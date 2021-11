«فرندز» پربازدیدترین سریال جشن شکرگزاری شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یک مطالعه جدید درمورد آمار برنامه‌های شکرگزاری در تلویزیون حاکی از این است که ده قسمت از سریال «دوستان» (Friends) در ردیف پربیننده‌ترین برنامه‌های روز شکرگزاری در تلویزیون قرار دارد.

فرندز، یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های کمدی در تمام دوران است که گرچه بیان کننده اتفاق‌های دهه ۱۹۹۰ است، اما هنوز هم بخش عمده‌ای از جریانات فرهنگی فعلی را شامل می‌شود.

این کمدی ان بی سی توسط دیوید کرین و مارتا کافمن خلق شده که در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ پخش شده است و توانست شش بازیگر اصلی خود را به ستار‌ه های بین المللی تبدیل کند.

همان طور که از عنوان این مجموعه کمدی پیداست، فرندز دنبال کننده یک گروه شش نفره در نیویورک است که با یکدیگر دوست و در سختی ها، غم و اندوه‌ها و حتی شادی‌ها و پیروزی‌های دوران بزرگسالی کنار هم هستند و از همان ابتدا این فیلم نشان می‌دهد که این دوستان به معنای واقعی کلمه، بیشتر به خانواده شباهت دارند که از آن جمله می‌توان به دیوید شویمر (راس) و کورتنی کاکس (مونیکا) اشاره کرد.

این احساسات دوستانه هر شش نفر به طور رسمی، در فصل اول ثبیت می‌شود؛ زمانی که برنامه‌های اصلی آن‌ها تمام می‌شود در نهایت، یک روز شکرگزاری شادی را جشن می‌گیرند.

قسمت "The One Where Underdog Gets Away"، اولین قسمت از ده اپیزود جشن شکرگزاری مجموعه فرندز در ده فصل بود که به عنوان یکی از بهترین و پربازدیدترین قسمت‌های این سریال انتخاب شد.

در حال حاضر، مجموعه کمدی فرندز به طور رسمی، به عنوان بهترین برنامه شکرگزاری تلویزیون انتخاب شده است و در مطالعه‌ای هم که توسط USDISH انجام شده، فصل دوم فرندز، «The One With The List»، پربیننده‌ترین قسمت شکرگزاری در تمام دوران است؛ به طوری که در اولین پخش آن در سال ۱۹۹۵، توانست ۳۲.۹ میلیون بیننده را جذب کند‌ و‌ علاوه بر این، هر ده قسمت شکرگزاری مجموعه فرندز در فهرست پانزده برنامه برتر قرار بگیرد و در این میان، تعجب آور نیست که «The One With The List» توانست در آن زمان، بینندگان زیادی را به خود جلب کند. زیرا نقطه عطفی مهم در رابطه عاشقانه راس و ریچل است و به همین دلیل، طرفداران فرندز، بسیار مشتاق بودند که بفهمند در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.

به همین دلیل، فهمیدن دلیل محبوبیت بسیار زیاد اپیزود‌های جشن شکرگزاری مجموعه فرندز در اولین پخش آن بسیار راحت است و پس از آن هم محبوبیت خود را حفظ کرد چرا که بسیاری از قسمت‌های آن، اپیزود‌های بسیار ساده‌ای هستند که بیشتر، در آپارتمان مونیکا اتفاق می‌افتد و روی شش شخصیت اصلی فیلم تمرکز می‌کنند؛ همین‌ها کافی است تا این مجموعه را در میان بینندگان محبوب کند.

