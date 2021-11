درگذشت صداپیشه قدیمی دیزنی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ویل رایان، صداپیشه قدیمی و کهنه‌کار و نام‌آشنای دیزنی که نقش پتری در فیلم انیمیشنی استودیوی یونیورسال به نام «سرزمین قبل از تاریخ» (The Land Before Time) و نقش ویلی و غول در انیمیشن «باشگاه میکی موس» (Mickey Mouse Clubhose) را صداپیشگی کرده بود، بعد از مبارزه کوتاه‌ مدت با سرطان در تاریخ ۱۹ نوامبر و در سن ۷۲ سالگی درگذشت.

مرگ این صداپیشه توسط نری لموس به هالیوود ریپورتر اطلاع داده شد و او در بیانیه‌ای برای درگذشت این هنرمند نوشت: امشب با درگذشت ویل رایان، جهان کم‌فروغ شده است. همان طور که او برای بسیاری از شما به عنوان نماد دیزنی، افسانه صداپیشگی، گاوچرانی که در حال چرخاندن تفنگ است، موسیقیدان، ترانه‌سرا، یک بازیگر درخشان کمدی شناخته شده است، او دوست من هم بود.

لموس ادامه داد: برای افرادی که ویل رایان را نمی‌شناختند باید بگویم که او فردی زیبا و ازخودگذشته بود و تواضعی غیرقابل وصف داشت و در حقیقت، تمام زندگی خود را صرف کمک به دیگران کرد و فقدان او برای خانواده و دوستانش واقعا غم انگیز است.

وی افزود: ویل رایان روح زیبایی داشت و آشنایی با او افتخاری برای من بود؛ چه رسد به این که نماینده او باشم و نمی‌توانم کلماتی را در وصف او پیدا کنم که بیان‌کننده کار‌هایی باشد که او برای شرکت Celeb Worx انجام داد و درحقیقت، با استعداد‌های خود، جهان را تحت تأثیر قرار داد.

ویل رایان در سال ۱۹۴۹ متولد شد و فعالیت در عرصه اجرا را با صداپیشگی در انیمیشن‌های کوتاهی مثل «وینی پو و روزی برای ایور» (Winnie the Pooh and a Day for Eyore) و همچنین، با فیلم انیمیشنی «سرود کریسمس میکی» (Mickey’s Christmas Carol) که نامزد اسکار هم شد، شروع کرد.

در سال ۱۹۸۸ بود که او صداپیشگی پتری در انیمیشن استودیوی یونیورسال یعنی «سرزمین قبل از تاریخ» را برعهده گرفت که به یک فیلم کلاسیک در ژانر کودکان تبدیل شد.

