به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نتفلیکس در دسامبر امسال با عناوین زمستانی جدید و قدیمی به استقبال فصل تعطیلات می‌رود.

در بین عناوینی که قرار است این ماه در این پلتفرم اینترنتی پخش شوند، شامل فیلم‌های محبوبی از جمله درام وسترن جین کمپیون به نام «قدرت سگ» (The Power of the Dog)، درام جنایی ساندرا بولاک به نام «نابخشودنی» (The Unforgivable) و فصل دوم سریال موفق «امیلی در پاریس» (Emily in Paris) است.

ماه دسامبر می‌تواند یک فصل جذاب برای دوستداران فیلم و سریال باشد چراکه پلتفرم‌های اینترنتی مانند نتفلیکس، دیزنی پلاس، اپل تی‌وی پلاس و ...، با پخش فیلم‌ها و سریال‌های جذاب به استقبال تعطیلات زمستانی خواهند رفت.

در ادامه فهرست فیلم‌ها و سریال‌هایی را می‌بینید که در ماه دسامبر از پلتفرم نتفلیکس پخش خواهد شد.

یک دسامبر

ماجراجویی عجیب جوجو (JoJo’s Bizarre Adventure) – فصل پنجم

قدرت سگ (The Power of the Dog)

گمشده در فضا (Lost in Space) – فصل سوم

۲ دسامبر

تمام راه تنها هستم (Single All the Way)

۳ دسامبر

برنامه شیرینی‌پزی بریتانیا: تعطیلات (The Great British Baking Show: Holidays) – فصل چهارم

میکس‌تیپ (Mixtape)

بیرون آمدن کولتون (Coming Out Colton) – فصل اول

۶ دسامبر

صدا (Voir)

۷ دسامبر

نیکول بایر: عجیب زیبا و بزرگ (Nicole Byer: Big Beautiful Weirdo)

۸ دسامبر

کارولین کبکوس: آخرین ویژه کریسمس (Carolin Kebekus: The Last Christmas Special)

۹ دسامبر

آساکوسا کید (Asakusa Kid)

۱۰ دسامبر

چگونه کریسمس را خراب کنیم (How to Ruin Christmas) – فصل دوم

همه ستارگان صبح شنبه! (Saturday Morning All Star Hits) – فصل اول

نا بخشودنی (The Unforgivable)

آرانیاک (Aranyak)

دهه بیستی‌های غران (Roaring Twenties) – فصل اول

بازگشت به Outback (Back to the Outback)

۱۴ دسامبر

خاطره آینده (The Future Diary) – فصل اول

۱۵ دسامبر

فروش تمپا (Selling Tampa) – فصل اول

دست خدا (The Hand of God)

۱۶ دسامبر

کریسمس کالیفرنیا: چراغ‌های شهر (A California Christmas: City Lights)

پاف: شگفتی‌های صخره (Puff: Wonders of the Reef)

کریسمس نایجا (A Naija Christmas)

۱۷ دسامبر

ویچر (The Witcher) – فصل دوم

۲۱ دسامبر

جیم گافیگان: هیولای کمدی (Jim Gaffigan: Comedy Monster)

کریسمس بداخلاق (Grumpy Christmas)

۲۲ دسامبر

امیلی در پاریس (Emily in Paris) – فصل دوم

۲۴ دسامبر

بالا رو نگاه نکن (Don’t Look Up)

۲۹ دسامبر

مردم مضطرب (Anxious People) – فصل اول

۳۰ دسامبر

کیتز (Kitz) – فصل اول

۳۱ دسامبر

نزدیک بمان (Stay Close) – فصل اول

دختر گمشده (The Lost Daughter)

چشم عجیب و غریب (Queer Eye) – فصل ششم

کبرا کای (Cobra Kai) – فصل چهارم

