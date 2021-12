به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم‌های اکشن که برای طرفداران با همه سنین جذاب هستند، با بدلکاری‌های بزرگ‌تر و جلوه‌های ویژه شگفت‌انگیز که در هیچ جای دیگری دیده نشده‌اند، سرگرم می‌شوند. آن‌ها معمولاً به بودجه تولید هنگفتی نیاز دارند، اما اغلب آن را چندین برابر با درآمد‌های هنگفت گیشه پس می‌دهند.

به استثنای یک فیلم، همه موفق‌ترین فیلم‌های اکشن در طول ۱۰ سال گذشته بخشی از یک فرنچایز بزرگتر بوده‌اند - مانند دنیای سینمایی مارول و حماسه «سریع و خشن» (Fast & Furious). این روند طولانی مدت چندین دهه را در بر می‌گیرد و حداقل به اولین «بتمن» در سال ۱۹۴۳ بازمی‌گردد.

طبق گزارش The Numbers، در دهه گذشته، تنها دو سال - ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ - بوده است که فیلم‌های اکشن بیش از ۲ میلیارد دلار در گیشه‌های داخلی فروش نداشته‌اند. با نگاهی به گذشته، تنها سه سال - ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۲۰ - از سال ۱۹۹۵ می‌گذرد که این ژانر در باکس‌آفیس آمریکا حداقل یک میلیارد دلار در سال درآمد نداشت.

به عبارت ساده‌تر، فیلم‌های اکشن به معنای پول کلانی برای صنعت سرگرمی هستند. در اینجا نگاهی داریم به ۱۰ فیلم موفق در این ژانر در ۱۰ سال گذشته.

مرد آهنی ۳ (Iron Man 3)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۱.۲۲ میلیارد دلار

وقتی تروریستی به نام The Mandarin دنیای تونی استارک را نابود می‌کند، او برای بازسازی و گرفتن انتقام تلاش می‌کند. «مرد آهنی ۳» با بازی رابرت داونی جونیور و گوئینت پالترو در ۴ هزار و ۲۵۳ سینما در داخل آمریکا به نمایش درآمد که به طور متوسط ۶.۲ هفته در هر سالن نمایش داده شد.

سرنوشت خشمگین (The Fate of the Furious)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۱.۲۴ میلیارد دلار

در «سرنوشت خشمگین»، هنگامی که دومینیک تورتو توسط زنی مرموز اغوا می‌شود که او را وارد دنیایی تاریک و خطرناک می‌کند، خدمه گروه به طور جدیدی مورد آزمایش قرار می‌گیرند. این فیلم با حضور گروه بازیگری پر ستاره به رهبری وین دیزل، جیسون استاتهام و دواین جانسون، در اولین هفته اکران در سینما‌ها ۱۲۵ میلیون دلار فروش داشت.

دنیای ژوراسیک: پادشاهی سقوط کرده (Jurassic World: Fallen Kingdom)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۱.۳۱ میلیارد دلار

هنگامی که آتشفشان خاموش در جزیره فوران می‌کند، اوون و کلر مأموریتی را برای نجات دایناسور‌های باقی مانده آغاز می‌کنند. «دنیای ژوراسیک: پادشاهی سقوط کرده» با بازی کریس پرت و برایس دالاس هاوارد هفت برابر بودجه تولید ۱۷۰ میلیون دلاری خود در باکس‌آفیس‌های سراسر جهان به دست آورد.

پلنگ سیاه (Black Panther)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۱.۳۴ میلیارد دلار

تچالا، وارث واکاندا، قصد دارد تا پادشاهی خود را به آینده‌ای جدید هدایت کند، اما ابتدا باید با یک رقیب از گذشته مقابله کند. «پلنگ سیاه» با بازی چادویک بوزمن، مایکل بی جردن و لوپیتا نیونگو، پرفروش‌ترین فیلم تاریخ در آخر هفته تولد جورج واشنگتن است و در تعطیلات سه روزه آخر هفته ۲۰۲ میلیون دلار در گیشه‌های داخلی فروش داشته است.

انتقام‌جویان: عصر اولتران (Avengers: Age of Ultron)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۱.۴۰ میلیارد دلار

تونی استارک تلاش می‌کند تا یک برنامه صلح خفته به نام اولتران را راه‌اندازی کند، اما همه چیز در «انتقام‌جویان: عصر اولتران» به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود. این فیلم با بازی رابرت داونی جونیور، با فروش ۸۴.۴ میلیون دلاری در اولین روز ماه، پردرآمدترین روز ماه می‌تمام دوران را در گیشه‌های داخلی است.

انتقام‌جویان (The Avengers)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۱.۵۲ میلیارد دلار

ابرقهرمانان برتر زمین مجبور می‌شوند دور هم جمع شوند و به عنوان یک تیم شروع به مبارزه کنند تا بشریت را از لوکی و ارتش بیگانه‌اش نجات دهند. «انتقام‌جویان» با حضور بازیگرانی از جمله رابرت داونی جونیور، کریس ایوانز و اسکارلت جوهانسون، پرفروش‌ترین فیلم تاریخ آخر هفته ماه می‌در باکس آفیس آمریکا است و در آخر هفته اکرانش ۲۰۷.۴ میلیون دلار فروش کرد.

خشمگین ۷ (Furious 7)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۱.۵۲ میلیارد دلار

در این فیلم با بازی وین دیزل و پل واکر، دکارد شاو برای انتقام از دومینیک تورتو و خانواده‌اش به نام برادرش که در کما است، آماده است. «خشمگین ۷» در هفته اول اکران خود ۱۴۷.۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت.

دنیای ژوراسیک (Jurassic World)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۱.۷۰ میلیارد دلار

یک پارک موضوعی جدید که در محل پارک اصلی ژوراسیک ساخته شده است، دایناسور هیبریدی اصلاح شده ژنتیکی به نام Indominus Rex را دارد که می‌گریزد و از کنترل خارج می‌شود. «دنیای ژوراسیک» - با بازی کریس پرت و برایس دالاس هاوارد - با فروش ۲۰۸.۸ میلیون دلاری اولین آخر هفته خود در سینماها، عنوان پرفروش‌ترین آخر هفته تمام دوران را در باکس آفیس داخلی برای یک فیلم لایو اکشن به خود اختصاص داد.

انتقام‌جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۲.۰۴ میلیارد دلار

انتقام جویان و متحدانشان باید همه چیز را فدا کنند تا تانوس را از نابودی جهان باز دارند. «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» با بازی رابرت داونی جونیور، کریس همسورث و مارک روفالو در هفته اول اکران خود ۲۵۷.۷ میلیون دلار فروش داخلی داشت.

انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame)

درآمد باکس‌آفیس جهانی: ۲.۸۰ میلیارد دلار

«انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» جهان را ویران کرد، بنابراین انتقام‌جویان بار دیگر متحد می‌شوند تا ویرانی‌های ایجاد شده توسط تانوس را از بین ببرند و حس عادی بودن را دوباره برقرار کنند. با حضور ستارگانی - از جمله رابرت داونی جونیور، کریس ایوانز و مارک روفالو - «انتقام‌جویان: پایان بازی» پرفروش‌ترین فیلم تاریخ در باکس‌آفیس در سراسر جهان است.

