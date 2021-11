اضافه شدن فناوری DLSS به بازی‌ های رایانه‌ ای لینوکس

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از theverge، فناوری بهبود کیفیت تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی انویدیا موسوم به DLSS به بازی‌های رایانه‌ای لینوکس آمده، اما بدیهی است که در Steam Deck نیست. همچنین پس از شکست دستگاه دستی Valve که دارای تراشه AMD است، کارشناسان معتقدند که دستگاه بازی Steam به آرامی وضعیت بازی‌های لینوکس را بهبود می‌بخشد. Steam Deck دستی آینده این شرکت روی لینوکس اجرا می‌شود و به رایانه‌ها اجازه می‌دهد تا بازی‌های ویندوز را نیز انجام دهند. اکنون، Valve رسماً پشتیبانی از تکنیک ارتقاء مقیاس زمانی یادگیری ماشین DLSS انویدیا را به Proton اضافه کرده است که به طور بالقوه باعث افزایش FPS و سوسو کمتر در بازی‌هایی می‌شود که از این فناوری پشتیبانی می‌کنند.

کدام نسخه از فناوری DLSS پشتیبانی می‌کند؟

همانطور که Tom's Hardware گزارش می‌دهد Proton ۶.۳-۸ اولین نسخه پایداری است که از DLSS پشتیبانی می‌کند، اگرچه به نظر می‌رسد هنوز باید PROTON_ENABLE_NVAPI=۱ و dxgi را تنظیم کنید. البته فناوری DLSS به Steam Deck مجهز به AMD نمی‌آید، زیرا به سیلیکون یادگیری ماشین اختصاصی Nvidia نیاز دارد، اما اخیراً متوجه شدیم که Steam Deck از FSR بسیار کمتر AMD پشتیبانی می‌کند. همچنین طبق گمانه زنی‌ها نسخه جدید پروتون پشتیبانی از تعداد زیادی از بازی‌های ویندوز را در لینوکس به طور کلی فعال می‌کند، از جمله Deathloop مشهور، Age of Empires ۴ و هر دو بازی Marvel's Guardians of the Galaxy و Mass Effect Legendary Edition.

شرکت تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای و توزیع دیجیتال Valve می‌گوید که ۶.۳-۸ نسخه‌ای است که از مجموعه اولیه بازی‌های BattlEye پشتیبانی می‌کند. همچنین دارای نرم‌افزار ضد تقلب BattlEye است که برای جلوگیری از اختلال در کارکرد مناسب برخی از محبوب‌ترین بازی‌های Steam کاربرد دارد. اجرای چند نفره بازی در Steam Deck و لینوکس به طور کلی بستگی به تصمیم توسعه دهندگان دارد. تغییرات کامل در Valve's GitHub مشخص شده است و شرکت انویدیا اعلام کرد که با Valve برای آوردن DLSS به لینوکس در ماه ژوئن همکاری خواهد کرد.

