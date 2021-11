تقابل منتقدان و تماشاگران در ۱۰ فیلم سینمایی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منتقدان و مخاطبان همیشه در قالب نقد کننده قرار نمی‌گیرند و به نظر می‌رسد که این موضوع در سال ۲۰۲۱ بیشتر از همیشه به چشم می‌آید. مدت‌هاست شاهد فیلم‌هایی بودیم که با وجود مشکلاتی توانستند صد‌ها میلیون دلار درآمد داشته باشند.

به عنوان مثال، Eternals اولین فیلم مارول بود که رتبه‌ بدی را کسب کرد و از نظر منتقدان نیز مورد توجه قرار گرفت، اما این مانع از محبوب شدن آن‌ها توسط طرفداران نشد. فیلم‌های زیر رتبه‌ی «بد» دارند، اما با این وجود فروش خوبی داشتند.

جنگ فردا (منتقدان: ۵۲ ٪ / مخاطب: ۷۷ ٪)

در دنیایی که هر سرویس استریم برای بیشترین مشترک رقابت می‌کند، هر حرکت بزرگ از پلتفرم‌ها مانند یک حرکت شطرنج است. نتفلیکس برای ساخت سری دوم Knives Out به رایان جانسون و دنیل کریگ هر کدام ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت کرد، اپل مایل بود برای فیلم بعدی مارتین اسکورسیزی بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری بدهد و آمازون یک فیلم علمی تخیلی مفهومی با بازی کریس پرت در The Tomorrow War منتشر کرد.

مشخص نیست که چه تعداد مخاطب جدید به خاطر فیلم جذب شده اند، اما منتقدان تمام تلاش خود را کردند تا نقد این فیلم را به خوبی انجام دهند. آن‌ها با ۵۲ درصد امتیاز منتقد، فکر کردند که این فیلم یکی از فراموش نشدنی‌ترین فیلم‌های علمی تخیلی اخیر است. اما آنقدر سرگرم کننده و اکشن بود که بینندگانی که از خانه فیلم را تماشا کردند از آن لذت بردند و امتیاز مخاطب ۷۷ ٪ را به آن اختصاص دادند.

F۹ (منتقدان: ۵۹ ٪ / مخاطب: ۸۲ ٪)

وقتی صحبت از تحسین منتقدان به میان می‌آید، سریال Fast and Furious در واقع عملکرد بسیار خوبی داشت است اما متأسفانه، سری نهم این فیلم سینمایی، این مجموعه را از بین برد، چرا که ۵۹ درصد امتیاز منتقدان را به خود اختصاص داد.

اما نقطه قوت این سریال سریع و خشن این بود که به طرفداران دقیقاً همان چیزی را که می‌خواهند، بدهد و هرگز تظاهر به پنهان کردن این واقعیت وجود نداشته است؛ بنابراین پس از سال‌ها شوخی‌هایی که بین طرفداران در مورد نحوه رفتن خدمه به فضا توسط فرنچایز انجام می‌شد، F۹ این شوخی را به واقعیت تبدیل کرد که منجر به امتیاز ۸۲ درصدی تماشاگران شد.

فیلم Spiral: From The Book Of Saw (منتقدان: ۳۷ ٪ / مخاطبان: ۷۵ ٪)

جای تعجب نیست که اسپیرال در Rotten Tomatoes امتیاز ۳۵ درصدی داشته باشد، زیرا هیچ فیلمی در سری Saw وجود ندارد که رتبه بندی شود، اما به اندازه کافی خنده دار باشد؛ Spiral هنوز هم بالاتر از سایر فیلم‌های Saw است. این فیلم نوید بازگشت به فیلم‌های فرنچایز را به همان اندازه که جنایی و ترسناک بودند، می‌داد اما به گفته منتقدان، نتیجه آن پیچیده و احمقانه است.

از سوی دیگر، این فیلم با امتیاز ۷۵ درصدی تماشاگران توانست بینندگان را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا هنوز هم معیار خوبی از آنچه در وهله اول در مورد سریال دوست داشتند را برای طرفداران ارائه می‌دهد.

اعلامیه قرمز (منتقدین: ۳۵ ٪ / مخاطب: ۹۲ ٪)

نکته‌ای که امروزه در مورد بازیگران صنعت سینما وجود دارد این است که همه آن‌ها به دنبال ساختن برند خود هستند. رایان رینولدز به خاطر ایفای شخصیت‌ها با کنایه‌های شبیه به خودش شناخته می‌شود، و همین امر در مورد دواین جانسون نیز صدق می‌کند، و این مشکل تا حد زیادی در Red Notice است. امتیاز ۳۵ درصد از منتقدان فیلم به عدم جذابیت فیلم و اینکه جذابیت قابل پرداخت روی صفحه کافی نیست، خلاصه می‌شود.

اما امتیاز ۹۲ درصدی مخاطبان چیز دیگری می‌گوید. از نظر تماشاگران، منتقدان از جمله رینولدز، جانسون و گال گدوت هیچ کاری نمی‌توانند بکنند، زیرا این فیلم ۷۰ میلیون بار تماشا شده است.

هالووین می‌کشد (منتقدان: ۴۱ ٪ / مخاطبان: ۶۶ ٪)

متأسفانه، دنباله این سری در سال ۲۰۲۱ فیلم را با شکست مواجه کرد فیلم جدید تنها ۴۱ درصد امتیاز منتقدان را به خود اختصاص داده است، اما امتیاز تماشاگران ۶۶ درصد است. طرفداران و تماشاگران نسبت به فیلم راحت‌تر بودند و از کاستی‌های آن گذشتند، زیرا هنوز هم لحظات بزرگ و ترسناکی را فراهم می‌کند.

فیلم Space Jam: A New Legacy (منتقدان: ۲۵ ٪ / مخاطبان: ۷۹ ٪)

دنباله، Space Jam: A New Legacy پر از انیمیشن‌های مسحورکننده، ترفند‌های چشمگیر بسکتبال و هزاران ارجاع به فرهنگ پاپ و تخم مرغ‌های عید پاک است. با امتیاز تماشاگران ۷۹ درصد، تماشاگران با دیدن ماسک، مستر فریز و حتی الکس از فیلم A Clockwork Orange که لبرون جیمز را تشویق می‌کنند و نمی‌توانستند از دیدن فیلم لذت نبرند.

فیلم Venom: Let There Be Carnage (منتقدان: ۵۹ ٪ / مخاطبان: ۸۴ ٪)

درست مانند اولین Venom، سری دوم آن سرگرم کننده است و سعی در جلب نظر منتقدان ندارد. با این حال، بر خلاف نسخه قبلی خود، Let There Be Carnage در آستانه Rotten Tomatoes قرار دارد. این فیلم با امتیاز ۵۹ ٪ تقریباً در روزهای ابتدایی‌اش است، اما بسیاری از منتقدان هنوز نتوانستند جلوه‌های بصری بد و سرگرم کننده احمقانه را بپذیرند. اما انتقاداتی که انجام شد نتوانست مانع از امتیاز دهی مخاطبان شود. زیرا امتیاز تماشاگران فیلم ۸۴ ٪ است. این سری نه تنها سرگرم کننده است، بلکه بیشتر به رابطه زوج مانند عجیب بین ادی و همزیست می‌پردازد.

فیلم Eternals (منتقدان: ۴۷ ٪ / مخاطبان: ۸۰ ٪)

فیلم Eternals یکی از بزرگترین ناراحتی‌های چند سال گذشته است و اگرچه سال‌ها درباره خستگی ابرقهرمانی صحبت می‌شد، اما سرانجام با منتقدان زیادی روبرو شد. با این همه صحبت در مورد پتانسیل فیلم برای نامزدی بهترین فیلم قبل از اکران، ناامیدی بزرگی برای منتقدان بود.

با توجه به اینکه Eternals از Man of Steel الهام گرفته شده است که امتیاز بدی هم دارد، قطعا فایده‌ای نداشت. اما علیرغم اینکه تنها فیلم بد MCU با امتیاز منتقد ۴۷ درصد بود، مخاطبان آن را به اندازه هر فیلم دیگری از مارول دوست داشتند. به دلیل طنز و اکشن زیادی که دارد به ۸۰ درصد امتیاز مخاطب دست یافت.

شوالیه سبز (منتقدان: ۸۹ ٪ / مخاطبان: ۵۰ ٪)

اغلب فیلم‌هایی که منتقدان و تماشاگران بر سر آن‌ها اختلاف نظر دارند، معمولاً فیلم‌هایی هستند که منتقدان از آن‌ها متنفرند و تماشاگران از آن‌ها دوست دارند، اما در این مورد نادر، برعکس است. شوالیه سبز که برادرزاده شاه آرتور را دنبال می‌کند که شجاعت او را با قرار گرفتن در مقابل آنتاگونیست عنوان می‌آزماید، مورد نفرت تماشاگران، اما مورد علاقه منتقدان است.

دیگر فیلم‌های فانتزی عالی مانند شوالیه سبز همین داستان را روایت می‌کنند، اما تعداد کمی از آن‌ها به اندازه فیلم ۲۰۲۱ قانع‌کننده هستند و ۸۹ درصد امتیاز منتقدان را به خود اختصاص داده‌اند. اما مخاطبان تا حد زیادی از آن متنفر بودند، زیرا تنها ۵۰ درصد امتیاز تماشاگر دارد، زیرا فکر می‌کردند که بیش از حد به حال و هوا و جو متکی است و سرعت آن بسیار کند است.

فیلم Mortal Kombat (منتقدان: ۵۴ ٪ / مخاطبان: ۸۶ ٪)

فیلم Mortal Kombat بر اساس سری بازی‌های رایانه‌ای محبوب به همین نام، با در نظر گرفتن طرفداران ساخته شد. با وجود اینکه انتخاب‌های عجیبی وجود داشت، مانند ضعیف کردن گورو و اینکه او قهرمان مسابقات بوده، فیلم جدید به شدت به بازی‌ها وفادار است.

این یک درجه R سخت است، به این معنی که تلفات وحشیانه بسیار رضایت بخش هستند و جلوه‌های بصری نیز خیره کننده به نظر می‌رسند و چه چیزی بیشتر این است که خود را خیلی جدی نگرفته است، این همان چیزی است که اقتباس‌های اخیر بازی‌های رایانه‌ای مانند Assassin's Creed و World of Warcraft در آن مقصر هستند. اما همه این‌ها دلیلی برای تنفر منتقدان از این فیلم است، زیرا در مقایسه با امتیاز شگفت انگیز ۸۶ درصدی مخاطبان، ۵۴ درصد امتیاز منتقدان را به خود اختصاص داده است.

