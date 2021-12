به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دیوید دستمالچیان از دنیای علمی تخیلی و کمیک به بوستون دهه ۱۹۶۰ می‌رود. بازیگر فیلم «تل ماسه» (Dune) و «جوخه انتحار» (The Suicide Squad) به بازیگران استودیو قرن بیستم «خفه‌کننده بوستون» (Boston Strangler) می‌پیوندد که در حال حاضر کایرا نایتلی، کری کون، الساندرو نیوولا و کریس کوپر جزو بازیگران اصلی آن هستند.

این فیلم به کارگردانی مت راسکین، بر اساس قتل‌های یک قاتل بدنام به نام «خفه‌کننده بوستون» است که بوستون را از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴ تکان داد و دست کم ۱۱ زن قربانی این ماجرا بودند. تمرکز این فیلم در مورد لورتا مک لافلین (با بازی نایتلی)، گزارشگری است که داستان خفه‌کننده را فاش کرد. مک لافلین همراه با خبرنگار دیگر، ژان کول، جنسیت گرایی آن دوران را به چالش کشید و داستان را با خطر شخصی دنبال کرد و فسادی را کشف کرد که هویت خفه‌کننده را زیر سؤال می‌برد.

دستمالچیان در نقشی محوری و نامعلوم به بازیگران می‌پیوندد. فیلمبرداری این فیلم قرار است ماه آینده در بوستون آغاز شود.

انتخاب بازیگران بزرگترین سال زندگی حرفه‌ای دستمالچیان است. او از بازی در فیلم جوخه انتحار در نقش مرد پولکا-دات لذت برد، در «تل ماسه» در نقش پیتر د ورایز شرور ظاهر شد و فیلم «آخرین سفر دیمیتر» (The Last Voyage of Demeter) با الهام از دراکولا را فیلمبرداری کرد که قرار است در ژانویه ۲۰۲۳ اکران شود. دستمالچیان نقش کوچکی در «شوالیه تاریکی» (The Dar Knight) داشت و در نقش دوست «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man)، کِرت را در فیلم‌های «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) و «مرد مورچه‌ای و زنبورک» (Ant-Man and the Wasp) ظاهر شد.

دستمالچیان علاوه بر بازیگری، نویسندگی نیز انجام داده است و فیلمنامه‌های مستقل و همچنین یکی از کتاب‌های کمیک سری اسب تاریکی (The Dark Horse) را به نام Count Crowley: Reluctant Midnight Monster Hunter نوشته است.

