«بلفاست» برنده جایزه مخاطبان جشنواره فیلم استکهلم شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم «بلفاست» (Belfast)، ساخته کنت برانا که به نظر می‌رسد در مراسم اسکار هم درخشان ظاهر شده باشد، در جشنواره فیلم استکهلم موفق به دریافت جایزه مخاطب شد.

این فیلم درام داستان به بلوغ رسیدن یک نوجوان و تحولات سیاسی در ایرلند شمالی در اواخر دهه ۱۹۶۰ را به نمایش می‌گذارد. «بلفاست» برای رسیدن به این جایزه فیلم «بدترین آدم جهان» (The Worst Prson in the World)، فیلم درام نروژی ساخته ژوآکیم ترایر را کنار زد. «بدترین آدم جهان» قرار است به نمایندگی از نروژ در مراسم اسکار حضور داشته باشد.

دیگر نامزد‌های این بخش، «اسپنسر» (Spencer)، ساخته پابلو لارین، «قدرت سگ» (The Power of the Dog)، ساخته جین کمپیون، «مادران موازی» (Parallel Mothers) و «من مرد تو هستم» (I’m Your Man)، ساخته ماریا شریدر بودند.

جود هیل، سیاران هیندز، جودی دنچ، جیمی دورنان و کایتریونا بالف در فیلم «بلفاست» نقش‌آفرینی می‌کنند. این فیلم برای اولین بار در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد و در آن جشنواره هم برنده جایزه انتخاب مردمی شد. «بلفاست» همچنین در جشنواره فیلم‌های مستقل بریتانیا با ۱۱ نامزدی یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌ها را داشت.

کسانی که در جشنواره فیلم استکهلم حاضر بودند، به این فیلم رأی دادند. این فیلم از میان ۱۰۰ عنوان در این جشنواره انتخاب شد.

