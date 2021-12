چگونه ردیابی تبلیغاتی در آیفون را محدود کنیم؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،هنگامی که با موفقیت ردیابی شدید، بازاریاب‌ها تبلیغات شخصی و هدفمند ارائه می‌کنند تا شما را به سمت پیشنهادات خود سوق دهند. اپل با معرفی لیستی از ویژگی‌های متمرکز بر حریم خصوصی سعی کرده به این ماهیت جاسوسی شرکت‌ها در سراسر جهان بپردازد. می‌توانید از آن‌ها برای جلوگیری از ردیابی تبلیغات در برنامه‌ها و سرویس‌ها در آیفون خود استفاده کنید.

در چند ماه گذشته، اپل در محدود کردن ردیابی تبلیغات در آیفون کاملا فعال بوده است. شرکت کوپرتینویی سال گذشته شفافیت ردیابی اپلیکیشن را اعلام کرد تا گامی جلوتر در تقویت حریم خصوصی کاربران بردارد و شرکت‌ها را از ردیابی فعالیت شما محدود کند. این ویژگی با انتشار iOS ۱۴.۵ در اواخر آوریل منتشر شد. همچنین برچسب‌های خوراک را به لیست برنامه‌ها در اپ استور اضافه کرد تا به کاربران اطلاع دهد که برنامه به چه داده‌هایی پس از نصب دسترسی خواهد داشت. علاوه بر این، اپل مرورگر سافاری را فعال کرده است تا ردیابی از طریق کوکی‌ها را محدود کند.

بیشتربخوانید

در اینجا، مراحلی را که می‌توانید برای محدود کردن ردیابی تبلیغاتی از برنامه‌ها و سرویس‌های آیفون دنبال کنید، شرح می‌دهیم.

نحوه محدود کردن ردیابی تبلیغات در آیفون

قبل از شروع مراحل، شایان ذکر است که با استفاده از ردیابی تبلیغات، توسعه‌دهندگان به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا اقدامات شما را اندازه‌گیری کنند و جزئیاتی مانند شناسه کاربر یا دستگاه، شناسه تبلیغاتی فعلی دستگاه، نام، آدرس ایمیل و سایر اطلاعاتی را که به درک آن کمک می‌کند، جمع‌آوری کنند. هویت شما ویژگی‌های داخلی در نسخه‌های iOS جدیدتر (iOS ۱۴.۵ و جدیدتر) در دسترس هستند، اگرچه اگر آیفون شما دارای تاریخ انتشار iOS باشد، ممکن است آن‌ها را پیدا نکنید. همچنین می‌توانید برای بررسی راه‌های محدود کردن ردیابی تبلیغات توسط خدمات مبتنی بر وب به بخش بعدی بروید.

به Settings > Privacy > Tracking بروید.

گزینه Allow Apps to Request to Track را خاموش کنید. این به محدود کردن ردیابی تبلیغات از همه برنامه‌های جدیدی که در آیفون خود دانلود می‌کنید کمک می‌کند.

اکنون، می‌توانید ردیابی برنامه‌های موجود را با اسکرول کردن به پایین و خاموش کردن هر برنامه برای ردیابی خود محدود کنید.

علاوه بر مراحل بالا، می‌توانید روی Ask App Not to Track در درخواست ضربه بزنید تا از ردیابی فعالیت و داده‌های شما جلوگیری شود.

چگونه ردیابی تبلیغات را از سافاری در آیفون محدود کنیم

برای محدود کردن ردیابی از سرویس‌های مبتنی بر وب و وب‌سایت‌هایی که با استفاده از Safari در آیفون خود بازدید می‌کنید مراحل زیر را دنبال کنید.

Settings > Safari را باز کنید.

کمی پایین بروید و «Block All Cookies» را خاموش کنید.

اکنون، «Prevent Cross-Site Tracking» را روشن کنید تا تبلیغ‌کنندگان و سایر اشخاص ثالث نتوانند شما را از یک سایت به سایت دیگر ردیابی کنند.

اگرچه تمام این مراحل برای محدود کردن ردیابی تبلیغات در آیفون مفید است، تبلیغ‌کنندگان و شرکت‌هایی که به اطلاعات شخصی شما نیاز دارند، اغلب راه‌های جدیدی برای ردیابی و حفظ نمایه شما برای انگیزه‌های سود خود پیدا می‌کنند. می‌توانید با خاموش کردن Background App Refresh درمورد همه برنامه‌های نصب‌شده، با رفتن به Settings > General و سپس خاموش کردن Background App Refresh از آن جلوگیری کنید.

منبع: نبض فناوری

انتهای پیام/