و در عین حال مشغول دزدیدن کیف‌های پول و اشیای قیمتی آن‌ها می‌شوند.

بندیکت کامبربچ در گفتگو با هالیوود ریپورتر این اتفاق را این‌گونه شرح می‌دهد:" مرتبا فریاد می‌زدند پایین را نگاه کنید، پایین را نگاه کنید، دست‌هایتان را روی سرتان بگذارید، همه به کفِ زمین زل بزنید! بعد در همان حال که مشغول گشتن بودند فریاد می‌زدند: پول‌هایتان کجاست، کدامتان اسلحه دارید، اسلحه‌تان کجاست، اگر می‌خواهید زنده بمانید تمام چیز‌های با ارزشتان را به ما بدهید. "

این بازیگر ادامه می‌دهد:" و همین لحظه بود که هیجان به اوج خودش رسید و من کاملا می‌توانستم آزاد شدن آدرنالین در بدنم را احساس کنم. "در این اتفاق البته آسیبی به کسی نرسید و بندیکت و دوستانش بعد از زهره ترک شدن و البته از دست دادن مقداری پول توسط افراد مسلح رها شدند.

اینک آخرالزمان و جنازه‌های تعیین هویت نشده

در یکی از روز‌های فیلم‌برداری این اثر کاپولا، Apocalypse Now پلیس فیلیپین به محل فیلمبرداری می‌آید و پاسپورت تمام عوامل و بازیگران را جلب می‌کند. داستان از این قرار است که تیم سازنده فیلم ظاهرا تعدادی جسدِ واقعی و تعیین هویت نشده را از یک سارق قبر در فیلیپین می‌خرد تا جسد‌های ظاهر شده در فیلم واقعی‌تر باشد و این اقدامِ عجیب باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای عوامل این فیلم می‌شود.

گری فردریکسن، یکی از تهیه‌کننده‌های این شاهکار کاپولا به ایندیپندنت درباره این اتفاق می‌گوید:" در ابتدا پلیس فکر می‌کرد ما در قتل آن افراد نقش داشته‌ایم، چرا که اجساد بدون هویت بودند. راستش را بخواهید همه ما برای چند روزی حسابی نگران بودیم. بعد از آن، اما پلیس فردِ سارق را دستگیر کرد و حقیقت معلوم شد. "ظاهرا پس از اینکه سربازانِ پلیس اجسادِ واقعی را از محل فیلم‌برداری بردند در نهایت کاپولا به استفاده از سیاهی لشکر به جای جسد رضایت داده است.

منبع: بهترین ها

انتهای پیام/