به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از twinfinite، قسمت دومبازی Fortnite با رویداد بزرگ The End به پایان رسید. در این رویداد بازیکنان با The Cube Queen مقابله کردند. بازی رایانه‌ای Fortnite Chapter ۲ دارای ۵ رویداد اصلی است. این ۵ مورد شامل: Device، Devourer of Worlds، Zero Crisis Finale، Operation Sky Fire و The End می‌شود. بازیکنان سی دقیقه قبل از آغاز رویداد به پلی‌لیست ویژه The End دسترسی داشتند. احتمالا استودیوی پر طرفدار اپیک گیمز ماه دسامبر سال جاری، چپتر سوم این بازی را منتشر خواهد کرد. گیمر‌ها با شکست The Cube Queen هدایایی دریافت کردند.

طبق اعلام شرکت اپیک گیمز تمامی افرادی که تا قبل از آغاز رویداد، فورتنایت را تجربه کرده بوند، ۲۲۵ هزار امتیاز به حسابشان واریز شد. موجودی شمش‌های طلای بازیکنان هم ریست شد. نکته مهم در رابطه با موجودی Battle Stars هم این که اگر گیمری آن را استفاده نکرده بود، به صورت خودکار نزدیک‌ترین جایزه برایش باز می‌شد. علاقه مندان می‌توانند در پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس، ایکس باکس سری اس، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، پی سی، نینتندو سوئیچ و گوشی‌های هوشمند این بازی مهیج را تجربه کنند.

