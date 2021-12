به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، انیمیشن جدید شرکت دیزنی، «انکانتو» (Encanto) بدون اینکه فیلم جدید در آمریکا اکران شود، یک هفته دیگر در رتبه نخست فیلم‌های پرفروش هفته باکس‌آفیس این کشور قرار گرفت.

«انکانتو» در دومین هفته اکران خود ۱۲.۳۸ میلیون دلار در ۳ هزار و ۹۸۰ سالن سینما در آمریکا و کانادا کسب کرده است. البته، این میزان فروش ۵۴ درصد نسبت به فروش هفته گذشته این فیلم کمتر است و فروش کلی این فیلم در آمریکا را به ۵۷.۶ میلیون دلار می‌رساند.

این افت فروش ۵۰ درصدی در فیلم‌های دیگر دیزنی که همزمان با تعطیلات شکرگزاری اکران شده‌اند، دیده می‌شود و سال‌های گذشته «موآنا» (Moana)، «کوکو» (Coco)، «رالف اینترنت را خراب می‌کند» (Ralph Breaks the Internet) و «فروزن ۲» (Frozen II) هم چنین روند فروشی را داشتند.

انیمیشن‌های قبلی دیزنی می‌توانستند شروع قوی‌تری در گیشه داخلی داشته باشند، با این حال، این فیلم‌ها در طول دوران کرونا در سینما‌ها پخش نمی‌شدند. بر اساس استاندارد‌های کووید-۱۹، «انکانتو» در گیشه خوب عمل می‌کند. این ماجراجویی خانوادگی، که دارای آهنگ‌هایی از لین مانوئل میراندا، خالق «همیلتون» است، پس از ۳۰ روز پخش انحصاری در سینماها، در دیزنی پلاس فرود خواهد آمد.

علاوه بر «انکانتو»، فیلم‌هایی «خانه گوچی» (House of Gucci) و «شکارچیان روح: بعد از زندگی» (Ghostbusters: Afterlife) نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد تا زمانی که فیلم جدید استیون اسپیلبرگ به نام «داستان وست ساید» (West Side Story) روی پرده‌های سینما نرود، این سه فیلم همچنان پیشتاز باکس‌آفیس خواهند بود. فیلم جدید ساخته اسپیلبرگ قرار است روز ۱۰ دسامبر در سینما‌های آمریکا اکران شود.

مخاطبان سینما‌های آمریکا به دلیل همه‌گیری کرونا با کاهش مخاطبا همراه بوده‌اند، اما جای امید است شروع واکسیناسیون کودکان در آمریکا و همچنین، کاهش آمار‌های جهانی این ویروس، مخاطبان را دوباره به سینما‌ها بکشانند؛ البته، اکران فیلم‌هایی با بودجه ساخت بالا از جمله «داستان وست ساید» در ۱۰ دسامبر، «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) در ۱۷ دسامبر و «ماتریکس: رستاخیز» (The Matrix: Resurrections) در ۲۲ دسامبر میزان فروش بلیط‌ها را بالا ببرد و داستان جدیدی در باکس‌آفیس به وجود بیاورد.

پنج فیلم پرفروش برتر باکس‌آفیس عبارتند از:

انکانتو (Encanto) – ۱۲.۳۸ میلیون دلار

شکارچیان روح: بعد از زندگی (Ghostbusters: Afterlife) – ۱۰.۳۵ میلیون دلار

خانه گوچی (House of Gucci) – ۶.۷۷ میلیون دلار

کریسمس با برگزیدگان: پیامبران (Christmas With the Chosen: The Messengers) – ۴ میلیون دلار

جاودانه‌ها (Eternals) – ۳.۸ میلیون دلار

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/