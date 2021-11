سری جدید مرد عنکبوتی می تواند نجات دهنده سینماها باشد

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، پیش‌بینی‌های اخیر باکس آفیس نشان می‌دهند که Spider-Man: No Way Home بزرگترین افتتاحیه سال ۲۰۲۱ بعد از همه گیری کرونا باشد و قرار است چند رکورد دیگر را بشکند. فیلم Spider-Man: No Way Home سومین فصل مورد انتظار از مرد عنکبوتی MCU است و از زمانی که فیلم شروع به تولید کرد، شایعاتی مبنی بر بازگشت توبی مگوایر و اندرو گارفیلد برای ایفای مجدد نقش‌هایشان به گوش می‌رسد، اما تاکنون هیچ تاییدیه‌ای در این رابطه صورت نگرفته است. آخرین تریلر فیلم Spider-Man: No Way Home چیزی است که احتمالاً بزرگترین فیلم مرد عنکبوتی تا به امروز خواهد بود، با فروش بلیت‌های آن در روز دوشنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، در فیلمی که دوشنبه عنکبوتی نامیده می‌شود، به نمایش گذاشته می‌شود.

طبق گفته باکس آفیس پرو، ردیابی اولیه فیلم Spider-Man: No Way Home بین ۱۳۵ تا ۱۸۵ میلیون دلار است. حتی در پایین‌ترین حد تخمین، این امر باعث می‌شود Spider-Man: No Way Home به بزرگ‌ترین افتتاحیه سال ۲۰۲۱ و اولین فیلم سال با فروش ۱۰۰ میلیون دلار در آخر هفته افتتاحیه تبدیل شود. این بزرگترین آخر هفته افتتاحیه از زمان فیلم Star Wars: The Rise of Skywalker در سال ۲۰۱۹ بوده است، که تنها چند ماه قبل از تعطیلی سینما‌ها به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، با ۱۷۷ میلیون دلار اکران شد. اگر Spider-Man: No Way Home به بالای ۱۵۱ میلیون دلار برسد، رکورد چهارده ساله Spider-Man ۳ به عنوان بزرگترین افتتاحیه سه روزه فیلم مرد عنکبوتی را خواهد شکست.

به نظر می‌رسد پس از یک سال تعطیلی سینما‌ها و اکران نشدن فیلم‌هایی که با وجود کرونا با شکست مواجه شده اند، مرد عنکبوتی می‌تواند راهی برای کشاندن مردم به سینما باشد و گیشه را در این فصل تعطیلات نجات دهد.

