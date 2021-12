به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دوازده فیلم خارجی به بخش فیلم‌های بلند مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت راه یافتند. این مستند‌ها عبارتند از:

«آخرین بازمانده هیل بیلی» (The last Hillbilly) تولید مشترک فرانسه و قطر

«بزرگ کردن یک دانش آموز تیرانداز» (Raising a school shooter) از دانمارک

«مایا» (MAYA) از بریتانیا

«کار اینترنتی» حکایتی هشدار دهنده» (The Gig is Up) از کانادا

«بچه‌های اعجوبه» (Les Enfants terribles) تولید مشترک فرانسه، ترکیه، آلمان

«همه چیز خوب نخواهد بود» (Everything Will Not Be Fine) تولید مشترک رومانی و اکراین

«بیشتر تلاش کن!» (Try Harder) از آمریکا

«مامور نفوذی» (The Mole agent) تولید مشترک شیلی، آمریکا، آلمان، هلند و اسپانیا

«شهروند اَشه» (Citizen Ashe) محصول مشترک آمریکا و بریتانیا

«رودخانه» (River) از استرالیا

«آنچه از ما مرد می‌سازد» (WHAT MAKES US BOYS) از بلژیک

«کودوکوشی» (KODOKUSHI) از ترکیه

فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل نیز به زودی اعلام می‌شوند. پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

