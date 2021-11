به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت فیلمسازی پاته (Pathé) تاریخ اکران دو فیلم برگرفته از رمان اکساندر دوما به نام «سه تفنگدار» (The Three Musketeers) را به صورت رسمی اعلام کرد. این دو فیلم که که با بودجه ۸۵ میلیون دلاری هزینه تولید تخمین زده شده‌اند، «سه تفنگدار – آرتاگنان» (The Three Musketeers – D’Artagnan) و «سه تفنگدار – میلیدی» (The Three Musketeers – Milady) نام خواهند داشت.

این فیلم‌ها به کارگردانی مارتین بوربولون تولید خواهند شد و دیمیتری رسام تهیه‌کنندگی آن‌ها را بر عهده دارد. این فیلم‌ها قرار است با فیلمنامه‌ای نوشته متیو دلاپورته و الکساندر دِ لا پتلیر تهیه و فیلمبرداری شوند.

اطلاعات جدید از شرکت پاته حاکی از آن است که نسخه اول فیلم یعنی «سه تفنگدار – آرتاگنان» در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۳ و نسخه دوم آن، «سه تفنگدار – میلیدی» هشت ماه بعد یعنی ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ راهی سینما‌ها شوند.

فرانسوا سیویل، اوا گرین و وینسنت کسل سه بازیگر اصلی این دو فیلم خواهند بود که به ترتیب در نقش‌های آرتاگنان، میلیدی و آتوس بازی خواهند کرد و در کنار این سه بازیگر نام‌آشنا بازیگرانی همچون اریک راف، ویکی کرایپس، رومین دوریس، پیو مارمی، رالف آموسو و عده زیادی از بازیگران دیگر قرار خواهند گرفت.

این فیلم‌ها با سرمایه‌گذاری شرکت‌های دیگری همچون M6 Films فرانسه، Constantin Film آلمان و DeAPlaneta از اسپانیا تهیه خواهند شد و شبکه‌های M6 و کانال پلاس آن را برای پخش در فرانسه پیش‌خرید کرده‌اند. Constantin و Deaplaneta هم قرار است به ترتیب آن‌ها را در آلمان و اسپانیا به اکران بگذارند. علاوه بر این، شرکت Notorious هم آن‌ها را در ایتالیا پخش خواهد کرد.

فیلمبرداری این دو فیلم مورد انتظار سینمای جهان از ماه سپتامبر سال جاری در لوکیشن‌هایی مانند قصر لوور، هتل لزنولید، کاخ فونتن‌بلو و مکان‌های تاریخی دیگر فرانسه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

