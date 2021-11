برگزیدگان جشنواره فیلم گاتهام معرفی شدند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سی و یکمین دوره جشنواره فیلم سالانه گاتهام یک ایستگاه اصلی در ماراتن فصل جوایز است. به‌ویژه برای فیلم‌هایی که با بودجه پایین‌تر تهیه شده‌اند و به دنبال فرصتی برای شرکت در جشنواره اسکار هستند. با این حال، همه فیلم‌ها نتوانستند به این مراسم راه پیدا کنند؛ از جمله «قدرت سگ» (The Power of the Dog)، «تیک، تیک... بوم!» (Tick, Tick… Boom!) که از سقف بودجه ۳۵ میلیون دلاری برای نامزد‌ها فراتر رفتند.

برای اولین بار، مستند‌های بین‌المللی در بخش بهترین فیلم مستند قرار گرفتند. علاوه بر این، جایزه‌های بهترین سریال‌ها، بهترین بازیگر نقش اول، بهترین بازیگر نقش مکمل و بهترین بازیگری در سریال‌های جدید به بخش جوایز این جشنواره اضافه شده‌اند. در این میان، جوایز بهترین بازیگر نقش اول، بهترین بازیگر نقش مکمل و بهترین بازیگر، همگی بدون تفکیک جنسیتی انتخاب شدند و ۸ مرد و ۱۴ زن بین نامزد‌ها دیده می‌شدند.

در بین همه نامزد‌های دریافت‌کننده جوایز، فیلم «دختر گمشده» (The Lost Daughter)، ساخته استودیوی فیلمسازی پلتفرم اینترنتی نتفلیکس با بیشترین تعداد جایزه دریافت شده از جمله بهترین فیلم بلند، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول و بهترین فیلمنامه راهی خانه شد. این سرویس استریم همچنین جایزه بهترین سریال بلند را با «بازی مرکب» (Squid Game) ازآن خواد کرد. در این حین، فیلم «کودا» (Coda)، ساخته استودیوی اپل جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل و بهترین عملکرد موفق را کسب کرد.

همانطور که قبلاً اعلام شده بود، جین کمپیون با تندیس ادای احترام به کارگردان تجلیل شد، در حالی که ایمون بولز، رئیس استودیوی مگنولیا پیکچرز، افتخار ادای احترام این صنعت را دریافت کرد. بازیگران فیلم «هرچه قوی‌تر، سخت‌تر زمین می‌خوری» (The Harder They Fall) جایزه بزرگداشت گروه را دریافت کردند و ادای احترام امسال به کریستن استوارت و پیتر دینکلیج اهدا شد.

لیست کامل برندگان این جشنواره را در ادامه مشاهده کنید:

بهترین فیلم بلند

دختر گمشده (The Lost Daughter) – ساخته استودیوی نتفلیکس

بهترین مستند

فرار (Flee) – ساخته استودیوی نئون

بهترین فیلم بین‌المللی

ماشین مرا بران (Drive My Car) – سایدشو و جانوس فیلمز

بهترین کارگردانی

مگی جیلنهال برای فیلم «دختر گمشده»

بهترین فیلمنامه

مگی جیلنهال برای فیلم «دختر گمشده»

بهترین بازیگر نقش اول

اولیویا کولمن برای بازی در فیلم «دختر گمشده» و فرانکی فیسون برای بازی در فیلم «کشتن کنت چمبرلین» (The Killing of Knneth Chamberlain)

بهترین بازیگر نقش مکمل

تروی کاتسر برای بازی در فیلم «کودا»

بهترین بازیگر

امیلیا جونز برای بازی در فیلم «کودا»

بهترین بازیگر برای بازی در یک سریال جدید

اتان هاوک برای بازی در سریال «پرنده ارباب خوب» (The Good Lord Bird) و توسو امبدو برای بای در سریال «راه‌آهن زیرزمینی» (The Underground Railroad)

بهترین سریال بلند

بازی مرکب (Squid Game) – استودیوی نتفلیکس

بهترین سریال کوتاه

سگ‌های ولگرد (Reservation Dogs) – استودیوی FX

بهترین سریال غیر داستانی

سریال مستند Philly D. A

