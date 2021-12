استفاده بهینه از گوشی آیفون با ۹ ترفند

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از gadgetsnow، در این گزارش به ۹ ترفند از گوشی‌های آیفون اشاره می‌کنیم که دانستن آنها باعث می‌شود تجربه بهتری از کار کردن با گوشیتان داشته باشید.

سافاری را به عنوان مرورگر پیش فرض خود تغییر دهید

سافاری تنها گزینه مرورگر در آیفون نیست. می‌توانید مرورگر وب پیش‌فرض خود را به کروم، فایرفاکس یا هرکدام از موارد دلخواه تغییر دهید. مرورگر مورد نظر خود را به عنوان مرورگر پیش فرض دانلود کنید، سپس به برنامه مرورگر آیفون خود بروید. به تنظیمات بروید، روی Default browser ضربه بزنید و سپس روی Open Chrome settings (اگر Google Chrome همان چیزی است که می‌خواهید) ضربه بزنید و آن را به عنوان مرورگر پیش فرض تنظیم کنید.

به عکس‌ها و فیلم‌ها کپشن اضافه کنید

برای افزودن کپشن یا کلمات کلیدی، هنگامی که روی یک تصویر یا فیلم هستید باید صفحه را سریع به بالا بکشید. این کار همچنین یافتن عکس‌ها و فیلم‌ها را بعداً از طریق پنجره جستجوی آیفون شما آسان‌تر می‌کند.

فوکوس و نوردهی دوربین را قفل کنید

کافی است یک بار روی صفحه نمایش خود ضربه بزنید تا فوکوس دوربین واضح بماند. اگر همچنان روی صفحه نگه دارید، کادر "AF/AE Locked" ظاهر می‌شود. این قفل به این معنی است که فوکوس و نوردهی تغییر نخواهند کرد.

به طور همزمان یک فیلم ضبط کنید و یک عکس بگیرید

هنگام فیلم‌برداری در آیفون، نماد شاتر کنار دکمه ویدیو را فشار دهید تا بتوانید عکس بگیرید.

از یک دکمه برای تماس استفاده کنید

اگر بعد از باز کردن صفحه کلید شماره گیری، روی آیکون سبز رنگ گوشی آیفون اپل خود ضربه بزنید، بلافاصله آخرین شماره‌ای را که تماس گرفته اید مجدداً شماره گیری می‌شود.

برنامه‌هایتان را مخفی کنید

باید برنامه‌هایی داشته باشید که اغلب از آنها استفاده نمی‌کنید. چند ثانیه آیکون برنامه را نگه دارید سپس روی «Remove App» ضربه بزنید و بعد «Move to App Library» را انتخاب کنید.

می‌توانید سیری را اصلاح کنید

اگر سیری چیزی را اشتباه تلفظ می‌کند، می‌توانید بگویید “That’s not how you pronounce…” «اینطوری تلفظ نمی‌کنی…» این کار باعث می‌شود سیری تلفظ درست را از شما بخواهد. سیری می‌تواند اشکالاتش را بر طرف کند.

با هندزفری عکس بگیرید

با رفتن به Accessibility از طریق تنظیمات، «Voice Control» را در آیفون خود فعال کنید. پس از انجام این کار، از سیری بخواهید دوربین شما را باز کند و صدا را کم کند. این باعث می‌شود که گوشی با هندزفری نیز عکس بگیرد.

تایمر برای موسیقی خود قرار دهید

برای این کار، به قسمت تایمر از طریق ساعت رفته و سپس به «When Timer Ends» بروید. در اینجا از گزینه "Stop Playing" استفاده کنید و مدت زمانی را که می‌خواهید موسیقی پخش شود تعیین کنید. پس از اتمام تایمر، موسیقی متوقف می‌شود.

