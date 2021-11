چگونه دیگران را از اضافه کردن شما به گروه واتساپ منع کنیم؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، واتساپ به شما امکان می‌دهد افرادی را که می‌توانند شما را در گروه واتساپ اضافه کنند محدود کنید. این ویژگی شما را از دردسر ترک گروه‌های تصادفی که به آن‌ها اضافه شده اید نجات می‌دهد. اگر از اضافه شدن به گروه‌های تصادفی و خواندن پیام‌ها خسته شده‌اید، به خواندن ادامه دهید تا بدانید چگونه دیگران را از اضافه کردن شما به گروه واتس‌اپ باز دارید.

- WhatsApp را در گوشی خود باز کنید.

- روی دکمه سه نقطه در گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید و روی تنظیمات کلیک کنید.

- اکنون بر روی «Account» کلیک کنید.

- سپس بر روی Privacy کلیک کنید.

- اکنون روی " Groups" ضربه بزنید و سه گزینه را مشاهده خواهید کرد.

- شما می‌توانید بین سه گزینه " Everyone"، " My Contacts" و " My Contacts Except" انتخاب کنید.

- بسته به اینکه می‌خواهید توسط چه کسی اضافه شود، یکی از گزینه‌های بالا را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است که حتی اگر شخصی نتواند شما را به گروهی اضافه کند، باز هم می‌تواند برای شما دعوتنامه عضویت در گروه را در قالب پیام ارسال کند. بسته به اینکه می‌خواهید به گروه بپیوندید یا خیر می‌توانید دعوت را پذیرفته یا رد کنید. لینک دعوت به مدت ۷۲ ساعت معتبر است، بنابراین شما زمان کافی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می‌خواهید به یک گروه بپیوندید یا خیر خواهید داشت.

منبع: نبض فناوری

انتهای پیام/