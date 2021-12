واکسن و برابری دانش، کلید حفاظت از جمعیت جهانی در برابر کرونا

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ خبر داد؛

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جاگان چاپاگین Jagan Chapagain، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های هلال احمر Secretary General of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies، همزمان با آغاز نشست ویژه مجمع جهانی بهداشت WHASS برای آمادگی، هماهنگی و برنامه‌ریزی بیشتر نسبت به همه‌گیری بیماری کرونا، گفت: این همه‌گیری به دلیل نابرابری‌ها، تشدید و رشد کرده است و هر سند قانونی جدید باید تعهد به برابری را تأیید کند.

چاپاگین ادامه داد: برابری در خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، دسترسی به واکسن‌ها، داده‌ها و اطلاعات، تشخیص درمان‌ها، و برابری در بهبود اقتصادی از جمله اقداماتی به حساب می‌آید که باید دربرگیرنده همه انسان‌ها باشد. اغلب اوقات ما از کسانی که به حل مشکلات در سطح جامعه پاسخ می‌دهند، غفلت می‌کنیم. بنایراین نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری و هماهنگی در برنامه‌ها داریم همچنین واکسن و برابری دانش، کلید حفاظت از جمعیت جهانی هستند.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های هلال احمر گفت: این بیماری همه‌گیر روشن کرده که ما به راه حل‌های جدید و جسورانه در قوانین بین المللی و داخلی نیاز داریم تا از تکرار اشتباهات مشابه در زمینه کرونا جلوگیری کنیم. همه‌گیری COVID-۱۹ تمام نشده است و تقریبا با گذشت ۲ سال از بیماری، هنوز ناهماهنگ هستیم. تا زمانی که ویروس به گردش خود ادامه دهد، انواع مختلفی مانند Omicron به ظهور خود ادامه خواهند داد. بر اساس سال‌ها تجربه IFRC در پاسخ به بحران‌های بهداشتی در سراسر جهان، و طبق مأموریت شبکه ما برای کمک به دولت‌ها در برابر بلایا و شرایط اضطراری بهداشت عمومی، آماده تقویت این کار هستیم. نتیجه این جلسات نباید روی کاغذ قدرتمند باشد، بلکه باید در واقعیت متحول باشد.

با گذشت حدود ۲ سال از بیماری و تولید واکسن‌های متنوع، انتشار مقلالات روانشناسی، درمانی و سبک زندگی درباره بیماری کرونا، چندین مرتبه ویروس کرونا جهش پیدا کرده و بر اساس تحقیقات علمی، سرعت سرایت آن بیشتر شده است. اخیرا نوع جهش یافته ویروس کرونا بنام Omicron در حال انتشار است و برخی کشورها درگیر آن شده‌اند و تعدادی از جوامع هم به سوی تعطیلی رفتند. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت گفته ما به دنبال رصد ویروس جدید هستیم و هنوز معلوم نیست واکسن‌های موجود کرونا، بر سویه جدید تاثیری داشته باشد اما بهتر است کسانی که هنوز واکسن نزده‌اند، به سرعت اقدام کنند و افرادی که دو دُز واکسن تزریق کرده‌اند، دُز تقویتی دریافت کنند.

