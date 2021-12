۱۰ فیلم پردرآمد سال ۲۰۲۱

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، لیست فیلم‌های پرفروش منتشر شد. اگرچه هنوز فیلم پرفروش Spider-Man: No Way Home برای اکران در اواسط دسامبر برنامه ریزی شده است، این فیلم‌ها پرفروش‌ترین فیلم‌های سال هستند. بین یکی از اولین‌های فیلم‌ علمی تخیلی اخیر، چند فیلم (دنیای سینمای مارول) و برخی شگفتی‌های بزرگ در خارج از کشور، پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ فهرستی عجیب هستند.

Dune - میلیون دلار ۳۷۴

از نظر بصری این فیلم یک شاهکار سینمایی و یکی از زیباترین فیلم‌های علمی تخیلی اخیر است. اگر فیلم موفق نمی‌شد، برای برادران وارنر بد به نظر می‌رسید، زیرا آن‌ها جسارت این را داشتند که فیلم را با کارت عنوان Dune: Part One شروع کنند.

بیوه سیاه - ۳۸۰ میلیون دلار

پیش‌بینی‌ها برای Black Widow بسیار بالاتر از چیزی بود که در نهایت به دلایل مختلف ساخته شد. او فقط یک قهرمان ناشناخته مارول نیست، بلکه قهرمانی است که قبلاً در هفت فیلم MCU ظاهر شده است. همچنین این اولین فیلم MCU در دو سال گذشته بود.

با این حال، دیزنی به این فیلم یک روز تاریخ اکران در +Disney را داد. اگر Black Widow به طور انحصاری در سینما اکران می‌شد، مطمئناً در فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های سال بسیار بالاتر بود. با این حال، با وجود کرونا ۳۸۰ میلیون دلار یک نتیجه عالی است.

Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings : میلیون دلار ۴۳۲

این یک شاهکار باورنکردنی است که یک ویژگی کاملاً ناشناخته مارول برای مخاطبان عمومی هنوز هم توانست Black Widow را در باکس آفیس جهانی شکست دهد. این فیلم بازگشت واقعی MCU است، زیرا مخاطبان عاشق سکانس‌های اکشن هنر‌های رزمی و فولکلور چینی بودند.

گودزیلا در مقابل کنگ - ۴۶۷ میلیون دلار

گودزیلا علیه کنگ یکی از بزرگترین فیلم‌های رویدادی سال و پر از صحنه‌های اکشن عالی است، اما هیچ‌کس نمی‌دانست که آیا این برای ترک خانه‌هایشان کافی است یا خیر. انتشار گودزیلا علیه کونگ بیش از هر چیز یک آزمایش بود. این یکی از اولین فیلم‌هایی بود که پس از اکران مجدد در سینما‌ها به نمایش درآمد.

Venom: Let There Be Carnage - ۴۷۰ میلیون دلار

درست مانند فیلم اول، منتقدان از Venom: Let There Be Carnage که متنفرند، اما این مانع از موفقیت بزرگ دنباله نشد. Let There Be Carnage یکی از مواردی است که در آن منتقدان و طرفداران فیلم با هم اختلاف نظر داشتند و پیگیری‌ها هر آنچه را که در مورد نسخه اصلی دوست داشتند را به طرفداران داد.

کارآگاه محله چینی ۳ - ۶۸۶ میلیون دلار

اگرچه Venom: Let There Be Carnage هنوز در سینماها است، بعید است که ۲۰۰ میلیون دلار اضافی برای شکست Detective Chinatown ۳ به دست آورد. این فیلم جنایی اولین فیلم از سه فیلم چینی اکران شده در سال جاری است که در بین ۱۰ فیلم برتر قرار دارد. لیست پرفروش، که قبلا این اتفاق نیفتاده بود.

F۹ - ۷۴۰ میلیون دلار

اگر کرونا نبود، F۹ به معنای واقعی کلمه صد‌ها میلیون دلار بیشتر درآمد داشت. اما یونیورسال خوشبختانه تصمیم گرفت که دیگر فیلم را به تعویق نیندازد، زیرا قبلاً یک سال به تعویق افتاده بود و به طرفداران آنچه می‌خواستند داد.

زمانی برای مردن نیست: ۷۵۸ میلیون دلار

زمانی برای مردن نیست فیلم دیگری است که یک سال خوب تمام شده است. همین الان نشسته و گرد و خاک جمع کرده و منتظر رها شدن است. اما این فیلم ارزش انتظار را داشت، زیرا پایانی عالی برای دوران دنیل کریگ در نقش جیمز باند است و از بسیاری جهات، شبیه هیچ فیلم دیگری باند نیست.

سلام، مامان - ۸۲۲ میلیون دلار

سلام، مامان یک داستان موفقیت بزرگ برای سینمای چین است، زیرا محبوبیت کمدی-درام بیشتر بر اساس شفاهی بود و این فیلم پردرآمدترین فیلم کارگردانی زن در تمام دوران است. با این حال، اگرچه سلام، مامان رسما دومین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۱ است. این فیلم در هیچ منطقه‌ای خارج از چین اکران نشده است.

نبرد دریاچه چانگجین - ۸۹۶ میلیون دلار

در صدر فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱، یک فیلم چینی دیگر به نام «نبرد دریاچه چانگجین» قرار دارد و درآمد ناخالص فیلم حتی جالب‌تر از «سلام، مامان» است. این فیلم پرهزینه‌ترین فیلم چینی تا به امروز است، زیرا بودجه‌ای هنگفت ۲۰۰ میلیون دلاری داشت. اما این ریسک نتیجه داد، زیرا این فیلم پردرآمدترین فیلم چینی است که تا به حال ساخته شده است.

این فیلم یک حماسه جنگی سه ساعته است که سربازان چینی را در حال نبرد با سربازان آمریکایی به تصویر می‌کشد و تا حد زیادی از آن به عنوان پروپاگاندا رد شده است، به خصوص که توسط دولت حمایت می‌شود. با این حال، این فیلم همچنان به نوعی توانست بر شهرت خود غلبه کند و علیرغم اینکه مملو از نادرستی‌های تاریخی است، تقریباً ۹۰۰ میلیون دلار فروخته است.

