به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها همه برای یافتن پاسخ هر سوالی در هر زمینه‌ای ابتدا در گوگل جستجو می‌کنند. شما هم ممکن است فکر کنید استفاده از موتورهای جستجو چندان دشوار نیست و فقط کافی است هر چیزی که در ذهن داریم را در نوار جستجو تایپ کنیم و اینتر را بزنیم تا نتایج دلخواهمان را بیابیم. اما باید بدانیم با اینکه بسیاری از اطلاعات و داده‌های مورد نیازمان در اینترنت وجود دارد، وجود داشتن به معنای در دسترس بودن نیست. برای تبدیل شدن به یک جستجوگر حرفه‌ای باید مهارت‌های جستجوگری را دانست. اگر می‌خواهید با این مهارت‌ها آشنا شوید با ما همراه باشید.

۱. استفاده از علامت کوتیشن (نقل‌قول) برای جستجوی دقیق‌تر

استفاده از علامت (") یکی از ترفند‌های جستجوی حرفه‌ای و بسیار کاربردی است. نحوه استفاده از آن بدین‌صورت است که " عبارت جستجو" را در نوار جستجو تایپ می‌کنیم. این ترفند به جستجوی دقیق‌تر محتوای موردنظر کمک می‌کند. اگر دقیقاً دنبال یک جمله یا عبارت مشخص بدون هیچ کم‌وزیادی هستید، استفاده از این علامت را در جستجوی خود دست‌کم نگیرید، در این نوع جستجو، گوگل تنها صفحاتی که دقیقاً دارای عبارت داخل علامت نقل‌قول یا کوتیشن هستند را به ما نمایش می‌دهد؛ که در شرایطی که به دنبال یک نتیجه خاص و کاملاً دقیق هستید و هیچ‌گونه نتیجه مرتبط و یا مشابهی به کارتان نمی‌آید مفید واقع خواهد شد.

۲. کم کردن محتوای اضافی

اگر در زمینهٔ‌ای خاص جستجو می‌کنید، اما نتایج حاصل درزمینهٔ‌های گسترده‌تری برای شما نشان داده می‌شوند، می‌توانید کلمه‌های ناخواسته را در نتایج حذف کنید. در این شرایط، یک جستجوگر حرفه‌ای در گوگل به این صورت عمل می‌کند که عبارت مربوط به محتوایی که نمی‌خواهد در نتایج دیده شود را در کنار علامت منها (-) قرار می‌دهد. با این کار کلمه موردنظر از نتایج جستجو حذف می‌شود و اطلاعات مربوط به آن عبارت در نتایج نشان داده نخواهد شد.

۳. اضافه کردن محتوای موردنظر

همان‌طور که با استفاده از علامت منها می‌توانید محتوای اضافی را از نتایج خود کم کنید، می‌توانید با اضافه کردن کلماتی مطمئن شوید که نتایج جستجو شامل محتوای موردنظرتان است. این دستور زمانی به کار می‌رود که در حال جستجو درزمینهٔ یک موضوع در گوگل هستید و فقط نتایجی از یک شاخه خاص از آن موضوع را از گوگل انتظار دارید. برای به دست آوردن نتایج دقیق در چنین شرایطی کلمه یا عبارت موردنظرتان را دقیقاً پس از علامت (+) به عبارتی که در نوار جستجو می‌نویسید اضافه کنید. نحوه به‌کارگیری این دستور دقیقاً مشابه دستور (-) است. با این تفاوت که به‌جای منها، علامت (+) آورده می‌شود، اگر علامت (+) و علامت نقل‌قول باهم ترکیب شوند، می‌توان یک عبارت را به نتیجه جستجو اضافه کرد. این کار برای نشان دادن مرتبط‌ترین و دقیق‌ترین نتایج به گوگل کمک می‌کند.

۴. دستور OR: این یا آن

یکی دیگر از راه‌های مدیریت نتایج استفاده از دستور OR است. با تایپ این دستور میان کلمات موردنظرتان، گوگل متوجه می‌شود که شما یک یا چند کلمه از میان چندین کلمه تایپ‌شده در نوار جستجو را جستجو می‌کنید و خود را ملزم به پیدا کردن وب‌سایت‌هایی که تمام کلمات تایپ‌شده را باهم در بردارند نمی‌کند. توجه داشته باشید که حتماً OR را با حروف بزرگ بنویسید. هم‌چنین می‌توانید از علامت (|) به‌جای کلمه OR استفاده کنید.

منبع: پایگاه اطلا‌ع‌رسانی پلیس فتا

