به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم «نبرد در دریاچه چانگ‌جین» (The Battle at Lake Changjin) پس از نزدیک به دو ماه اکران به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ چین تبدیل شد. این فیلم به کارگردانی سه نفر از کارگردانان برجسته، دانته لام، چن کایگه و تسویی هارک، پردرآمدترین فیلم جهان در سال جاری است.

رکورد چین عصر چهارشنبه به وقت محلی زمانی به دست آمد که فیلم از مجموع فروش ۵.۶۹ میلیارد یوآن در سال ۲۰۱۷ توسط «گرگ مبارز ۲» (Wolf Warrior II)، عبور کرد. بر اساس داده‌های Ent Group، تا ظهر روز پنج‌شنبه، این فیلم به فروش ۵.۷۰ میلیارد یوآن یا ۸۹۲ میلیون دلار با نرخ‌های فعلی مبادله افزایش یافت.

این شاهکار توسط رسانه‌های تحت کنترل دولت چین که مدت‌ها این دستاورد را پیش‌بینی کرده بودند، تأیید شد. رسانه‌های چینی همچنین گزارش دادند که ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه، به وو جینگ، بازیگر نقش‌های اصلی در فیلم‌های «گرگ بارز» و «نبرد در دریاچه چانگ‌جین» تبریک گفت.

داستان فیلم در اوایل جنگ کره بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۳ اتفاق می‌افتد که چین از آن به عنوان جنگ برای مقاومت در برابر تجاوزات ایالات متحده و کمک به کره یاد می‌کند و در حالی که بسیاری از مورخان غربی جنگ را که منجر به تقسیم شبه جزیره کره شد، به عنوان یک شکست برای چین به تصویر می‌کشند، این فیلم اقدامات مقاومت قهرمانانه گروهی از سربازان چینی را در یک عملیات زمستانی کلیدی در دریاچه چانگ‌جین به تصویر می‌کشد.

«نبرد در دریاچه چانگ‌جین» در ۳۰ سپتامبر، همزمان با تعطیلات روز ملی چین اکران شد. این یک نقطه اوج در تقویم سالانه سینماست، اما در بیشتر موارد کوچکتر از فصل سال نو چینی یا سال نو قمری است.

این فیلم صاحب رکورد این مزیت را داشت که به‌طور بالقوه روی پرده‌های بیشتری نسبت به «گرگ مبارز ۲» اکران می‌شد، اما مضراتی از جمله همه‌گیری کرونا روی آن تأثیرگذار بود. در اوایل سال جاری، به نظر می‌رسید که سالن‌های سینمای چین چنین نقص‌هایی را از بین می‌برند، اما از ژوئن محدودیت‌های موقت ظرفیت در برخی استان‌ها با کشف موارد جدید کووید-۱۹ مجدداً اعمال شد.

طبق داده‌های شرکت مشاوره Artisan Gateway، مجموع درآمد سالانه باکس‌آفیس در حال حاضر ۲۵ درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ است و تا روز یکشنبه به ۶.۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

با توجه به این روند به طور کلی نزولی که برخلاف برنامه دولت مرکزی اخیراً اعلام شده برای صنعت فیلم است، تلاش‌هایی از جمله سازماندهی محل کار و گردش‌های مدرسه برای دیدن فیلم برای حفظ پخش خوب فیلم انجام شده است.

به گزارش روزنامه گلوبال تایمز، توزیع‌کننده فیلم دولتی Huaxia گفت که از جمعه گذشته، ۲۰ درصد از سود خود را از این فیلم به سینما‌های درگیر کرونا بازگردانده است. Huaxia همچنین گفت که اکنون فیلم را تا ۳۰ دسامبر اکران خواهد کرد.

این فیلم در سنگاپور، انگلستان و ایالات متحده اکران شده است، اما فروش آن در خارج از کشور ضعیف است. باکس‌آفیس موجو از فروش ۱۰۵ هزار دلاری در آمریکای شمالی خبر می‌دهد. با این وجود، فروش این فیلم در چین به تنهایی آن را به بزرگترین فیلم با هر سرچشمه در سال ۲۰۲۱ تبدیل کرده است. باکس آفیس موجو «نبرد در دریاچه چانگ‌جین» را پیش از یک فیلم چینی دیگر به نام «سلام، مامان» (Hi, Mom) با مجموع ۸۲۲ میلیون دلار و سری جدید جیمز باند یعنی «زمانی برای مردن نیست» (No Time to Die) با فروش ۷۳۵ دلار نشان می‌دهد.

رسانه‌های دولتی با اعلام اینکه «نبرد در دریاچه چانگ‌جین» با کسب رتبه‌بندی ۹ از هر ۱۰ مخاطب بر اساس بازخورد برنامه‌های محبوب، از آستانه کیفیت عبور کرده است، چرخش مثبت را ادامه داد. آن‌ها گزارش دادند که این یازدهمین فیلم سال ۲۰۲۱ بود که چنین کاری انجام می‌داد.

گلوبال تایمز همچنین به نقل از یک منتقد سینمای چینی گفت که موفقیت این فیلم به صنعت فیلمسازی ثابت کرد که ملودی اصلی فیلم تم مورد علاقه مخاطبان چینی است. ملودی اصلی توصیفی از محتوای جریان اصلی، میهن‌پرستانه و طرفدار کمونیست است که مقامات برای تولید آن از استودیو‌های دولتی و خصوصی می‌خواهند.

