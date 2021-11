به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،شاید چندان دور از ذهن نباشد اگر بفهمید بازیگری برای بدست آوردن نقش دلخواهش به کارگردان و عوامل تولید دروغ بگوید. با خواندن این مقاله متوجه خواهید شد دست کم در هالیوود این امر بسیار هم رایج است و بسیاری از بازیگر‌های مشهور برخی از مهم‌ترین نقش‌هایشان را با گفتن دروغ‌هایی استراتژیک بدست آورده‌اند.

کریس همسورث و دروغ‌های همیشگی درباره قدش

حتما تعجب خواهید کرد اگر بفهمید یک بازیگر مرد هالیوودی همیشه سعی می‌کند قدش را کوتاه‌تر از آن‌چه واقعا هست نشان دهد. قد واقعی این بازیگر ۱۹۲ سانتی متر است و ظاهرا بنابرنقشی که به او پیشنهاد شده ممکن است ناگهان قدش تغییر کند و حتی ۱۸۵ سانتی متر شود.

همسورث درباره این دروغ نامعمول در گفتگو با Radio Times اینچنین توضیح می‌دهد:" شاید باور نکنید، اما در طول زندگیم موقعیت‌های مورد علاقه زیادی را به خاطر فیزیک و قدم از دست دادم، پس تصمیم گرفتم گاهی قدم به اقتضای موقعیت، کوتاه‌تر شود. "

حتما می‌توانید حدس بزنید این بازیگر قد بلند برای گرفتن کدام نقشش نیازی به کوتاه‌تر نشان دادن قدش نداشته است. همسورث ادامه می‌دهد:" برای گرفتن نقش ثور هیچ مشکلی با قدم نداشتم، چون فقط از بازیگر‌های بالای ۱۸۶ سانتی متر تست می‌گرفتند و خب نیازی به دروغ نبود. "

رابرت پتینسون و دروغ‌هایش پس از هری پاتر

ظاهرا رابرت پتینسون پس از نقش‌آفرینی در Harry Potter and Goblet of Fire و البته درامی ساخته BBC با نام The Haunted Airman به دلایل متفاوت برای مدتی نسبتا طولانی بی‌کار بوده و به سبب همین موضوع تصمیم گرفته واقعیت را اندکی متفاوت جلوه دهد. این بازیگر در سال ۲۰۱۱ و طی مصاحبه‌ای با Mirror درباره همین دوره از زندگیش توضیح می‌دهد:" در آن زمان احساس می‌کردم برای قرن‌هاست که پیشنهادی برای بازی نداشته‌ام و وقتی در نهایت برای تغییر اوضاع به لوس‌آنجلس آمدم متوجه شدم تمام توجه عوامل استخدام بازیگر به سال‌های بیکار بودنم جلب می‌شود و مرتبا از من می‌پرسیدند در آن زمان مشغول چه کاری بودم.

در یکی از همین جلسات بود که در پاسخ این پرسش همیشگی گفتم در این سال‌ها مشغول تحصیل در رادا (RADA یا آکادمی سلطنتی هنر‌های دراماتیک) بودم و البته در همان زمان فهمیدم که در آمریکا می‌توانم هر دروغی را با لهجه بریتانیایی، راست جلوه دهم. "

جالب است بدانید این آکادمی در رتبه دوازدهم برترین مدرسه‌های بازیگری دنیا به انتخاب هالیوود ریپورتر قرار دارد. پتینسون همچنین اعتراف می‌کند که این تنها دروغِ او درباره تحصیلاتش نبوده و یک بار دیگر به مسئول استخدام بازیگر گفته است که سابقه تحصیل در دانشگاه آکسفورد را دارد.

پتینسون ادامه می‌دهد:"، اما وقتی لوس‌آنجلس پر از بازیگر‌های بریتانیایی شد دیگر نمی‌توانستم از لهجه‌ام برای دروغ گفتن استفاده کنم پس کار عجیبی کردم. تقریبا در زمان اکران Twilight بود و این فکر احمقانه به ذهنم رسید که تظاهر کنم آمریکایی هستم که البته خیلی زود تمام دوستان و همکارانم به من یادآوری کردند که رفتاری دیوانه‌وار است و من هم بیخیالش شدم. "

هاتاوی و دروغ برای بازی در Brokeback Mountain

ان هاتاوی که علاقه بسیاری به بازی در این فیلم داشته خیلی زود درمی‌یابد که اسب‌سواری و داشتن مهارت در برخورد با اسب‌ها نقش مهمی در پذیرفته شدنش در این فیلم دارد و با وجود نداشتن هیچ تجربه‌ای در مورد اسب‌ها، تنها راه را دروغ گفتن می‌بیند.

خود بازیگر در مصاحبه با Out ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد:" والدین من درس‌های بدردبخورِ فراوانی به من آموخته‌اند و یکی از آن‌ها این بود که اگر از تو پرسیده شد در کار خاصی مهارت داری یا نه و به آن کار علاقه داشتی، جواب مثبت بده چرا که اگر به اندازه کافی به آن کار علاقه داشته باشی می‌توانی در مدت دو هفته آن را بیاموزی. پس طبق همین فرمول منی که حتی یک‌بار هم سوار اسب نشده بودم با اعتماد بنفس گفتم خیالتان راحت من بهترین سوارکاری هستم که تابحال با او کار کرده‌اید. "

این بازیگر طبق توصیه خانوادگیش توانست طی دو هفته مهارت قابل قبولی در سوارکاری کسب کند، اما در روز موعود همه‌چیز طبق نقشه پیش نرفت.

هاتاوی ادامه می‌دهد:" در روز تمرین باید جلوی ۳۰۰ نفر سیاهی لشکر که همگی سوارکاران ماهری بودند، تواناییم را نشان می‌دادم و خب فکر یک چیز را نکرده بودم. ظاهرا اسبی که باید سوارش می‌شدم برخلاف تمام اسب‌هایی که طی دو هفته گذشته به پستم خورده بود، اسبی بود که فقط از طریق کلام دستور می‌گرفت. اسب‌های قبلی همه از حرکت بدن و دست من پیروی می‌کردند و این یکی حتی یک‌بار هم کاری که می‌خواستم را نکرد و در نهایت جلوی آن‌همه آدم من را به طرز خجالت‌آوری زمین زد. "

لاورنس فیشبورن و از دست ندادن شانس حضور در اینک آخرالزمان

شاید بسیاری از شما فیشبورن را در اینک آخرالزمان به یاد نیاورید. این بازیگر، اما برای از دست ندادن شانس حضور در فیلمِ کاپولا در نقش تایرون میلر یا Mr.Clean و البته هم‌بازی شدن با مارلون براندو مجبور شده یک شبه چند سالی بزرگتر شود. فیشبورن در زمان تست برای بدست آوردن این نقش در فیلم کاپولا تنها ۱۵ سال سن داشته است.

فیشبورن در گفتگو با CBC توضیح می‌دهد:" به نظرم همه عوامل می‌داستند قصد فریب کسی را ندارم. یادم هست که وقتی فرانسیس فورد کاپولا بازی من را در مصاحبه گرفتنِ نقش دید، رو به منشی‌اش کرد و از او پرسید به نظرت کسی باور می‎‌کند ۱۸ سالش باشد؟

و البته از شانس خوب من منشی‌اش جواب مثبت داد و به همین سادگی من شانس حضور در اینک آخرالزمانِ کاپولا را پیدا کردم. "

و در نهایت ماجرای دروغ گفتن کلوئه گریس مورِتز به مارتین اسکوسیزی

اگر بخواهیم عادلانه به قضیه نگاه کنیم ماجرای دروغِ کلوئه با بقیه بازیگران این مقاله اندکی متفاوت است به خاطر علاقه و پیشنهادِ مسئول استخدام بازیگر به او اتفاق افتاده است. داستان از این قرار است که کلوئه برای بدست آوردن نقش ایزابل در فیلم هوگو در مقابل اسکوسیزیِ بزرگ ملیتش را از آمریکایی به بریتانیایی (شخصیت ایزابل در فیلم بریتانیایی است) تغییر داده است.

این بازیگر در سال ۲۰۱۸ در شویِ استفان کولبرت، ماجرا را این‌گونه افشا می‌کند:" خانمِ مسئول استخدام بازیگران باخبر بود که من بریتانیایی نیستم و در عین حال می‌دانست حاضرم برای گرفتن نقش دروغ بگویم، پس به دلیل علاقه‌ای که به من داشت در نهایت گفت: به مارتی دروغ بگو. مطمئنم که جواب می‌دهد. "

کلوئه در همین برنامه توضیح می‌دهد که چگونه برای ساختن داستانِ گذشته‌اش به اسکورسیزی دچار مشکل شده است و با وجود نداشتن هیچ اطلاعی از اسب‌ها در نهایت به این کارگردان می‌گوید که والدینش در بریتانیا پرورش دهنده اسب هستند.

کلوئه گریس مورتز در نهایت با همین دروغ نقش دلخواهش را بدست آورده است و مارتین اسکورسیزی بزرگ هم زمانی از داستان باخبر می‌شود که روند تولید فیلم آغاز شده بود. البته بنا بر اعتراف کلوئه ظاهرا اسکورسیزی خیلی خوب با موضوع کنار آمده است.

